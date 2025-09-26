Ft
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Elemző: Magyar Péternek számos oka van aggódni, ezért nem jelenti be időben a képviselőjelöltjeiket

Elemző: Magyar Péternek számos oka van aggódni, ezért nem jelenti be időben a képviselőjelöltjeiket

2025. szeptember 26. 09:27

Kiszelly Zoltán szerint bajban vannak azok a balliberális, 2022-ben egyéniben győztes képviselők, akik jövőre indulnának a választáson, mert lesz náluk esélyesebb tiszás ellenfelük is.

2025. szeptember 26. 09:27
Magyar Péter tiszásokkal
Almási B. Csaba
Almási B. Csaba

A Tisza Párt korábban azt ígérte, szeptember végéig eldöntik, kik azok az emberek – a 106 egyéni választókerületben három-három, összesen tehát 318-an –, akik közül eldől, végül kik lesznek a párt jelöltjei a jövő tavaszi parlamenti választáson. Radnai Márk alelnök azonban a minap azt nyilatkozta a Népszavának, később döntenek arról, hogy pontosan mikor jelentik be őket, miután az utóbbi időben „aljas propagandatámadások” érték őket, egyébként pedig jelenleg is zajlanak a meghallgatások.

Kiszelly Zoltán szerint azonban elsősorban más okok húzódhatnak meg a háttérben. 

A Századvég politikai elemzések igazgatója a Mandinernek azt mondta, Magyar Péter finoman fogalmazva is kritikus a már megválasztott EP-, illetve fővárosi képviselőivel – agyhalottaknak, Soros-ügynököknek nevezte őket korábban –, így nem csoda, hogy nagyon óvatos. Emellett nem is nagyon engedi őket nyilatkozni, viszont különböző fórumokon kénytelenek megszólalni, és ilyenkor olyanokat mondanak, ami után a Tisza Párt elnöke nem győz magyarázkodni. 

Tehát ezekből a kínos tapasztalatokból kiindulva Magyar Péter úgy gondolhatja – egyébként jogosan –, hogy minél több politikusuk szólal meg a párt nevében, annál több a hibalehetőség. 

De van egy másik ok is, amiről kevesebb szó esik – folytatja a szakértő. Az ellenzéki alakulat jelenlegi viszonylagos sikere annak is köszönhető, hogy a Tisza-szigetek tagjai meglehetősen aktívak, közülük nem kevesen azért, mert képviselőjelöltek szeretnének lenni. Ha viszont eldől, hogy kik szállhatnak ringbe a választáson, ez sértődésekhez, csalódásokhoz, veszekedésekhez vezethet, és sokaknak elmegy a kedve a további munkától; ezért érhető, ha igyekeznek minél jobban elhúzni a folyamatot. 

Ugyanakkor Magyar is érdekesebb, amíg lebegteti ezt a kérdést, még jobban ráirányul a figyelem.

Van egy harmadik szempont is a politikai elemző szerint, ez pedig az, hogy a párt szeretné – az Egyesült Államokban kifejlesztett, a letiltott közösségi médiás politikai hirdetések pótlására is szolgáló – Tisza világ mobilalkalmazást felfuttatni, mert ezen keresztül lehet majd a képviselőjelöltekre szavazni, s talán a pártban úgy ítélik meg, még nem töltötték le elegen az applikációt. Negyedik szempontként pedig azt említette meg Kiszelly, hogy az is elképzelhető, hogy egyelőre kevés alkalmas jelöltjük van.

Arra a kérdésre, hogy ilyen, viszonylag rövid idő alatt lehet-e találni 106 megfelelő embert, az igazgató azt mondta, nem könnyű, de nem is reménytelen feladat. Emmanuel Macron francia elnöknek is ezzel a módszerrel sikerült nagyjából egy év alatt háromszáz, meglehetősen jó politikust találnia, akik – 2017 és 2022 között – viszonylag sikerrel vitték végig a parlamenti ciklust.

Kiszelly úgy véli, a Fidesz és a kormány mostani dinamizmusa – a Harcosok Klubjának, valamint a Digitális Polgári Köröknek a sikerei, az Otthon Start program népszerűsége –, illetve a Tisza baklövései miatt egyébként is komoly defenzívában lévő 

Magyar Péternek elemi érdeke, hogy olyan embereket találjon, akikről a választópolgárok elhiszik, hogy képesek ellátni a parlamenti képviselői feladatokat. 

