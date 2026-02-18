Megdöbbentő videót tett közzé Orbán Viktor: ebből minden kiderül!
A miniszterelnök elárulta, áprilisban mi a biztos választás!
A biztonság kedvéért megnéztük, hátha átírták közben az átmenetileg alaptörvénynek csúfolt alkotmányt.
„A biztonság kedvéért megnéztük, hátha átírták közben az átmenetileg alaptörvénynek csúfolt alkotmányt, de nem; a köztársasági elnöknek továbbra is ugyanazok a feladatai: kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.
Hogy mivel/hogyan, arra nézve nem tartalmaz előírásokat ez a folyton újragyurmázott gránittömb. A jogi mozgástér tág: látszólag az is beleerőltethető – a jogállásba is, meg a bő hatmilliós (plusz reprezentáció) fizetésbe is –, hogy nem mond, és nem is csinál semmit. De vajon a valóságban is belefér?
Tegyük fel például, hogy a békekormány, élve a háborús veszélyhelyzeti rendeletalkotási jogosítványaival, olyan jogszabályt alkot saját magának, amely feljogosítja őt, hogy akár visszamenőlegesen is leállítsa a már több fórumon alkotmányellenesnek kimondott szolidaritási hozzájárulásokkal (a tehetősebb városok mértéktelen megsarcoálásával) szemben indított pereket. Mi lenne a teendője egy ilyen helyzetben a demokratikus államműködés jogvégzett, alkotmánybírói múltú őrének egy ideális Magyarországon? Milyen lépéssel szolgálhatná meg a nép bizalmát és a kiemelt javadalmazást? Mely cselekedetével fejezhetné ki a nemzeti egységet? A hallgatással?
A nemzet egységért most két módon léphetne fel az elnök. Megtehetné mindazt, amire az alkotmány felhatalmazza, vagy – ha nincs hozzá bátorsága – választhatná a lemondást is, de valamit tennie kellene.
Egy nagy elődjét idézve: fék helyett lehetne végre akár a demokrácia motorja is.”
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök elárulta, áprilisban mi a biztos választás!
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP