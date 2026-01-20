Vajon mivel vágna vissza Magyar Péter, az új kormányfő Putyinnak, ha az megkérdezné tőle: „Hát te meg ki vagy, és hogy az ördögbe kerültél Orbán helyére?”

(Ebben talán Le Pen kisegíthetné őket, aki von Haus aus tudja, hogy alighanem La Fontaine békája ugrott elő a meséből, aki annyira felfújta magát, hogy a végén szétpukkadt.)

Mindenesetre érdekes világ jön, ha a Tisza nyer, hiszen képviselőik (akik, ugye, ez esetben minimum százegyen kell hogy üldögéljenek a Parlamentben) nem nyilatkozhatnak, nem formálhatnak önállóan véleményt. Hogyan fognak felszólalni napirend előtt, hogyan interpellálnak?

Mielőtt szólásra emelkednek, engedélyt kell kérniük Magyar Pétertől? Egyáltalán: beszélhetnek végre, lejár az omerta, a hallgatás kényszere április 13-án?

Vagy marad az ismert módszer, amit karácsonykor láttunk: Magyar Péter a fa alá (aktualizálva a nyuszi mellé, az új kenyér szeletelésére, a Corvin közbe, Múzeumkertbe) odarendeli a maga propagandistáját, és kinyilatkoztat? Minek is ehhez százegy különböző gombnyomó kéz?

Alkotmányozni lehet majd feles többséggel, multinacionális cég exalelnök kecskéjére bízni a gazdaság káposztáját (kevés olyan kompatibilis dolog van, mint egy nemzetgazdasági érdek és egy multié); azaz a száz dolláros kérdés: