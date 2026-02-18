„A biztonság kedvéért megnéztük, hátha átírták közben az átmenetileg alaptörvénynek csúfolt alkotmányt, de nem; a köztársasági elnöknek továbbra is ugyanazok a feladatai: kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

Hogy mivel/hogyan, arra nézve nem tartalmaz előírásokat ez a folyton újragyurmázott gránittömb. A jogi mozgástér tág: látszólag az is beleerőltethető – a jogállásba is, meg a bő hatmilliós (plusz reprezentáció) fizetésbe is –, hogy nem mond, és nem is csinál semmit. De vajon a valóságban is belefér?