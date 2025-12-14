„Brüsszel átlépte a Rubicont” – Orbán Viktor drámai levélben figyelmeztet: beállt a brüsszeli diktatúra, és hátba szúrták a békét

Az Európai Unióban megszűnt a jogállamiság, és a brüsszeli bürokraták a szabályok fölé helyezték magukat. Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen és rendszeresen megerőszakolja az európai jogot – tette hozzá.

Orbán szerint ezzel az Európai Unióban a jog uralma helyére a bürokraták uralma lépett, vagyis beállt a brüsszeli diktatúra.

Magyarország azonban tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállításáért – szögezte le.

Mint írta, közben aggasztó hírek érkeznek a NATO háza tájáról is, Mark Rutte főtitkár „meredek dolgokat mondott”. Szerinte mi vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására.