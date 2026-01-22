Fordulat fordulat hátán: Donald Trump irtózatos tempóban és alapjaiban írja át a hazai és a nemzetközi politikát

Az amerikai kormánytagok gyakran változnak, és ha újraválasztják az elnököt, akkor egy-egy pozíció háromszor-négyszer is gazdát cserélhet. Ennek fő oka, hogy a munka rendkívül megterhelő. Donald Trump második ciklusának első éve annyira intenzív volt, az elnök olyan tempót diktál, amely a kabinetjét és az őt mindenhová követő fehér házi tudósítói kontingenst is kimeríti – erről számolt be Mark Halperin amerikai újságíró. A sietség oka egyszerű:

Trumpnak egy vagy kedvező esetben három éve maradt, hogy teljesítse a programját.

Ha a republikánusok novemberben a félidős választáson elvesztik a kongresszus egy vagy akár mindkét házát, akkor a demokraták mindent meg fognak tenni, hogy ott is akadályozzák az elnök lépéseit, sőt újabb megfosztási eljárást is indíthatnak ellene.