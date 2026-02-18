Ft
02. 18.
szerda

Magyarország alaptörvény köztársasági elnök motor

Fék helyett motor

2026. február 18. 10:32

A biztonság kedvéért megnéztük, hátha átírták közben az átmenetileg alaptörvénynek csúfolt alkotmányt.

2026. február 18. 10:32
Hargitai Miklós
Hargitai Miklós
Népszava

„A biztonság kedvéért megnéztük, hátha átírták közben az átmenetileg alaptörvénynek csúfolt alkotmányt, de nem; a köztársasági elnöknek továbbra is ugyanazok a feladatai: kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

Hogy mivel/hogyan, arra nézve nem tartalmaz előírásokat ez a folyton újragyurmázott gránittömb. A jogi mozgástér tág: látszólag az is beleerőltethető – a jogállásba is, meg a bő hatmilliós (plusz reprezentáció) fizetésbe is –, hogy nem mond, és nem is csinál semmit. De vajon a valóságban is belefér?

Tegyük fel például, hogy a békekormány, élve a háborús veszélyhelyzeti rendeletalkotási jogosítványaival, olyan jogszabályt alkot saját magának, amely feljogosítja őt, hogy akár visszamenőlegesen is leállítsa a már több fórumon alkotmányellenesnek kimondott szolidaritási hozzájárulásokkal (a tehetősebb városok mértéktelen megsarcoálásával) szemben indított pereket. Mi lenne a teendője egy ilyen helyzetben a demokratikus államműködés jogvégzett, alkotmánybírói múltú őrének egy ideális Magyarországon? Milyen lépéssel szolgálhatná meg a nép bizalmát és a kiemelt javadalmazást? Mely cselekedetével fejezhetné ki a nemzeti egységet? A hallgatással?

A nemzet egységért most két módon léphetne fel az elnök. Megtehetné mindazt, amire az alkotmány felhatalmazza, vagy – ha nincs hozzá bátorsága – választhatná a lemondást is, de valamit tennie kellene. 

Egy nagy elődjét idézve: fék helyett lehetne végre akár a demokrácia motorja is.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Búvár Kund
2026. február 18. 12:46
Hargitai! Beszéljünk a kurvákról ! Hogy van anyád ?
dryanflowd-
2026. február 18. 12:45
„A biztonság kedvéért... – – Kutya-tár, kutya-tár...? 🫣 – Kutyafülű Aladár! (habár 'nem mondhatjuk, hogy zsákbamacskát árulna, hiszen mindannyian ismerjük őt'))
lemez
2026. február 18. 12:07
Na kussolj rohadt kommunista.Jó lett volna a 100 éves kommunita kiàltvány.Vagy esetleg a soros gárda irta volna.
totumfaktum-2
2026. február 18. 12:00
"a már több fórumon alkotmányellenesnek kimondott szolidaritási hozzájárulások" Hazudsz, Hargitay. Fényes nappal, álarc nélkül. NINCS KIMONDVA. EGYSZER SEM. Az ellenkezője azonban igen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!