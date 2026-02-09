Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza mi hazánk felmérés fidesz kaposvár országgyűlés

Most kezdhet csak igazán aggódni Magyar Péter és a Tisza: kiderült, ennyivel vezet most a Fidesz ebben a városban – ennek már országos üzenete van

2026. február 09. 07:35

Kannibalizál a Tisza, erősödik a Mi Hazánk: így alakul az erőtér Somogyban.

2026. február 09. 07:35
null

A vidék kutatója, a Real-PR 93 2026 januárjában 1000 fős, személyes kérdezésen alapuló felmérést készített Somogy vármegye 1-es választókerületében, amelynek Kaposvár a székhelye – adta hírül a cég egy sajtóközleményben. 

A közlemény szerint a választókerületi felmérés eredménye visszaigazolta az országos trendeket. A Real-PR 93 múlt év decemberi országos kutatása a biztos szavazók bázisán 11 százalékpontos Fidesz-előnyt azonosított, amely a 2022-esnél 5 százalékponttal kevesebb. Ugyan a Fidesz 2026-os választási győzelme a kutatás alapján nagyon valószínű, négy évvel ezelőtti országos előnyének közel harmadát elvesztette a kormánypárt új kihívójával szemben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Ebbe a trendbe illeszkedik a somogyi felmérés eredménye. 2022-ben ugyanebben a választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltje, Gelencsér Attila a szavazatok 47,63 százalékát, míg baloldali kihívója 34,8 százalékot szerzett. A Mi Hazánk jelöltje, 5,91, a Kétfarkú Kutyapárt jelöltje 2,33 százalékot kapott. Az összes többi (további öt) jelöltre együttesen a szavazatok 9,45 százaléka jutott. 

Nem véltelen, hogy a Tisza a teljes baloldal kannibalizálására törekszik.

A Real-PR 93 felmérése szerint „most vasárnap” a részvétel közel azonos lehet a négy évvel ezelőttihez (akkor 70, most 72 százalék). A kormánypárti jelölt, aki változatlanul Gelencsér Attila, a leadott szavazatok 42,3 százalékát szerezheti meg (az összes biztos szavazó besorolása esetén), tiszás kihívója 37,9 százalékot kapna. Így a kormánypárti és a legnagyobb ellenzéki tömörülésjelöltje közötti különbség, részben a kevesebb induló, azaz a sikeres kannibalizáció miatt, 13-ról 5 százalék alá csökkent. A pártverseny átalakulásából előnyösen jött ki a Mi Hazánk, melynek jelöltje egyenesen a szavazatok 10,6 százalékát szerezheti meg. Az önállóan induló DK-s jelölt 4,7, a kutyapárti jelölt 4, míg a szocialista 0,6 százalékra számíthat.

Összességében, még a hibahatárok figyelembevételével is, nagyon valószínűnek tűnik, hogy a Fidesz-KDNP megőrzi Kaposvár képviseletét a következő Országgyűlésben is. Ez a körzet 2022-ben a 32. legszorosabb választókerület volt, ha itt közel öt százalékos a Fidesz előnye, további 74 választókerületben ennél nagyobb is lehet.

A Real-PR 93. debreceni székhelyű országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó cég, amely kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a budapesti politikai vitákban a vidéki Magyarország véleménye is megjelenjen. 

A közleményben szereplő közvélemény-kutatás 1000 fő személyes megkérdezésével készült 2026. január 9. és 17. között a választókörzet felnőtt lakosságára nemre, korra, iskolázottságra és településtípusra nézve reprezentatív mintán. A hibahatár legfeljebb +/-3,2%.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. február 09. 08:09
Fordítsuk le a számok nyelvére; a négy évvel ezelőtti részvételi adatokkal számolva Gelencsér idén 17815 szavazattal, 42.3%-kal magabiztosan nyerné a választást, az Összefogdosódás pártjait kitúró Tiaszarpárt pedig szerezne 15962 töredékszavazatot az országos listára.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. február 09. 08:08
A név szimbolikára sokat nem ad ez a Real-PR cég, a real (valós) R betűje meg van fordítva, tehát akkor nem valós? És így orosz ja (én) betűt formál, tehát az én piárom. Katyvasz.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. február 09. 08:05
ha elillan a FOSsiásba vetett hit, akkor szanaszét szóródhatnak a szavazói. Ennek a választásnak 3 győztese lesz: a Fidesz, a MHM és azok a kólásdobozok akik a Poloska farvizén székhez jutnak a parlamentben
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 09. 08:01
"A Real-PR 93 felmérése szerint „most vasárnap” a részvétel közel azonos lehet a négy évvel ezelőttihez (akkor 70, most 72 százalék)." Négy évvel ezelőtt 65,5% volt a részvétel a kaposvári választókerületben.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!