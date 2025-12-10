Ft
Brüsszel migrációs paktum diktatúra illegális migráció Orbán Viktor

Eljött a nap: Orbán Viktor lázadást indított az uniós diktatúra ellen

2025. december 10. 07:37

A migrációs diktátum volt az utolsó csepp a pohárban.

2025. december 10. 07:37
null

„Elvált a tüdő a májtól. Brüsszel legújabb migrációs döntése tiszta vizet öntött a magyar politika poharába. 

Brüsszel úgy döntött, hogy júliustól Magyarországnak migránsokat kell befogadnia a többi uniós országból, vagy fizetnie az ellátásukért.

Minden évben annyit, amennyit a Bizottság előír” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.

Hozzáteszi: „Szerintünk 

erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás.

 Ezt is fogjuk tenni. Ide migráns a mi kormányzásunk alatt nem teszi be a lábát. Se délről, se nyugatról.”

„Brüsszel magyarországi megbízottjai közben készen állnak arra, hogy hátba támadják a magyarokat, 

és megegyezzenek a Bizottsággal a migránsok befogadásáról. Ez van” – rögzít a valóságot Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook

 

falcatus-2
2025. december 10. 07:58
"..erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás...." elég lett volna annyit mondani, hogy "nem" vagy még annyit sem, e nélkül is tudják, hogy hiába erőlködnek a brüsszeliták. Kizárt, hogy ki tudják tölteni a maradék 4 évüket.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. december 10. 07:53
December 15 ekkor perli be Magyarország a bizottságot a migráció megtagadása miatt kirótt büntetésért. Tessék figyelni!
Válasz erre
2
0
123321
2025. december 10. 07:51
Szerencsére Madjr részletesen kifejtette, hogy hogyan oldanák meg a problémát kormányváltás után. Ja nem.
Válasz erre
3
0
oberennsinnen49
•••
2025. december 10. 07:50 Szerkesztve
Az érvelés elég egybites, rendben, de néha feljebb is lehetne állítani a mondanivaló intellektusát.... A magyarok nem ezen a szinten állnak, Viktor, csak mondom. Körültekintő tisztánlátás, alázattal a nemzet javára, ennyi elég lenne, sőt. Több lenne, mint a tüdő a májtól és hasonlók...
Válasz erre
0
7
