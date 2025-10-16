Fleck Zoltán nem bánt meg semmit, sőt tovább riogat és hergel

Fleck azt hangoztatta, lehetséges, hogy a Fidesz nem ismeri el a Tisza Párt győzelmét, és külföldi – például ukrán – befolyásra hivatkozva vonja kétségbe a választás legitimitását.

A jogszociológus utóbbi riogatása azért is teljesen abszurd, mert arra Orbán Viktor is több ízben rámutatott, hogy a rendszerváltás óta minden választáson indult, volt, hogy nyert, volt, hogy nem, de minden alkalommal elfogadta az eredményt, akkor is, amikor regnáló miniszterelnök volt.

A választás elhalasztása is igen valószínűtlen, ráadásul nem is biztos, hogy az a kormánypártoknak lenne jó, hiszen a Tisza Párt továbbra sem tudta bemutatni a jelöltjeit. Magyar Péter legutóbbi közleményében azt írta, hogy csak novemberben indul a jelöltállításuk. Ez egyébként különösen érdekes tekintve, hogy a Tisza elnöke év elején még előre hozott választást követelt.

