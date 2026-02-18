„Tennünk kell valamit” – Se fűtés, se víz, se áram Kijevben, pokoli állapotok uralkodnak az ukrán fővárosban

Az orosz rakéta- és dróntámadások súlyosan érintik az ukrán infrastruktúrát, amely nem bírja már a legtöbb nagyvárosban az alapvető szolgáltatásokat nyújtani. Mindeközben dermesztően hideg időjárás uralkodik Ukrajnában, az éjjeli hőmérsékletek sokszor -15 fokig süllyednek és a hőmérő higanyszála nappal sem megy fagypont fölé. Az állami energiaszolgáltatók mellett folyamatosan dolgoznak a magánvállalkozók, mint például a villanyszerelők vagy éppen vízvezeték-szerelők, hogy mihamarabb helyrehozzák a civil lakosság számára a szolgáltatásokat.

Embert találni azonban ezekre a munkákra, ugyanis a legtöbbjüket elvitték a frontra harcolni – mentességet a katonai szolgálat alól csak az állami vagy önkormányzati tisztviselők kapnak. A szakemberhiány olyan súlyos lett, hogy Ukrajnában már szinte lehetetlen olyan szakembert találni, aki ki tudna cserélni egy hálózati túlterhelés miatt kiégett kábelt, vagy le tudná engedni a kihűlt vizet a fűtési csövekből.