02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
cdu magyar péter merz alaptörvény katonai szolgálat

Minden határt átlépnek: kötelező katonai szolgálatot vezetne be a német kancellár férfiaknak és nőknek egyaránt

2026. február 14. 11:36

Ehhez az alaptörvényt készül megváltoztatni.

2026. február 14. 11:36
null

Mint már beszámoltunk róla, Németország megszavazta az önkéntes katonai szolgálati program bevezetését a 18 évesek számára.

Ez jelentős változást jelez Németország hadsereghez való hozzáállásában, és 

Friedrich Merz kancellár azon törekvéseit követi, hogy Európa legerősebb hagyományos haderejét hozza létre.

A német kancellár egy friss videóban fejtette ki álláspontját arról, hogy ezentúl a nőknek is kötelező lesz az egyéves szolgálat: „ez egy nagyon érdekes téma. De ehhez meg kell változtatnunk az alaptörvényt. Az alkotmány jelenleg csak a férfiak számára teszi lehetővé a hadkötelezettséget. 

Mi a CDU-ban úgy döntöttünk, hogy egy mindenki számára kötelező évet szeretnénk.

Ez akkor nemcsak katonai szolgálat lenne, hanem civil szolgálat is. Mindenki számára. Ez tehát nemcsak katonai szolgálat lenne, hanem egy mindenki számára kötelező szociális szolgálati év segélyszervezeteknél, egyházaknál és társadalmi szervezeteknél. De ehhez szükségünk van az alaptörvény megváltoztatására.”  – fejtette ki Merz.

Közben ma Münchenben Magyar Péter is találkozik a háborúpárti német kancellárral.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

