Kulja András ismét rémhírt terjesztett – szerinte füstölt a debreceni akkugyár, az önkormányzat szerint erről szó sem volt

Ahogyan több sajtótermék is beszámolt róla, Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerda este. A szóvivő azt mondta, a vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ugyanis beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet.
A tiszás Kulja András, Facebook-bejegyzésében szinte azonnal reagált a történtekre, szerinte füstölt a gyár, és amúgy is életveszélyesen üzemel.
Debrecen város önkormányzata visszautasította a vádakat és a következő közleményt adta ki az eset kapcsán:
„A Hajdú-bihar Vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság tájékoztatása alapján – minden ezzel ellentétes híreszteléssel szemben – nem történt tűzeset a Semcorp Hungary Kft. debreceni üzemében. Egy technológiai vezeték sérült meg, amelyből gőz távozott és ez okozta az oltórendszer működésbe lépését, ellátva azt a feladatot, amelyet egy esetleges tűz esetén el kellett volna látnia. Az eset során személyi sérülés nem történt és veszélyes- vagy vegyianyag sem került a környezetbe.
Ilyen esetekben kiemelten fontos az objektív és tárgyilagos tájékoztatás. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért felhívja mindazok figyelmét, akik meg nem erősített információk nélkül politikai vagy szenzációhajhász érdekből – valótlanul – tudósítanak: ne játsszanak az emberek biztonságérzetével!
Nem történt tűzeset, azonban a közösségi médiában azonnal kész tényként kezelték az esetet, anélkül, hogy megvárták volna a katasztrófavédelem tájékoztatását.
Debrecen önkormányzata tisztelettel kéri, hogy mindenki a tényekre alapozva, kizárólag hiteles, ellenőrzött információk alapján kommunikáljon, mert a polgárok biztonságérzete ezt követeli meg. Kérjük ezt tiszteletben tartani!”
