Szókimondóbb a tőle megszokottnál – Megjelent Áder János könyve!

„a haza minden előtt” nem csupán üres politikai jelszó, hanem hitvallás. Olyan hitvallás, amely a méltósággal és a hitelességgel karöltve határozta meg elnöki tíz évét.

Azt a tíz évet, amely nemcsak újra méltó helyére emelte az elnöki hivatalt és tisztséget, de mind a mai napig mérceként is szolgál. Ehhez szükség volt egy összetett, sűrű, komplex világlátású és mély tudású személyre, kiegészítve egy professzionális stábbal, amelynek tagjai közül többen is megemlékeznek a 2012 és 2022 közötti időszakról a könyv lapjain.

Ezen tíz év színfalai mögé enged be­tekintést a szerző: legyen szó a beszédírás boszorkánykonyhájáról, a protokoll és diplomácia leheletfinom szabályairól, az elnöki szerepkör meghatározásáról és mozgásteréről, a környezetvédelem témájának felkarolásáról, a magyar tehetségek elismeréséről és megbecsüléséről, az elesettek megsegítéséről vagy a hit kérdéséről.

Mindezt a legnagyobb alázattal és őszinteséggel tárja elénk, és nem rest beismerni: mindennap tanult valamit.

Ahogy azt sem, hogy a birkaszemet inkább passzolta, a jaktej továbbra sem számít alapvető terméknek a családi hűtőben, és a pálinkát sem fogja kaktuszkukaccal megspékelni, és hogy elérzékenyül a kuvaiti himnusz hallatán.