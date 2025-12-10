Eljött a nap: Orbán Viktor lázadást indított az uniós diktatúra ellen

Megszületett a döntés: Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy telepítsünk be migránsokat
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
A migrációs diktátum volt az utolsó csepp a pohárban.
„Elvált a tüdő a májtól. Brüsszel legújabb migrációs döntése tiszta vizet öntött a magyar politika poharába.
Brüsszel úgy döntött, hogy júliustól Magyarországnak migránsokat kell befogadnia a többi uniós országból, vagy fizetnie az ellátásukért.
Minden évben annyit, amennyit a Bizottság előír” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.
Hozzáteszi: „Szerintünk
erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás.
Ezt is fogjuk tenni. Ide migráns a mi kormányzásunk alatt nem teszi be a lábát. Se délről, se nyugatról.”
„Brüsszel magyarországi megbízottjai közben készen állnak arra, hogy hátba támadják a magyarokat,
és megegyezzenek a Bizottsággal a migránsok befogadásáról. Ez van” – rögzít a valóságot Orbán Viktor.
A miniszterelnök minden eddiginél erősebb üzenetet küldött.
Nyitókép: Facebook