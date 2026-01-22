Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
nobel - békedíj Kövér László országgyűlés donald trump Egyesült Államok

Egy lépéssel közelebb kerülhetett Trump a Nobel-békedíjhoz – újabb magyar jelölés futott be

2026. január 22. 16:27

A modern történelem során először parlamenti elnökök a világ különböző részeiről egyhangúlag jelölnek egy rendkívüli vezetőt – derült ki az MTI-hez eljuttatott levélből.

2026. január 22. 16:27
null

Kövér László, az Országgyűlés elnöke csatlakozott az Egyesült Államok Képviselőháza és az izraeli Knesszet elnökének azon kezdeményezéséhez, hogy Nobel-békedíjra jelöljék Donald Trumpot.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott, a Nobel-bizottság tagjainak címzett levélben úgy fogalmaztak: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

a modern történelem során először parlamenti elnökök a világ különböző részeiről egyhangúlag jelölnek egy rendkívüli vezetőt 

– Donald J. Trumpot, az Amerikai Egyesült Államok 45. és 47. elnökét –, akinek a béke iránti elkötelezettsége megváltoztatta a világot.

Közszolgálati pályafutása során Trump elnök a béke elkötelezett bajnoka volt, aki rendíthetetlenül dolgozott a párbeszéd és a diplomáciai megoldások előmozdításán és globálisan az elvszerű vezetés megteremtésén - írták.

Hosszú a lista, miért érdemelné meg

Donald Trump béke iránti elkötelezettségének eredményei közé sorolták a Gázára vonatkozó 20 pontos béketervet, az Ábrahám-megállapodásokat, a fegyverszünetet India és Pakisztán között, a fegyverszünetet és békeszerződést Thaiföld és Kambodzsa között, a megbékélést a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda között, a békeszerződést Azerbajdzsán és Örményország között, a gazdasági normalizációt Szerbia és Koszovó között, valamint a feszültség enyhítését Egyiptom és Etiópia között.

Közölték: az amerikai elnök „kivételes államférfiúi tehetségéről és szokatlan bátorságáról tanúskodnak ezek, a modern történelem legjelentősebbjei közé sorolható eredmények, melyeknek köszönhetően hosszú ideje fennálló ellenségeskedéseket tudott kezelni megfelelő látásmóddal, kreativitással és elszántsággal”.

A Nobel-békedíj alapelvei által vezérelve meggyőződésüknek adtak hangot, hogy 2025-ben senki sem tett többet a béke előmozdításáért, mint Donald Trump.

Azt írták: kevesen vannak, ha egyáltalán vannak ilyenek, akik többet tettek a történelem során a béke ügyének előmozdításáért és senki sem érdemli meg nála jobban ezt a kitüntetést.

Ennek megfelelően terjesztik be jelölésüket, megerősítve, hogy Trump elnök diplomáciai eredményei hatalmas lépést jelentenek a béke megteremtése érdekében és ezáltal méltóvá vált a bizottság legmagasabb elismerésére - áll az MTI-hez eljuttatott levélben.

(MTI)

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
•••
2026. január 22. 16:38 Szerkesztve
Trumplee úgy követelné ki magának a Nobel békedíjat, mint ahogy Orbánc II. a doktori címét az ELTE-től Az USA Szőke Napóleonja Fenyegető levélben dorgálta meg a norvég kormányt, hogy nem neki adták a díjat. (kb azzal, ha nem tetszik a békéje, akkor háborúkat zúdít majd a nyakukba.) Trump Lee úgy látszik, hogy olyan erő szakon végezte az egyetemet, mint a mi szuvenír Bal lázs doktorunk.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. január 22. 16:37
Az NVI ne sziveskedjék számomra kinyomtatni és postázni a szavazólapot.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!