Digitális Polgári Kör Brüsszel migráció orosz-ukrán háború Mark Rutte Orbán Viktor

„Brüsszel átlépte a Rubicont” – Orbán Viktor drámai levélben figyelmeztet: beállt a brüsszeli diktatúra, és hátba szúrták a békét

2025. december 14. 19:45

A miniszterelnök nem finomkodott: szerinte az EU-ban megszűnt a jogállamiság, a bürokraták szabálytalanul nyúltak az orosz vagyonhoz, a NATO főtitkára pedig nyíltan a béke ellen dolgozik. Orbán Viktor szerint a veszély most már Nyugatról is fenyeget.

2025. december 14. 19:45
„Brüsszel átlépte a Rubicont. Pedig már az az ámokfutás se volt semmi, amit eddig művelt” – írta a digitális polgári körök tagjainak küldött körlevelében Orbán Viktor miniszterelnök, hozzátéve, hogy mostani húzásukkal jóvátehetetlen károkat okoznak az EU-nak.

Ahogy a kormányfő kifejtette: Brüsszel a tagállamok között írásos szavazásra bocsátott egy kezdeményezést a befagyasztott orosz vagyonról, amelyről eddig félévente szavaztak az országok, és mindig egyhangú döntést hoztak. A mostani eljárással viszont az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tollvonással megszüntetik. 

Ehhez nincs joguk. Ez szembemegy az alapító szerződésekkel 

– szögezte le a kormányfő. 

Az Európai Unióban megszűnt a jogállamiság, és a brüsszeli bürokraták a szabályok fölé helyezték magukat. Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen és rendszeresen megerőszakolja az európai jogot – tette hozzá. 

Orbán szerint ezzel az Európai Unióban a jog uralma helyére a bürokraták uralma lépett, vagyis beállt a brüsszeli diktatúra. 

Magyarország azonban tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállításáért – szögezte le.

Mint írta, közben aggasztó hírek érkeznek a NATO háza tájáról is, Mark Rutte főtitkár „meredek dolgokat mondott”. Szerinte mi vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására. 

A miniszterelnök értékelése szerint Rutte pálfordulása egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. 

A főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat. 

A miniszterelnök írt még a migrációról is, szerinte a veszély most már Nyugatról támad. Az Unió döntött, hogy egy úgynevezett paktum életbe léptetésével a nyugati államokból mi hozzunk be tömegével Magyarországra migránsokat. Nyakunkba küldik őket nyugatról, és ha mi nem fogadjuk őket, akkor fizetnünk kell. Az ember esze megáll!” – fogalmazott a miniszterelnök. 

Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Hangillat
2025. december 14. 20:54
Rogue stateless stateswoman.
minarik
2025. december 14. 20:29
gyzoltan-2 2025. december 14. 19:59 " a NATO főtitkára pedig nyíltan a béke ellen dolgozik A deep state először mindenkit, egyesével bűnrészessé tesz, akárcsak a maffia. Utána nincs visszaút, az ő érdeke a te érdeked, az ő véleménye a te véleményed.
elcapo-2
2025. december 14. 20:23
Sajnos igazat mond Orbán!
gyzoltan-2
2025. december 14. 19:59
" a NATO főtitkára pedig nyíltan a béke ellen dolgozik. Orbán Viktor szerint a veszély most már Nyugatról is fenyeget." Itt a Mandineren, egy posztcímben a válasz, a tanulság, és minden egyéb: "Ők uralják a világot – a németek sem tudták megállítani őket" -lehet elemezni... -pont most sikerülne, évezredek sikertelensége után?!
