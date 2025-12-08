Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
migrációs paktum illegális bevándorlás kötelezettségszegési eljárás

Megszületett a döntés: Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy telepítsünk be migránsokat

2025. december 08. 15:40

Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.

2025. december 08. 15:40
Svédország migráció

Megegyeztek Brüsszelben az uniós tagállamok az úgynevezett szolidaritási alapról, amely az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme és döntöttek arról is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra – írta a hvg.hu.

Mint kifejtik, a tagállamok szándéka szerint a 2026. június 12-én hatályba lépő menekültügyi és migrációs paktum hatékonyabbá teszi az európai menekültügyi rendszert. Egyrészt egyértelmű szabályokat tartalmaz a menedékjog iránti kérelmek feldolgozásáért való felelősségre vonatkozóan. Másrészt célja az illegális beáramlás csökkentése, és szolidaritási intézkedéseket ír elő a tagállamok között. Utóbbi célja az, hogy csökkentse azon országok terheit, ahová a legtöbb migráns érkezik. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián
Tovább a cikkhezchevron

A Tanács szerint hosszú távon a paktum segíteni fog a migrációs nyomás csökkentésében minden tagállam esetében.

A tagállamok döntöttek arról, hogy háromféle szolidaritási intézkedés létezik: menedékkérők áthelyezése, pénzügyi hozzájárulások és alternatív szolidaritási intézkedések. 

Minden tagállam maga dönti el, hogy milyen típusú szolidaritási intézkedést ígér, beleértve a különböző intézkedések kombinációja felajánlásának lehetőségét is. 

A szolidaritási alap 2026-os referenciaszáma 21 000 áthelyezést ír elő, vagy egyéb szolidaritási erőfeszítést, illetve 420 millió eurós pénzügyi hozzájárulást.

Ezt is ajánljuk a témában

Fontos, hogy az áthelyezések menedékkérőkre vonatkoznak, a gazdasági bevándorlókat az EU nem fogadja be, a határon őrizetbe veszik őket és visszafordítják származási országukba. A menedékkérők esetében pedig menekültügyi eljárás keretében egyénenként bírálják el a kérelmüket.

A paktumban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumok értékelése alapján az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Ciprus, Görögország, Olaszország és Spanyolország migrációs nyomás alatt áll. Ezek az országok profitálhatnak a szolidaritási alap szolidaritási intézkedéseiből, tehát a javukra kell felajánlásokat tenniük a tagállamoknak.

Ausztriát, Bulgáriát, Horvátországot, Csehországot, Észtországot és Lengyelországot jelentős migrációs helyzettel küzdő országokként határozták meg. Nekik lehetőségük van kérni a szolidaritási alaphoz való hozzájárulásaik teljes vagy részleges levonását. 

Mivel Magyarország egyik kategóriában sincs, ezért kötelező a szolidaritás valamelyik formáját felajánlania. Akkor is, ha Magyarország a jogszabály ellen szavazott

– írja a cikk. 

Hozzátették: amennyiben a magyar kormány ennek nem tesz eleget, kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene az Európai Bizottság. Ha ennek során az Európai Bíróság megállapítja a jogsértést, akkor egy külön eljárásban pénzbüntetést lehet kiszabni, amely a be nem fizetés esetén bármilyen uniós támogatásból levonható.

Ezt is ajánljuk a témában

A szolidaritási alapról szóló politikai megállapodás után a Tanácsnak még hivatalosan el kell fogadnia a végrehajtási határozatot. Ez a jogi átdolgozást és fordítást követően, 2025. december 31-ig fog megtörténni.

A Tanács megállapodott abban, hogy uniós szinten biztonságos származási országnak kell minősíteni Bangladest, Kolumbiát, Egyiptomot, Indiát, Koszovót, Marokkót és Tunéziát. Az EU-tagjelölt országokat uniós szinten is biztonságos származási országnak minősítik, kivéve, ha nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzet van az országban; az alapvető jogokat és szabadságokat érintő korlátozó intézkedéseket fogadtak el; vagy a tagállami hatóságok által az országból érkező kérelmezőkkel szemben hozott pozitív határozatok aránya meghaladja a 20 százalékot.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
badzinga
•••
2025. december 08. 16:37 Szerkesztve
Azok az országok, akik beengedték őket, oldják meg a kitoloncolást (magyarul: egyétek meg amit főztetek.). Magyarorsz. az elejétől fogva következetesen megmondta, hogy nem fogad be illegális migránsokat (bármelyik másik ország is megtehette volna). Ezt nem fogjuk most sem feladni, magyarul nem fogjuk végrehajtani ezt a rendelkezést, bekaphatjátok, urzulával az élen!
Válasz erre
0
0
elmkov
2025. december 08. 16:37
Szerintem meg kell tagadni mindenfajta befizetést, azok után, hogy az eu nem fizeti ki ami Mo-nak jár. A birósági itéletet pedig nagy ivben leszarni.
Válasz erre
0
0
lenyegtelen
•••
2025. december 08. 16:33 Szerkesztve
Egyébként nem lehetne megbüntetni az eu-t - már csak a felmerült gondolatért is-, hogy itt akarják lerakni a szemetüket szolidaritás címszó alatt?
Válasz erre
1
0
istvanpeter
2025. december 08. 16:28
De hát az illegális behatolás egy bűncselekmény, s ezért azt egyáltalán nem szabad megengedni. A tényleges menekülteket a Menekültügyi Egyezmény szerint kell kezelni, mások pedig tartós ott tartózkodás céljából csak előzetes bevándorlási kérelem, vagy munkavállalási engedéllyel léphetnének be egy országba.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!