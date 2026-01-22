Fordulat fordulat hátán: Donald Trump irtózatos tempóban és alapjaiban írja át a hazai és a nemzetközi politikát

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Donald Trump visszatérésébe belerendült az egész világrend. Közben az Egyesült Államok a 250. születésnapjára készül idén.
Az amerikai kormánytagok gyakran változnak, és ha újraválasztják az elnököt, akkor egy-egy pozíció háromszor-négyszer is gazdát cserélhet. Ennek fő oka, hogy a munka rendkívül megterhelő. Donald Trump második ciklusának első éve annyira intenzív volt, az elnök olyan tempót diktál, amely a kabinetjét és az őt mindenhová követő fehér házi tudósítói kontingenst is kimeríti – erről számolt be Mark Halperin amerikai újságíró. A sietség oka egyszerű:
Trumpnak egy vagy kedvező esetben három éve maradt, hogy teljesítse a programját.
Ha a republikánusok novemberben a félidős választáson elvesztik a kongresszus egy vagy akár mindkét házát, akkor a demokraták mindent meg fognak tenni, hogy ott is akadályozzák az elnök lépéseit, sőt újabb megfosztási eljárást is indíthatnak ellene.
Az eltelt egy évben a híreket Donald Trump dominálta: nem volt még olyan amerikai elnök a történelemben, aki ennyire értett volna hozzá, hogyan lehet folyamatosan címlapra kerülni. Trump humoros, olykor ordenáré stílusa nem finomodott az évek alatt, és a rá adott reakciók is hasonlók maradtak, bár a felháborodás érezhetően vesztett az erejéből. Az amerikai lapok a beiktatását követően arról írtak, hogy sokan, akik az első elnöksége alatt a vezetővel szembeni „ellenállás” tagjainak tekintették magukat, egyszerűen elfáradtak. Ezért az első hónapokban az aktivisták elsősorban Elon Musk költségcsökkentő kísérletei ellen tüntettek, valamint tartottak néhány „No Kings” jelmondatú tüntetést.