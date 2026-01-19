Toroczkai nem kímélte Kapitány Istvánt: „Az egyik legsötétebb alak, akit el tudok képzelni!” (VIDEÓ)

Pedig azt hittem, hogy Kármán Andrásnál vagy Bódis Krisztinál kártékonyabb embert a Tisza Párti kormányban nem tudnak bejelenteni” – tette hozzá.

A Mi Hazánk vezetője ezt az állítását kérdésre válaszolva alá is támasztotta. „Kezdjük ott, hogy egy impexes, az Interagnak volt az egyik embere.

Az egy elég sötét társaság volt a kommunista rendszerben”.

Erre a műsorvezető azt mondta, hogy „nem volt mindenki besúgó és kém”. Toroczkai erre csak annyit mondott, hogy hívják be Borvendég Zsuzsannát. „Ez már a történészekre tartozik” – tette hozzá.

Egyenes út az impextől a Shell-hez