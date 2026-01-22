Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
JD Vance elon musk donald trump Egyesült Államok

Fordulat fordulat hátán: Donald Trump irtózatos tempóban és alapjaiban írja át a hazai és a nemzetközi politikát

2026. január 22. 09:18

Donald Trump visszatérésébe belerendült az egész világrend. Közben az Egyesült Államok a 250. születésnapjára készül idén.

2026. január 22. 09:18
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Az amerikai kormánytagok gyakran változnak, és ha újraválasztják az elnököt, akkor egy-egy pozíció háromszor-négyszer is gazdát cserélhet. Ennek fő oka, hogy a munka rendkívül megterhelő. Donald Trump második ciklusának első éve annyira intenzív volt, az elnök olyan tempót diktál, amely a kabinetjét és az őt mindenhová követő fehér házi tudósítói kontingenst is kimeríti – erről számolt be Mark Halperin amerikai újságíró. A sietség oka egyszerű: 

Trumpnak egy vagy kedvező esetben három éve maradt, hogy teljesítse a programját.

Ha a republikánusok novemberben a félidős választáson elvesztik a kongresszus egy vagy akár mindkét házát, akkor a demokraták mindent meg fognak tenni, hogy ott is akadályozzák az elnök lépéseit, sőt újabb megfosztási eljárást is indíthatnak ellene.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron
Támogatói kitartanak az elnök mellett
Fotó: AFP / KAMIL KRZACZYNSKI

Az eltelt egy évben a híreket Donald Trump dominálta: nem volt még olyan amerikai elnök a történelemben, aki ennyire értett volna hozzá, hogyan lehet folyamatosan címlapra kerülni. Trump humoros, olykor ordenáré stílusa nem finomodott az évek alatt, és a rá adott reakciók is hasonlók maradtak, bár a felháborodás érezhetően vesztett az erejéből. Az amerikai lapok a beiktatását követően arról írtak, hogy sokan, akik az első elnöksége alatt a vezetővel szembeni „ellenállás” tagjainak tekintették magukat, egyszerűen elfáradtak. Ezért az első hónapokban az aktivisták elsősorban Elon Musk költségcsökkentő kísérletei ellen tüntettek, valamint tartottak néhány „No Kings” jelmondatú tüntetést. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. január 22. 10:27
"Az eltelt egy évben a híreket Donald Trump dominálta: nem volt még olyan amerikai elnök a történelemben, aki ennyire értett volna hozzá, hogyan lehet folyamatosan címlapra kerülni." Ezért nem ment el a zenebohóc Davosba. Két dudás egy csárdában esete. De Trumpnak nagyobb a dudája. Hiába igyekeznek ursuláék a bohócét fújni :)
Válasz erre
0
0
patikus-3
•••
2026. január 22. 10:18 Szerkesztve
Trumpnak egy vagy kedvező esetben három éve maradt, hogy teljesítse a programját. Siess Donald, mert az amerikai adófizetők hamarost sekkberúgnak. Röpülni fogsz megtanulni, mint az űrmacska. Basszus! Hova lett a Nobel-díjam?! Hehe. Nyahu csak nyomja bele a kést, egyenes Amerika szívébe, kényszeríti az epsteini kéjfiút a Cioni Nagyállam szolgálatára. Jawohl, Herr Führer! Mikor is hallottuk már ezt…?! A választókat kileli a hideg, hogy mennyit gyilkolnak az izraeliek amerikai adó-dollárokból! Csupa öröm az élet, ugye, Izrael? A gyermekek ajándék pénzből való elélettelenítésénél nincsen is nagyobb kéj az állig fölfegyverzett orangután hadsereg katonáinak. Durr bele még egy sorozatot, hi-hi-hi, ingyen van! Orbán Viktor nagy fekete zsidó kalapban asszisztál. Nyalja a nyalófalat. Mr. Zéró Ugribugri Toleranciavitéz. A magyar szuverenitás sírásója.
Válasz erre
0
0
vezker
2026. január 22. 09:59
Pontosan ez az, amiért a választói rá szavaztak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!