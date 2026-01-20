Ft
Fleck elvtárs hadüzenete

2026. január 20. 08:44

De vajon mi készteti a Tisza Párt környékén gyülekező posztkommunista panoptikum több szörnyetegét is arra, hogy a sajtó munkatársai, különösen a kormánypárti médiumok alkalmazottai ellen fenekedjenek?

2026. január 20. 08:44
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Ez már hadüzenettel ér fel. Fleck Zoltán jogász fel akarja számolni a teljes kormánypárti sajtót. A szélsőséges nézeteiről ismert bajkeverő nem elégszik már meg az alaptörvény kidobásával, a kétharmados törvények feles többséggel történő kiherélésével, előre rendet vág a nyilvánosságban is. Nem csupán a jogállamiságot függesztené tehát fel egy általa szükségesnek tartott időre, hanem a sajtószabadságot is kivágná a kukába.  

És ne feledjük, ez az ember az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanít. Hogy mit, azt el tudjuk képzelni. 

De vajon mi készteti a Tisza Párt környékén gyülekező posztkommunista panoptikum több szörnyetegét is arra, hogy a sajtó munkatársai, különösen a kormánypárti médiumok alkalmazottai ellen fenekedjenek?

A válasz a balliberális legendárium évtizedek alatt módszeresen felépített történeteiben található. Ezeknek a lényege, hogy a kormány nem is kormány, hanem bűnbanda, aki pedig bármilyen formában támogatja, az cinkos és maga is bűnöző. A sajtóval kapcsolatban ez kiegészül azzal az aljas rágalommal, hogy aki nem akarja megbuktatni a kormányt, az nem is újságíró, hanem propagandista, akinek minden szava hazugság, oda sem kell figyelni rá. Egy bűnbandát támogató hazug propagandistákból álló orgánumot pedig akár törvénytelen eszközökkel is szét lehet szerintük zavarni. A jogászkodók csak az elméleti hátteret hazudják össze a mocskos lejárató akciókhoz, a piszkos munkát politikusok és önmagukat civilnek hazudó politikai aktivisták végzik el.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

