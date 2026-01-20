A válasz a balliberális legendárium évtizedek alatt módszeresen felépített történeteiben található. Ezeknek a lényege, hogy a kormány nem is kormány, hanem bűnbanda, aki pedig bármilyen formában támogatja, az cinkos és maga is bűnöző. A sajtóval kapcsolatban ez kiegészül azzal az aljas rágalommal, hogy aki nem akarja megbuktatni a kormányt, az nem is újságíró, hanem propagandista, akinek minden szava hazugság, oda sem kell figyelni rá. Egy bűnbandát támogató hazug propagandistákból álló orgánumot pedig akár törvénytelen eszközökkel is szét lehet szerintük zavarni. A jogászkodók csak az elméleti hátteret hazudják össze a mocskos lejárató akciókhoz, a piszkos munkát politikusok és önmagukat civilnek hazudó politikai aktivisták végzik el.”