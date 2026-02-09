Most kezdhet csak igazán aggódni Magyar Péter és a Tisza: kiderült, ennyivel vezet most a Fidesz ebben a városban – ennek már országos üzenete van

A vidék kutatója, a Real-PR 93 2026 januárjában 1000 fős, személyes kérdezésen alapuló felmérést készített Somogy vármegye 1-es választókerületében, amelynek Kaposvár a székhelye – adta hírül a cég egy sajtóközleményben.

A közlemény szerint a választókerületi felmérés eredménye visszaigazolta az országos trendeket. A Real-PR 93 múlt év decemberi országos kutatása a biztos szavazók bázisán 11 százalékpontos Fidesz-előnyt azonosított, amely a 2022-esnél 5 százalékponttal kevesebb. Ugyan a Fidesz 2026-os választási győzelme a kutatás alapján nagyon valószínű, négy évvel ezelőtti országos előnyének közel harmadát elvesztette a kormánypárt új kihívójával szemben.