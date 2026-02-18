„Tennünk kell valamit” – Se fűtés, se víz, se áram Kijevben, pokoli állapotok uralkodnak az ukrán fővárosban

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
A fagyos téllel küzdenek több ukrán nagyvárosban, miközben sok helyen az alapvető szolgáltatást sem tudják biztosítani.
Az orosz rakéta- és dróntámadások súlyosan érintik az ukrán infrastruktúrát, amely nem bírja már a legtöbb nagyvárosban az alapvető szolgáltatásokat nyújtani. Mindeközben dermesztően hideg időjárás uralkodik Ukrajnában, az éjjeli hőmérsékletek sokszor -15 fokig süllyednek és a hőmérő higanyszála nappal sem megy fagypont fölé. Az állami energiaszolgáltatók mellett folyamatosan dolgoznak a magánvállalkozók, mint például a villanyszerelők vagy éppen vízvezeték-szerelők, hogy mihamarabb helyrehozzák a civil lakosság számára a szolgáltatásokat.
Embert találni azonban ezekre a munkákra, ugyanis a legtöbbjüket elvitték a frontra harcolni – mentességet a katonai szolgálat alól csak az állami vagy önkormányzati tisztviselők kapnak. A szakemberhiány olyan súlyos lett, hogy Ukrajnában már szinte lehetetlen olyan szakembert találni, aki ki tudna cserélni egy hálózati túlterhelés miatt kiégett kábelt, vagy le tudná engedni a kihűlt vizet a fűtési csövekből.
A Deutsche Welle helyszíni riportjában beszélgetett Oleh Karpov épületgépészettel és fűtéstechnikával foglalkozó vállalkozóval, aki elárulta, folyamatosan érkeznek a megbízások, hogy tartsa karban a kijevi társasházak víz- és elektromos hálózatát. Mint mondta, ez az év komolyan próbára teszi a teherbírását. A munkanapja hajnali 4 vagy 5 órakor kezdődik, amikor a város nagy része még alszik, és jóval éjfél után ér véget a műszak. Az emberei – akik maradtak – január eleje óta folyamatosan éjjel-nappal dolgoznak, fizikailag és lelkileg is kimerültek, de lázasan is nekiállnak dolgozni.
„Néha sikerül két-három órát aludnunk. Tegnap hazaértem, meg sem mosakodtam, lefeküdtem hajnali 2-kor, és 5:30-kor már újra ébresztettek. Fáradtak vagyunk és betegek, de megyünk oda, ahol szükség van ránk” – mondta Karpov.
Karpov maga is háborús veterán, akit korábban egészségügyi okokból szereltek le a hadseregtől, kollégái nagy része idősebb férfi, köztük olyanok, akik a fronton szereztek súlyos sérüléseket. A vállalkozó szerint míg korábban 25-en voltak, mostanra csak nyolcan maradtak.
Vannak, akik a fronton vannak, mások külföldre mentek. A magáncégeknél dolgozók nem kaphatnak felmentést a katonai szolgálat alól, mint az állami vagy önkormányzati vállalatok alkalmazottai. Óriási a hiány a szakképzett munkaerőből”
– jegyezte meg.
Ukrajnában a helyzet összeomlásközeli, hiszen nincs elég vészhelyzeti személyzet. Nemrég két hibaelhárító munkás halt meg a túlhajszoltság miatt. Olekszij Kucserenko parlamenti képviselő szerint sok munkás fizikai és pszichológiai kimerültségtől vagy fagyási sérülésektől szenved. Vitalij Klicsko szerint januárban egy 60 éves szerelő munka közben életét vesztette egy lakásban.
Oleh Karpov szerint a munka legnehezebb része az elismerés alapvető hiánya, hiszen azzal a kimerült civilek azzal vádolják őket, hogy lusták, szidják őket, agresszívak és elvárják tőlük, hogy meghazudtolják a fizika törvényeit.
Egy 300 lakásos házban talán akad egy ember, aki köszönetet mond, míg a többiek azt mondják, rossz munkát végzünk. Az ilyen helyzetekben az ember nagyon elkeseredik, és úgy érzi, feladja”
– ismeri el.
Egy másik munkás, az 59 villanyszerelő, Leonyid Kulickij szerint ez a tél egész pályafutása legnehezebb időszaka, egyszerre csak néhány órára tud hazamenni pihenni. Mint mondta, sok kijevi lakosnak nincs fűtése a lakásában, mivel az erőműveket találat érte, így kihasználják azt a kevés órát, amikor van áram. Az elektromos hálózatot azonban nem arra tervezték, hogy ennyi nagy energiaigényű készüléket bírjanak el egyszerre.
Amint van áram, az emberek mindent egyszerre kapcsolnak be: bojlereket, hősugárzókat, vízforralókat. A kábelek, vezetékek és kapcsolószekrények kiégnek. Ki kell mennünk segíteni az embereknek, mert fáznak, és különben egyáltalán nem lenne áramuk. Tennünk kell valamit, hogy újra felmelegedhessenek”
– mondja Kulickij.
Megjegyzi, hogy a lövészárkokban lévő ukrán katonáknak sokkal rosszabb dolguk van.
