Megdöbbentő videót tett közzé Orbán Viktor: ebből minden kiderül!

Új videót tett közzé a Facebook-oldalán Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök kampányvideójában először Marco Rubio amerikai külügyminiszter tűnik fel, amint a két napja, a magyar fővárosban tartott sajtótájékoztatón arról beszél, hogy Donald Trump nevében megköszönte Magyarország Béketanácsban betöltött szerepét.

Orbán Viktor és Donald Trump a békéért dolgoznak – hangzik el a videóban.

Ezzel szemben bemutatják, hogy Magyar Péter brüsszeli vezetői, Ursula von der Leyen és Manferd Weber, az Európai Bizottság és a Néppárt elnökei Ukrajnáért tesznek meg mindent.