Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fővárosi törvényszék önkormányzat alaptörvény alkotmánybíróság

Brutális gyomrost kapott Karácsony: megszületett a döntés a szolidaritási hozzájárulásról

2026. január 21. 10:16

Padlóra küldte a főpolgármestert az Alkotmánybíróság.

2026. január 21. 10:16
null

Az Alkotmánybíróság 2026. január 20-án meghozott határozatában elutasította azt a bírói indítványt, amely az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte. A beadványt a Fővárosi Törvényszék nyújtotta be egy folyamatban lévő ügy kapcsán, amely Budapest Főváros Önkormányzatának fizetési kötelezettségét érintette – olvasható az Alkotmánybíróság közleményében

A törvényszék érvelése szerint a szolidaritási hozzájárulás összege és a 2025 májusára előírt fizetési kötelezettség jogszabályi szinten történő rögzítése ellehetetleníti az önkormányzat számára a számítás jogszerűségének ellenőrzését és vitatását. Álláspontjuk szerint a Magyar Államkincstár így a tisztességes hatósági eljárás garanciáinak érvényesülése nélkül állapította meg a fizetendő összeget. Az Alkotmánybíróság azonban rámutatott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

a kifogásolt szabályozást már korábban vizsgálta, és nem találta alaptörvény-ellenesnek.

A testület felidézte a 18/2024. (XI. 11.) számú határozatát, amelyben megállapította, hogy az államháztartási törvény vitatott rendelkezése nem sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot. Indokolásuk szerint a szabályozás nem zárja ki, hogy a Magyar Államkincstár az érintett önkormányzat bevonásával, az ügyféli jogok biztosítása mellett folytasson le eljárást a beszedési megbízás benyújtása előtt. Ennek alapján a mostani indítvány e részében „ítélt dolognak” minősült.

Az Alkotmánybíróság elutasította azt az indítványi elemet is, amely jogalkotói mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapítására irányult. A határozat indokolása hangsúlyozza: bírói kezdeményezés kizárólag hatályos jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányulhat, mulasztás kimondását folyamatban lévő ügyben nem lehet kérni. A testület továbbá arra is rámutatott, hogy a Fővárosi Törvényszék nem igazolta kellőképpen: az általa támadott jogszabályi rendelkezéseket az adott ügyben ténylegesen alkalmaznia kellett volna.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Color
2026. január 21. 15:21
Geri! Tedd vissza az ellopott pénzt,aztán húzz vissza a kicsiny faludba szart lapátolni!
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2026. január 21. 13:07
@robertdenyiro Te azért is emelkedsz ki a sok fél(?)hülye haverod közül, mert legutóbb tegnap válaszoltam neked (sokadszorra), hogy mi a véleményem teflonpetiről. De hát az tegnap volt, és demens, alkoholista, értelmi fogyatékos nyuggerként az már rég volt, nem emlékszel rá. Ilyen az, amikor valakinek több foga maradt már, mint IQ-ja. Nyomjad kisköcsög, nyomjad, érezzék, hogy megdolgozol a minimál nyugdíjadért, te vén fasz.
Válasz erre
0
9
angie1
2026. január 21. 13:05
Már megint ez a Fővárosi Törvényszék kötekszik,és persze megint nincs igaza, de a baloldal úgy látom, oda van bekötve...
Válasz erre
10
0
bagoly-29
2026. január 21. 13:00
Általában problémás a ballibsi ellenzékkel szimpaztizáló magyar gazságszolgáltatás, de a budapesti különösen az!
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!