Elemző: Magyar Péternek számos oka van aggódni, ezért nem jelenti be időben a képviselőjelöltjeiket

Miután azonban meglehetősen későn derül ki, kik indulnak egyéniben a Tisza színeiben, joggal vetődik fel, elképzelhető-e, hogy a párt hívei közül többen listán leszavaznak Magyar Péterékre, viszont egyéniben inkább a körzetben még induló ellenzéki formáció ismertebb, népszerűbb tagja neve mellé húzzák be az ikszet.
Kiszelly szerint kivételen előfordulhat, de nem lesz jellemző, a pártlogó fogja hitelesíteni a jelöltjüket. Éppen ezért vannak bajban azok a balliberális, 2022-ben egyéniben győztes képviselők, akik jövő áprilistól is szeretnék megőrizni a mandátumukat. Hiába hiperaktívak ugyanis most közülük többen – így például Varju László, Kunhalmi Ágnes vagy Tordai Bence –,
ellenzékhez közeli felmérések bizonyítják, hogy egy ma még ismeretlen tiszás simán megverheti őket, vagy legalábbis nagyon szoros eredmény alakulhatna ki, amelynek eredményeként nevető harmadikként a fideszes győzhet;
egyedül a hatvanpusztai rágalmakra teljesen rácsavarodó Hadházy Ákos reménykedik egyéni győzelemben. Ezért szeretnének az inkumbens politikusok felkapaszkodni a Tisza vonatára, de jelen állás szerint Magyar Péter nem akar helyet biztosítani a számukra.
Az emberek fejében egyébként az is megfordul – véli a politikai elemző –, hogy azért sem érdemes ezekre az ismertebb balliberális politikusokra szavazni, mert ha esetleg győznének is, nincs már mögöttük komolyan vehető erős párt – bár az is elképzelhető, hogy inkább függetlenként méretnék meg magukat –, így sokra nem mennének az országgyűlésben, míg a tiszás honatya akár kormánypártiként, akár ellenzékiként egy várhatóan nagy frakció tagja lenne.