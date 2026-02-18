Ft
kulja andrás debrecen önkormányzat gyár

Kulja András ismét rémhírt terjesztett – szerinte füstölt a debreceni akkugyár, az önkormányzat szerint erről szó sem volt

2026. február 18. 23:10

A tiszás politikus nem bírta kivárni a hivatalos közleményt.

2026. február 18. 23:10
null

Ahogyan több sajtótermék is beszámolt róla, Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerda este. A szóvivő azt mondta, a vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ugyanis beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet.

A tiszás Kulja András, Facebook-bejegyzésében szinte azonnal reagált a történtekre, szerinte füstölt a gyár, és amúgy is életveszélyesen üzemel.
 

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Debrecen város önkormányzata visszautasította a vádakat és a következő közleményt adta ki az eset kapcsán:

„A Hajdú-bihar Vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság tájékoztatása alapján – minden ezzel ellentétes híreszteléssel szemben – nem történt tűzeset a Semcorp Hungary Kft. debreceni üzemében.  Egy technológiai vezeték sérült meg, amelyből gőz távozott és ez okozta az oltórendszer működésbe lépését, ellátva azt a feladatot, amelyet egy esetleges tűz esetén el kellett volna látnia. Az eset során személyi sérülés nem történt és veszélyes- vagy vegyianyag sem került a környezetbe.

Ilyen esetekben kiemelten fontos az objektív és tárgyilagos tájékoztatás. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért felhívja mindazok figyelmét, akik meg nem erősített információk nélkül politikai vagy szenzációhajhász érdekből – valótlanul – tudósítanak: ne játsszanak az emberek biztonságérzetével!

Nem történt tűzeset, azonban a közösségi médiában azonnal kész tényként kezelték az esetet, anélkül, hogy megvárták volna a katasztrófavédelem tájékoztatását.  

Debrecen önkormányzata tisztelettel kéri, hogy mindenki a tényekre alapozva, kizárólag hiteles, ellenőrzött információk alapján kommunikáljon, mert a polgárok biztonságérzete ezt követeli meg. Kérjük ezt tiszteletben tartani!”

Nyitókép: MTI/Drencsényi István

 

