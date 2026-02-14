Minden határt átlépnek: kötelező katonai szolgálatot vezetne be a német kancellár férfiaknak és nőknek egyaránt

Itt az újév: Németország megkezdte a sorkatonaság előkészítését
Január elsejétől a német fiatalok a 18. születésnapjukra megkapják a behívót a katonai szolgálathoz szükséges orvosi vizsgálathoz.
Ehhez az alaptörvényt készül megváltoztatni.
Mint már beszámoltunk róla, Németország megszavazta az önkéntes katonai szolgálati program bevezetését a 18 évesek számára.
Ez jelentős változást jelez Németország hadsereghez való hozzáállásában, és
Friedrich Merz kancellár azon törekvéseit követi, hogy Európa legerősebb hagyományos haderejét hozza létre.
A német kancellár egy friss videóban fejtette ki álláspontját arról, hogy ezentúl a nőknek is kötelező lesz az egyéves szolgálat: „ez egy nagyon érdekes téma. De ehhez meg kell változtatnunk az alaptörvényt. Az alkotmány jelenleg csak a férfiak számára teszi lehetővé a hadkötelezettséget.
Mi a CDU-ban úgy döntöttünk, hogy egy mindenki számára kötelező évet szeretnénk.
Ez akkor nemcsak katonai szolgálat lenne, hanem civil szolgálat is. Mindenki számára. Ez tehát nemcsak katonai szolgálat lenne, hanem egy mindenki számára kötelező szociális szolgálati év segélyszervezeteknél, egyházaknál és társadalmi szervezeteknél. De ehhez szükségünk van az alaptörvény megváltoztatására.” – fejtette ki Merz.
Közben ma Münchenben Magyar Péter is találkozik a háborúpárti német kancellárral.
Nyitókép: Michaela STACHE / AFP