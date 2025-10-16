„Egyetlen jelölt sincs” – Magyar Péterék el sem indulnak 2026-ban?

Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
Fél évvel a választások előtt a Tisza Párt még mindig nem tudta bemutatni egyetlen jelöltjét sem, már a pártelnökön kívül. Miközben a baloldali riválisok már teljes listával készülnek, Magyar Péter csapata láthatóan káoszban van – belharcok, eltűnt nevek és titkolózás minden fronton.
Nem sokkal politikai színre lépését követően Magyar Péter 2024 tavaszán azt állította a Spinoza Színházban tartott fellépésén, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. Ezt követően tavaly október 23-án jelentette be Magyar, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.
Év elején pedig már előre hozott választást követelt Magyar Péter, aki azt akarta, hogy április második felében legyen a voksolás.
Júliusban a párt nagykanizsai kongresszusnak nevezett rendezvényén (a valóságban jogilag ennek semmi köze nem volt egy pártkongresszushoz – a szerk.) arról beszélt, hogy szeptemberben jelentik majd be 106 egyéni választókörzetben a jelölteket, 315-öt mert minden körzetben, minden választókerületben három embert neveznek meg – kivéve azt, amelyben Magyar Péter indul –, és egy előválasztás után november végére lesz meg a 106 jelölt. Azonban Magyar Péter szeptember végén már arról beszélt, hogy novemberre halasztják a nevek ismertetését.
A fenti eseményeket úgy is érdemes kontextusba helyezni, hogy a parlamenti frakcióval rendelkező pártok közül a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció már megnevezte mind a 106 egyéni jelöltjét, de a Jobbik és az MSZP is folyamatosan mutatja be őket. A magát legnagyobb ellenzéki erőként aposztrofáló Tiszának pedig fél évvel az országgyűlési választások előtt még egyetlen személyt sikerült csak prezentálnia a nyilvánosság előtt, saját magát. Ilyenre a korábbi országgyűlési választásokon nem volt példa azon erők részéről, akik a voksolás megnyerését tűzték ki célul. Éppen ezért a Mandiner most az ország több pontján érdeklődött, vajon Magyar Péter direkt titkolja a jelöltjeit, vagy pedig valójában nincsenek is.
A nyugati országrészben több megyében körbenézve sok helyütt még Tisza-szigetek sincsenek, nemhogy képviselőjelöltek. Az ellenzéki vezetésű nagyvárosokban persze egy-két régebbi név néha felmerül, hogy adott esetben lehetne Magyar Péter jelöltje, de mivel korábban már megbukott politikusokról beszélünk, így nem valószínű, hogy ők indulnának Tisza színekben 2026-ban. Ahogyan országosan is jellemző, úgy a nyugati vármegyében a „futóbolondok” ugrársra készen állnak, de velük sem akar közösködni Magyar Péter. Így egyelőre az országjárása során próbál beszélni olyan személyekkel, akik szóba jöhetnek, de döntés és jól felkészült ember egyelőre nincsen.
Főleg az ország középső részéből, és a Balaton környékéről kaptunk olyan információkat, hogy „pénzes vállalkozók” szeretnének ringbe szállni, hogy egy esetleges választási siker után tovább erősítsék a gazdasági pozícióikat az állami megrendelések révén.
Ezek a személyek sok esetben mindent bevetnek, hogy végül ők legyenek a jelöltek, így pedig a Tisza szigetekben lévő esetlegesen rátermettebb embereket szoríthatják ki.
Ezzel pedig tovább növelhetik a párt hátországában a feszültségeket. Persze nevesíthető jelöltek itt sincsenek. Erre utalt a meglehetősen furcsa körülmények között megválasztott Forsthoffer Ágnes is, aki nemrég azt mondta, ő sem tudja, kik lesznek a párt jelöltjei, sőt ő maga sem tudja, hogy ő indulna.
A jelöltállítás tekintetében Budapesten a legnagyobb a káosz – mondták el többen. Ennek oka, hogy itt a párton belül biztosra veszik, aki tiszás színekben elindul, az országgyűlési képviselő lesz. A súlyos belső harcok akkor lettek nyilvánvalóak, amikor a pártközponttal való komoly összetűzések eredményeként oszlatta fel magát a négy újbudai Tisza-sziget.
Meg is egyeztek Magyar Péterrel az egyik körzetben, viszont Magyar nemrég közölte, nem fogja támogatni a Tisza szigetek vezetőjének indulását, és innen indult az egész balhé, aminek a vége a szigetek feloszlatása lett
– mondta el a forrás. A jövőben egyáltalán nincs kizárva, hogy más kerületekben is ez fog történni. A képletet csak bonyolítja, hogy az úgynevezett óbaloldali pártoknak a fővárosban van a legtöbb hivatalban lévő képviselője, akiknek a többsége egyelőre indulni szeretne.
Az ország több részén, így például Debrecenben is az okozza a legnagyobb gondot, hogy az egyes Tisza szigetek a korábbi ellenzéki pártok maradványaiból jöttek létre. Tehát a baloldali ellenzéken belüli ellentétek nem megszűntek, hanem a Tiszán belül folytatódtak. Egyáltalán nem lehet kizárni azt a forgatókönyvet, hogy ezek a korábban külön-külön pártban lévő erők közül csak egy marad talpon, azonban a többiek ezt nem fogják elfogadni, és nyíltan szembemennek majd a párt központi akaratával. Tehát jelöltek ezekben a körzetekben sincsenek, mert Magyar itt időhúzásra játszik, hátha a korábbi nyílt ellentétek majd idővel elcsitulnak.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője korábban belső forrásokra hivatkozva azt állítja, teljes kudarc a Tisza jelöltállítási folyamata. Mint írta,
alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek egyéni jelölteknek. Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy a színpadon állva tapsoltassa magát, a pártépítéssel viszont sehogy sem halad.
Deák információi szerint Magyar Péter tudja, hogy mindez kormányzóképtelenséget mutat, ezért inkább nem mutatja be a többi embert, aki jelentkezett jelöltnek, mert ők még a már bemutatott tiszás szakértőknél és politikusoknál is gyengébb teljesítményt tudnának felmutatni. Emellett pedig több körzetben sincs megfelelő jelölt, így a Tisza a továbbiakban is egy kormányzásképtelen one man show-ként fut tovább Magyar Péterrel, aki egyre kétségbeesettebb a sorozatos kudarcok miatt.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook