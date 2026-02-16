A Fővárosi Önkormányzat – nyilván saját igazáról meggyőződve – pedig szintén „analogia legis” jogorvoslatért kiált, melyet az eljáró bíróság meg is ad neki – szintén megfelelő törvényi szabályozás hiányában: jogvédelmet biztosít, illetve a „szabálytalan” inkasszó visszafizetésére kötelezi a Magyar Államkincstárt.
Mit nem tud tenni a bíróság: nem tudja mentesíteni a fizetési kötelezettség alól a Fővárosi Önkormányzatot, hiszen azt törvény írja elő.
Törvényt pedig az igazságszolgáltató hatalmi ág nem tud lerontani, törvény hatálya alól nem tud mentességet adni.
Erre az Alkotmánybíróság jogosult (a törvény megsemmisítésére, hatálya alól még az sem tud mentesíteni), de e tárgyban kétszeri indítványt utasított már vissza a taláros testület.
Ezt is szögezzük le: az Alkotmánybíróság már két határozatában (18/2024 (XI. 11.) sz. AB határozat, a III/3110/2025. sz. ügyben 2026.01.20. napján hozott AB-végzés) utasította el a szolidaritási hozzájárulás alaptörvény-ellenessége iránt indított kérelmeket.
A szolidaritási hozzájárulást a törvényben meghatározott mértékben a hatályos jogszabályok szerint mintegy 900 önkormányzatnak Magyarországon be kell fizetnie. Mivel ezt törvény írja elő, ez alól bíróság nem fog tudni felmentést adni.
A nemfizetés esetére alkalmazott jogi eszköz (inkasszó) ellen indított perek a törvényben előírt jövedelemtranszfer behajtásának törvényszerűségét analogia legis próbálják megállapítani – e próbálkozásoknak kíván a Kormány egy rendelettel véget vetni.
A szakmai vitának régóta ideje van.
E szakmai vita alapjának javaslom a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 9. cikk, 6. pontját (és annak minden mondatát):
„A pénzügyileg gyengébb helyi önkormányzatok védelme szükségessé teszi olyan pénzügyi kiegyenlítési eljárások, illetőleg ezekkel egyenértékű intézkedések intézményesítését, amelyek célja a számításba jövő pénzügyi források egyenlőtlen elosztása, valamint a teljesítendő pénzügyi terhek által okozott hatások korrekciója. Az ilyen eljárások, intézkedések nem csökkenthetik a helyi önkormányzatoknak a saját feladatkörüket illető döntési szabadságát.”
A szerző fejlesztéspolitikai szakértő, a BP Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója