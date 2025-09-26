Elemző: Magyar Péternek számos oka van aggódni, ezért nem jelenti be időben a képviselőjelöltjeiket

A Tisza Párt korábban azt ígérte, szeptember végéig eldöntik, kik azok az emberek – a 106 egyéni választókerületben három-három, összesen tehát 318-an –, akik közül eldől, végül kik lesznek a párt jelöltjei a jövő tavaszi parlamenti választáson. Radnai Márk alelnök azonban a minap azt nyilatkozta a Népszavának, később döntenek arról, hogy pontosan mikor jelentik be őket, miután az utóbbi időben „aljas propagandatámadások” érték őket, egyébként pedig jelenleg is zajlanak a meghallgatások.

Kiszelly Zoltán szerint azonban elsősorban más okok húzódhatnak meg a háttérben.

A Századvég politikai elemzések igazgatója a Mandinernek azt mondta, Magyar Péter finoman fogalmazva is kritikus a már megválasztott EP-, illetve fővárosi képviselőivel – agyhalottaknak, Soros-ügynököknek nevezte őket korábban –, így nem csoda, hogy nagyon óvatos. Emellett nem is nagyon engedi őket nyilatkozni, viszont különböző fórumokon kénytelenek megszólalni, és ilyenkor olyanokat mondanak, ami után a Tisza Párt elnöke nem győz magyarázkodni.