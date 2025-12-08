Orbán Viktor zászlót bontott: Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, aki békét akar, velünk tart!

Hozzáteszi: „Mindez azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönthetünk a háború és béke kérdésében. Márpedig a bevándorlás esetében már megtanulhattuk, hogy vannak döntések, amelyeket később már nem lehet kijavítani. Ha 2015-ben nem emeltünk volna kerítést, már itt lennének a migránsok.”

„Ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni.

Nem babra megy a játék. Aki békét akar, velünk tart!” – hangsúlyozza.