Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!

Elemző: ezért ment a nagyvárosi liberális értelmiség szentélyébe Magyar Péter
Kiszelly Zoltán politológus szerint Magyar Péter rájött, hogy jobbról nem tud szavazókat nyerni, ezért most a baloldaliaknak és liberálisoknak udvarol.
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Pedig januárban még előre hozott választásról beszélt, és hogy nekik minden körzetben van kiváló jelöltjük. Érik a bukta?
Mint arról a Mandiner is többször beszámolt, nyár óta lejtmenetben van Magyar Péter és pártja: megállt az ellenzéki formáció növekedése, és a szakértők körüli botrányok is komoly bonyodalmakat okoznak a TiszaPárt belső köreiben.
Magyar Péter szombati bejegyzésében pedig arról írt Facebook-oldalán, hogy a TISZA elnöksége már korábban egyértelművé tette, hogy egyszerre fogják bejelenteni az összes egyéni választókerületben azt a 3-3 jelöltet, akiket a TISZA közössége és az adott választókerület lakosságának bizalmába ajánlanak.
Majd azzal folytatta, hogy ezen a döntésünkön nem változtatnak, ahogy az eddig „példa nélküli demokratikus kiválasztási folyamaton sem”: nyílt pályázat, közös döntés – írta az ellenzéki politikus, aki posztjában azt állította, hogy már tízezren jelentkeztek a jövő vezetői pályázatra, és
közülük már majd ezer jelöltet hallgattak meg személyesen és HR szakemberekkel, és az első kiválasztási lépcső a végéhez közeledik.
Ezután bejegyzése érdekes fordulatot vett. Magyar Péter azt írta, hogy utóbbi napokban és hetekben azonban világossá vált számukra, hogy „még komolyabban kell venniük az orbáni hatalom fenyegetéseit és „a várható lejáratásokat”.
Mint fogalmazott: „a fentieket figyelembe véve, az elnökség és a TISZA operatív vezetése úgy döntött, hogy a következő hetekben minden emberi erőforrásukat a Nemzet Hangja szavazásra és az utcai jelenlétre, valamint a TISZA Szigetek és a több tízezres önkéntes hálózatunk bővítésére és a TISZA Világ applikáció minél szélesebb rétegekhez való eljuttatására fordítják.
„Egyben a leendő jelöltjeink személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében,
a jelöltállítás módját és véghatáridejét megtartva, a kiválasztási folyamat nyilvánosság előtt zajló részét jelentősen lerövidítjük és csak november elején indítjuk el”
– írta a Tisza Párt elnöke.
Magyar egyébként még 2024. márciusában Rangos Katalinnak arról beszélt, hogy már mind a 106 körzetben megvannak a jelöltjeik, és mivel rengetegen akarnak indulni, így kiváló emberek közül lehet választani.
Erre a bejelentésre reagált Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán. A szakértő követőivel megosztotta, hogy az elmúlt hetekben több Tisza-közeli forrása is elmondta neki, hogy
teljes kudarc a Tisza jelöltállítási folyamata: alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek egyéni jelölteknek.
„Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy a színpadon állva tapsoltassa magát, a pártépítéssel viszont sehogy sem halad” – húzta alá Deák.
Mint fentebb írtuk, ezt Magyar szombaton kénytelen volt bevallani a közösségi oldalán is. „Mindezt olyan nevetséges ürügyre hivatkozva jelentette be, miszerint attól tartanak, hogy támadások érik a jelöltjeiket. Pedig korábban azt mondta: ők semmitől sem félnek” – olvasható a posztban.
Deák Dániel ezután rámutatott, hogy valójában az a helyzet, hogy még azok az emberek is teljesen inkompetensek, akiket eddig bemutatott:
– sorolta a példákat.
„Magyar Péter tudja, hogy mindez kormányzóképtelenséget mutat, ezért inkább nem mutatja be a többi embert, aki jelentkezett jelöltnek, mert ők még gyengébb teljesítményt tudnának felmutatni. Emellett több körzetben sincs jelölt,
így a Tisza a továbbiakban is egy kormányzásképtelen one man show-ként fut tovább Magyar Péterrel, aki egyre kétségbeesettebb a sorozatos kudarcok miatt”.
– szögezte le a vezető elemző.
Deák Dániel teljes bejegyzését alább olvashatja:
