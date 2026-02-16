Az önkormányzati rendszer úgy az igazgatás, mint a közszolgáltatások, és a költségvetés tekintetében is az egyik legközvetlenebbül az állampolgárral érintkező „alrendszer”.

Ha nem jön a busz, ha az autó kereke kitörik a kátyúban, ha barna és ihatatlan a vezetékes víz, eldugult a csatorna, nincs áram, a polgármestert, vagy az önkormányzati képviselőt vesszük elő.

Az önkormányzati rendszer finanszírozása – az általa biztosított szolgáltatások pénzügyi háttere – részben a saját jogon beszedett, részben az államtól átengedett jövedelmeken keresztül zajlik.

Ilyen – saját jogon, de végső soron az állami közhatalom által beszedett – jövedelem a helyi iparűzési adó. Ezt a vállalkozások a székhelyük/telephelyük szerint illetékes önkormányzatnak fizetik (ha több helyre, akkor a telephelyek által a vállalkozás gazdasági tevékenységével arányosan).

Ezért ilyen bevételre csak azok a települések tesznek szert, amelyeken működnek vállalkozások. Minél több, és minél nagyobb, annál többre.