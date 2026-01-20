Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fleck zoltán brüsszel választási csalás alaptörvény orbán hatalom

A Fleck Zoltán nevű okostojás képtelen belenyugodni a törvényes állapotba

2026. január 20. 15:10

Fleck szintet lépett.

2026. január 20. 15:10
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

„A szabad véleménynyilvánítást nem védheti meg néhány ember; azt egy egész társadalomnak kell megtennie” – mondta David Harsanyi magyar származású amerikai újságíró.

Erről van szó. Azért fontos ezt leszögeznünk, mert

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Fleck Zoltán jogszociológus, az ELTE tanára most azzal az agymenéssel állt elő, hogy Magyarország folyamatos választási csalásban él, amelynek része a média is. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Fleck elvtárs hadüzenete

A posztkommunista panoptikum szörnyetegei kinyírnák a jobboldali sajtót.

Fleck Zoltán a demokrácia alapjait, a választásokat képtelen tudomásul venni, annak fényében pedig különösen, hogy ezeken rendszerint a Fidesz győz. Méghozzá kétharmaddal, ami egyet jelent azzal, hogy minden jogi lehetősége megvan arra, hogy úgy alakítsa a társadalmi, gazdasági, politikai viszonyokat, ahogy az a választók, a rá szavazók akaratának a legjobban megfelel. 

Ez így törvényes, ez így jogállami, ez így legitim. 

Másképpen egyszerűen jogállamban nem lehet. Ezt az emberek tudomásul is veszik. Nyilván a vesztesek kevésbé örülnek neki, de azért nem lázadnak föl ellene, nem szítanak akár polgárháborút – ahogy azt már Charles Gati még 2012-ben kilátásba helyezte a második Orbán-kormány megbuktatására –, mert tiszteletben tartják a rendet. És a biztonság, a köznyugalom a balosok, az ellenzéki érzelműek számára is sokkal nagyobb érték, mint a politikai hatalom erőszakos, ideig-óráig tartó megragadása.

Persze, vannak ilyen Fleck típusú okostojások, Bárándykkal, Vörös Imrékkel, Lengyel Lászlókkal feldíszítve, akik nem nyugszanak bele a törvényes állapotba. 

Leginkább abba nem, hogy a többség mindig kinyilványítja, hogy neki ez a jó, neki Orbán kell, ezért a jogot megerőszakoló okoskodásaival folyamatosan feszültséget akar kelteni az országban. Reménykedve, hogy az ellenzéki összefogás legalább egy nyomorult kis feles győzelmet ki tud izzadni magából, és aztán ők, a nagy jogászok lépnek színpadra és bemutatják, hogyan kell egy akár plusz egy fős többséggel is úgy csinálni, mintha túlléptek volna a kétharmadon.

2022-ben az Alaptörvényt akarták kukába dobni, és a nekik megfelelőt a helyébe tenni. Most már Fleck szintet lépett. A Klubrádióban azt merte mondani: 

„Ebben a rendszerben semmilyen szabály nem érvényes, bármit felül lehet írni. Az Alaptörvényt is egyik napról a másikra át lehet írni, vagy teljesen új dolgokat lehet beleírni. (…) A hatalom folyamatos választási csalásban van.”

És még egy idézet: „Ezt szolgálta már az Alaptörvény is, hogyan lehet monopolizálni a hatalmat, felszámolni a parlamentarizmust, kormányzati túlsúlyt létrehozni, és megakadályozni az ellenzéket abban, hogy hangja legyen.”

Fleck elfelejtette, hogy éppen választásra készülünk. S ha nem volna éles a verseny, 

ha nem működne a pluralizmus kristálytisztán Magyarországon, akkor Brüsszel nem küldene a kormány ellen marionettcsapatokat Magyar Péter vezetésével. 

Bár a háttérben mindent elkövetnek, hogy Orbánt törvénytelenül elmozdítsák a helyéről, a választást ennek ellenére nem hagyják figyelmen kívül. Tudják, hogy Magyarországon nagyon is jól működik a klasszikus demokrácia. A többség győz.

Nem úgy, mint a liberális nyugati államokban, hogy csak az nem alakíthat kormányt, aki megnyeri a választásokat. Ami valójában liberális diktatúra. 

És hogy Orbán megakadályozná az ellenzéket abban, hogy hangja legyen? Érdekes. Nézzük a számokat. A „Sajtószabadság Magyarországon 2024” című jelentés kimutatja, hogy a 2010-es kormányváltás óta a kormánykritikus médiumok száma megduplázódott 2024-re: 36-ról 61-re növekedett. A figyelemre méltó új belépők közé tartoznak a közösségimédia-platformok, mint például a YouTube-csatornák, amelyek gyakran jelentős külföldi finanszírozásban részesülnek.

Az ellenzéki médiakiadók folyamatosan nyereségesek voltak, 2023-ban összesen körülbelül 4 milliárd forint adózott nyereséget könyveltek el. A külföldi finanszírozás azonban jelentősen hozzájárul ezen médiumok jövedelmezőségéhez. Flecknek is érdekes lehet, hogy enyhén előnyben részesülnek a kormánykritikus médiaforrások: ezeket a lakosság 71 százaléka (5,6 millió), míg a kormánypárti médiát 64 százalék (5,1 millió) követi. 

Vaclav Smil könyvékek címe szerint A számok nem hazudnak. Csak Fleck Zoltán mondja azt, hogy de. Mivel azt állítja, hogy a hatalom folyamatos csalásban él. Nem él csalásban, sőt. 

Csak van, aki nem képes lenyelni, hogy a többségnek Orbán politikája tetszik, ezt támogatja, rá fog szavazni áprilisban is. 

Fleck pedig kétségbeesésében, merthogy nem tud ezen változtatni, csalással hergel.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Hegedüs Róbert MTI / MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sciohyper
•••
2026. január 21. 13:47 Szerkesztve
Ez egy anarchista barom!!! szamuely 2.0 reinkarnáció...
Válasz erre
1
0
Nagyhuba1
2026. január 21. 11:48
Fleck(nis). Egyetemeken oktatóknak is kötelezővé kéne tenni a pszichológiai vizsgálaton való részvételt.
Válasz erre
1
0
P.S.
2026. január 21. 11:31
A flekktífusz (más néven kiütéses tífusz) egy súlyos, tetű által terjesztett bakteriális fertőző betegség, amelyet a Rickettsia prowazekii baktérium okoz, és high-fever, fejfájás, és jellegzetes kiütések jellemzik, fontos megkülönböztetni a hastífusztól.
Válasz erre
3
0
P.S.
2026. január 21. 11:26
És ez a Folt (fleck) a társadalmon még mindig állami egyetemen oktat? Mire? Takarodjon!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!