Miután azonban meglehetősen későn derül ki, kik indulnak egyéniben a Tisza színeiben, joggal vetődik fel, elképzelhető-e, hogy a párt hívei közül többen listán leszavaznak Magyar Péterékre, viszont egyéniben inkább a körzetben még induló ellenzéki formáció ismertebb, népszerűbb tagja neve mellé húzzák be az ikszet.

Kiszelly szerint kivételen előfordulhat, de nem lesz jellemző, a pártlogó fogja hitelesíteni a jelöltjüket. Éppen ezért vannak bajban azok a balliberális, 2022-ben egyéniben győztes képviselők, akik jövő áprilistól is szeretnék megőrizni a mandátumukat. Hiába hiperaktívak ugyanis most közülük többen – így például Varju László, Kunhalmi Ágnes vagy Tordai Bence –, 

ellenzékhez közeli felmérések bizonyítják, hogy egy ma még ismeretlen tiszás simán megverheti őket, vagy legalábbis nagyon szoros eredmény alakulhatna ki, amelynek eredményeként nevető harmadikként a fideszes győzhet;

egyedül a hatvanpusztai rágalmakra teljesen rácsavarodó Hadházy Ákos reménykedik egyéni győzelemben. Ezért szeretnének az inkumbens politikusok felkapaszkodni a Tisza vonatára, de jelen állás szerint Magyar Péter nem akar helyet biztosítani a számukra.

Az emberek fejében egyébként az is megfordul – véli a politikai elemző –, hogy azért sem érdemes ezekre az ismertebb balliberális politikusokra szavazni, mert ha esetleg győznének is, nincs már mögöttük komolyan vehető erős párt – bár az is elképzelhető, hogy inkább függetlenként méretnék meg magukat –, így sokra nem mennének az országgyűlésben, míg a tiszás honatya akár kormánypártiként, akár ellenzékiként egy várhatóan nagy frakció tagja lenne.

A szétszavazás inkább a kisebb pártok esetében volt jellemző korábban is, az állampolgárok – hogy megőrizzék az identitásukat, valamint, hogy bejuttassák az országgyűlésbe – 

listán a kedvenc pártjukra voksolnak, és egyéniben képzelhető el, hogy más, esélyesebb párt jelöltjét támogatják.

Most is előállhat egy olyan forgatókönyv, hogy a parlamenti bejutás küszöbén álló DK, illetve a Kutyapárt szimpatizánsai listán Dobrevékre, illetve Kovácsékra szavaznak, egyéniben viszont a tiszás jelöltre, hogy biztosan legyőzze a kormánypárti ellenfelét. Magyar Péterék tehát számíthatnak arra, hogy a másodlagos preferencia alapján juthatnak plusz szavazatokhoz. 

Ugyanez a helyzet egyébként másik térfélen is, számos mi hazánkos fog a pártjára voksolni listán, ugyanakkor egyéniben a fideszest fogják támogatni, hogy ne jöjjenek vissza a balosok – állítja Kiszelly Zoltán.

Bonyolult kiválasztás rendszer alapján nevezik meg a jelölteket

 

Az eredeti elképzelések szerint a pártvezetés szeptember 30-ig a 106 egyéni egyéni választókerületben három-három személyt ajánl a helyi Tisza-szigeteknek, ők egész októberben együtt dolgoznak. A Tisza-szigetek tagjai pedig november 3-9. között szavazhatnak róluk a Tisza Világ applikációban. Akik a legkevesebb voksot kapják, kiesnek, ezt követően november 10-16. között a választókerületben bárki szavazhat a két állva maradó egyikére. 

A győztesekről a párt elnöksége is tárgyal, s ha megfelelőnek tartják őket, jóváhagyják az indulásukat, tehát ők lesznek a képviselőjelöltek. Vétót csak akkor emelhetnek velük szemben, ha kiderül róluk, hogy valamilyen ok miatt kompromittálhatók. A Tisza november utolsó hetében tartja meg a következő kongresszusát, akkor mutatják be hivatalosan a képviselőjelöltjeiket.

Nyitóképünk: Magyar Péter Facebook-oldala

