Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!

Mint arról a Mandiner is többször beszámolt, nyár óta lejtmenetben van Magyar Péter és pártja: megállt az ellenzéki formáció növekedése, és a szakértők körüli botrányok is komoly bonyodalmakat okoznak a TiszaPárt belső köreiben.

Magyar Péter szombati bejegyzésében pedig arról írt Facebook-oldalán, hogy a TISZA elnöksége már korábban egyértelművé tette, hogy egyszerre fogják bejelenteni az összes egyéni választókerületben azt a 3-3 jelöltet, akiket a TISZA közössége és az adott választókerület lakosságának bizalmába ajánlanak.

Majd azzal folytatta, hogy ezen a döntésünkön nem változtatnak, ahogy az eddig „példa nélküli demokratikus kiválasztási folyamaton sem”: nyílt pályázat, közös döntés – írta az ellenzéki politikus, aki posztjában azt állította, hogy már tízezren jelentkeztek a jövő vezetői pályázatra, és

közülük már majd ezer jelöltet hallgattak meg személyesen és HR szakemberekkel, és az első kiválasztási lépcső a végéhez közeledik.

Ezután bejegyzése érdekes fordulatot vett. Magyar Péter azt írta, hogy utóbbi napokban és hetekben azonban világossá vált számukra, hogy „még komolyabban kell venniük az orbáni hatalom fenyegetéseit és „a várható lejáratásokat”.