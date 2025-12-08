Orbán Viktor zászlót bontott: Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, aki békét akar, velünk tart!

Elon Musk egyetlen mondattal osztotta meg Orbán Viktor bejegyzését: felrobbantotta az X-et
Az Európai Unió tekintélye porba dőlt, korrupciós ügyeitől hangos a fél világ.
A miniszterelnök minden eddiginél erősebb üzenetet küldött.
„Sötét fellegek gyülekeznek Európa egén.
Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van: 2030.
A Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja ugyanis, hogy az Unió 2030-ra készen álljon a háborúra – írja Orbán Viktor kormányfő a Facebook-oldalán, majd azonnal kontextusba helyezi mindezt:
„Szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. Az Unió alapszerződése pedig kimondja, hogy »a tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló segítséget megadni ennek az államnak.«
Egy harcban álló Ukrajna uniós felvétele tehát azonnali háborúba lépést eredményezne”
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Unió tekintélye porba dőlt, korrupciós ügyeitől hangos a fél világ.
Hozzáteszi: „Mindez azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönthetünk a háború és béke kérdésében. Márpedig a bevándorlás esetében már megtanulhattuk, hogy vannak döntések, amelyeket később már nem lehet kijavítani. Ha 2015-ben nem emeltünk volna kerítést, már itt lennének a migránsok.”
„Ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni.
Nem babra megy a játék. Aki békét akar, velünk tart!” – hangsúlyozza.
Nyitókép: Facebook