„Ez már hadüzenettel ér fel. Fleck Zoltán jogász fel akarja számolni a teljes kormánypárti sajtót. A szélsőséges nézeteiről ismert bajkeverő nem elégszik már meg az alaptörvény kidobásával, a kétharmados törvények feles többséggel történő kiherélésével, előre rendet vág a nyilvánosságban is. Nem csupán a jogállamiságot függesztené tehát fel egy általa szükségesnek tartott időre, hanem a sajtószabadságot is kivágná a kukába.

És ne feledjük, ez az ember az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanít. Hogy mit, azt el tudjuk képzelni.

De vajon mi készteti a Tisza Párt környékén gyülekező posztkommunista panoptikum több szörnyetegét is arra, hogy a sajtó munkatársai, különösen a kormánypárti médiumok alkalmazottai ellen fenekedjenek?