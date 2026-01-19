Toroczkai nem kímélte Kapitány Istvánt: „Az egyik legsötétebb alak, akit el tudok képzelni!” (VIDEÓ)

Nem kellett sokat várni: Kapitány István belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást
A Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában.
A Mi Hazánk elnöke arra a kérdésre, hogy tud-e olyat, ami vádként megfogalmazható Magyar Péter tanácsadója ellen, azt felelte, például, hogy „egyenes útja vezetett az impextől a Shell-hez”.
Kapitány István mellett Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke is Rónai Egon vendége volt hétfőn az ATV-ben.
A politikus a beszélgetés felütésében elmondta, hogy egyre inkább látszik,hogy április 12-e után három politikai erő fogja meghatározni Magyarország sorsát, hárompárti parlament lesz, és ebből két olyan párt van, a Fidesz és a Tisza Párt melynek véleménye szerint ugyanaz a gazdaságpolitikája, és tönkreteszi Magyarországot – jelentette ki.
Toroczkai nem kertelt Magyar Péter új főtanácsadója kapcsán sem. Kapitány István
az egyik legsötétebb alak, akit el tudok képzelni.
Pedig azt hittem, hogy Kármán Andrásnál vagy Bódis Krisztinál kártékonyabb embert a Tisza Párti kormányban nem tudnak bejelenteni” – tette hozzá.
A Mi Hazánk vezetője ezt az állítását kérdésre válaszolva alá is támasztotta. „Kezdjük ott, hogy egy impexes, az Interagnak volt az egyik embere.
Az egy elég sötét társaság volt a kommunista rendszerben”.
Erre a műsorvezető azt mondta, hogy „nem volt mindenki besúgó és kém”. Toroczkai erre csak annyit mondott, hogy hívják be Borvendég Zsuzsannát. „Ez már a történészekre tartozik” – tette hozzá.
Az ATV műsorvezetője azt a kérdést is feltette, hogy tud-e a mi hazánkos politikus olyat, ami Kapitány István ellen vádként megfogalmazható az impexen túl. Erre a pártelnök csak annyit felelt, hogy már az az, hogy impextől egyenes útja vezetett a Shell-hez, melynek globális alelnöke lett. „A világ legnagyobb globális olajtársaságáról beszélünk, Hát ő fogja majd a magyar dolgozók, a magyar munkavállalók, a magyar kkv-k érdekeit képviselni?” – tette fel a kérdést Toroczkai László.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Képernyőfotó