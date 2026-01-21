Brutális gyomrost kapott Karácsony: megszületett a döntés a szolidaritási hozzájárulásról

Az Alkotmánybíróság 2026. január 20-án meghozott határozatában elutasította azt a bírói indítványt, amely az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte. A beadványt a Fővárosi Törvényszék nyújtotta be egy folyamatban lévő ügy kapcsán, amely Budapest Főváros Önkormányzatának fizetési kötelezettségét érintette – olvasható az Alkotmánybíróság közleményében.

A törvényszék érvelése szerint a szolidaritási hozzájárulás összege és a 2025 májusára előírt fizetési kötelezettség jogszabályi szinten történő rögzítése ellehetetleníti az önkormányzat számára a számítás jogszerűségének ellenőrzését és vitatását. Álláspontjuk szerint a Magyar Államkincstár így a tisztességes hatósági eljárás garanciáinak érvényesülése nélkül állapította meg a fizetendő összeget. Az Alkotmánybíróság azonban rámutatott: