Egy lépéssel közelebb kerülhetett Trump a Nobel-békedíjhoz – újabb magyar jelölés futott be

Hosszú a lista, miért érdemelné meg

Donald Trump béke iránti elkötelezettségének eredményei közé sorolták a Gázára vonatkozó 20 pontos béketervet, az Ábrahám-megállapodásokat, a fegyverszünetet India és Pakisztán között, a fegyverszünetet és békeszerződést Thaiföld és Kambodzsa között, a megbékélést a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda között, a békeszerződést Azerbajdzsán és Örményország között, a gazdasági normalizációt Szerbia és Koszovó között, valamint a feszültség enyhítését Egyiptom és Etiópia között.

Közölték: az amerikai elnök „kivételes államférfiúi tehetségéről és szokatlan bátorságáról tanúskodnak ezek, a modern történelem legjelentősebbjei közé sorolható eredmények, melyeknek köszönhetően hosszú ideje fennálló ellenségeskedéseket tudott kezelni megfelelő látásmóddal, kreativitással és elszántsággal”.

A Nobel-békedíj alapelvei által vezérelve meggyőződésüknek adtak hangot, hogy 2025-ben senki sem tett többet a béke előmozdításáért, mint Donald Trump.

Azt írták: kevesen vannak, ha egyáltalán vannak ilyenek, akik többet tettek a történelem során a béke ügyének előmozdításáért és senki sem érdemli meg nála jobban ezt a kitüntetést.