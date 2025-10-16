Ft
Fleck Zoltán nem bánt meg semmit, sőt tovább riogat és hergel

2025. október 16. 19:25

Az ELTE-n oktató jogszociológus volt az, aki jó előre vádaskodásba kezdett, hogy elfogadhatónak állítsa be a köztársasági elnök fenyegetését és zsarolását. Fleck Zoltán most bővítette rémtörténeteinek tárát.

2025. október 16. 19:25
null

„Nem bántam meg semmit abból, amit korábban elmondtam”jelentette ki Fleck Zoltán, az ELTE-n oktató jogszociológus a kispesti KMO Művelődési Ház október 14-i rendezvényén

Mint ismert, Fleck egy júniusi kerekasztal-beszélgetésen, amelyet az egyik Tisza-sziget szervezett, arról értekezett, hogy egy esetleges 2026-os ellenzéki győzelem után Sulyok Tamás köztársasági elnök valószínűleg nem a győztes, hanem a vesztes párt vezetőjének adja majd a kormányalakítási megbízást. Szerinte ebben az esetben azonban

meg kell fenyegetni, vagy zsarolni kell az államfőt.”

Fleck ezután azt is hozzátette, hogy véleménye szerint forradalomra van szükség, és nem kormányváltásra.

A jogász a KMO Művelődési Ház rendezvényén most újra riogatásba és hergelésbe kezdett.

Mint mondta, fel kell készülni arra, hogy a kormány a következő választással kapcsolatban több forgatókönyvre is készül. 

A jogász azt állította, jogi előkészületek már történtek a választás elhalasztására is.

Fleck állítása szerint az is elképzelhető, hogy például egy drónfenyegetésre vagy az orosz–ukrán háború eszkalációjára hivatkozva honvédelmi veszélyhelyzetet hirdetnek, és erre hivatkozva elhalasztják a 2026-os országgyűlési választást.

De ha mégis megtartják, 

Fleck azt hangoztatta, lehetséges, hogy a Fidesz nem ismeri el a Tisza Párt győzelmét, és külföldi – például ukrán – befolyásra hivatkozva vonja kétségbe a választás legitimitását.

A jogszociológus utóbbi riogatása azért is teljesen abszurd, mert arra Orbán Viktor is több ízben rámutatott, hogy a rendszerváltás óta minden választáson indult, volt, hogy nyert, volt, hogy nem, de minden alkalommal elfogadta az eredményt, akkor is, amikor regnáló miniszterelnök volt.

A választás elhalasztása is igen valószínűtlen, ráadásul nem is biztos, hogy az a kormánypártoknak lenne jó, hiszen a Tisza Párt továbbra sem tudta bemutatni a jelöltjeit. Magyar Péter legutóbbi közleményében azt írta, hogy csak novemberben indul a jelöltállításuk. Ez egyébként különösen érdekes tekintve, hogy a Tisza elnöke év elején még előre hozott választást követelt.
 

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

