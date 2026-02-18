Kulja András ismét rémhírt terjesztett – szerinte füstölt a debreceni akkugyár, az önkormányzat szerint erről szó sem volt

Ahogyan több sajtótermék is beszámolt róla, Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerda este. A szóvivő azt mondta, a vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ugyanis beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet.

A tiszás Kulja András, Facebook-bejegyzésében szinte azonnal reagált a történtekre, szerinte füstölt a gyár, és amúgy is életveszélyesen üzemel.

