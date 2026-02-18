Ft
Megdöbbentő videót tett közzé Orbán Viktor: ebből minden kiderül!

2026. február 18. 09:44

A miniszterelnök elárulta, áprilisban mi a biztos választás!

2026. február 18. 09:44
Új videót tett közzé a Facebook-oldalán Orbán Viktor, a magyar miniszterelnök kampányvideójában először Marco Rubio amerikai külügyminiszter tűnik fel, amint a két napja, a magyar fővárosban tartott sajtótájékoztatón arról beszél, hogy Donald Trump nevében megköszönte Magyarország Béketanácsban betöltött szerepét. 

Orbán Viktor és Donald Trump a békéért dolgoznak – hangzik el a videóban. 

Ezzel szemben bemutatják, hogy Magyar Péter brüsszeli vezetői, Ursula von der Leyen és Manferd Weber, az Európai Bizottság és a Néppárt elnökei Ukrajnáért tesznek meg mindent. 

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Ukrajnának a harctéren győznie kell! Elérkezett a pillanat, hogy olyan katonákat küldjünk, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon”

– mondja a videóban Manfred Weber, míg Von der Leyen azt kiabálja: „Europe must fight”, azaz Európának harcolnia kell. 

„Magyar Péter nem tud nekik nemet mondani. Ők háborúba sodornák Magyarországot, ezzel szemben a Fidesz a biztos választás” – hangzik el a miniszterelnök videójában. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

