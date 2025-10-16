„Egyetlen jelölt sincs” – Magyar Péterék el sem indulnak 2026-ban?

Júliusban a párt nagykanizsai kongresszusnak nevezett rendezvényén (a valóságban jogilag ennek semmi köze nem volt egy pártkongresszushoz – a szerk.) arról beszélt, hogy szeptemberben jelentik majd be 106 egyéni választókörzetben a jelölteket, 315-öt mert minden körzetben, minden választókerületben három embert neveznek meg – kivéve azt, amelyben Magyar Péter indul –, és egy előválasztás után november végére lesz meg a 106 jelölt. Azonban Magyar Péter szeptember végén már arról beszélt, hogy novemberre halasztják a nevek ismertetését.

A fenti eseményeket úgy is érdemes kontextusba helyezni, hogy a parlamenti frakcióval rendelkező pártok közül a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció már megnevezte mind a 106 egyéni jelöltjét, de a Jobbik és az MSZP is folyamatosan mutatja be őket. A magát legnagyobb ellenzéki erőként aposztrofáló Tiszának pedig fél évvel az országgyűlési választások előtt még egyetlen személyt sikerült csak prezentálnia a nyilvánosság előtt, saját magát. Ilyenre a korábbi országgyűlési választásokon nem volt példa azon erők részéről, akik a voksolás megnyerését tűzték ki célul. Éppen ezért a Mandiner most az ország több pontján érdeklődött, vajon Magyar Péter direkt titkolja a jelöltjeit, vagy pedig valójában nincsenek is.