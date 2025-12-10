Lelepleződött a Tisza Párt: Magyar Péterék Magyarországból is „migránssimogatót” csinálnának (VIDEÓ)

Deutsch Tamás szerint „Nyugat-Európa-szerte látjuk, hogy mik a következményei a migránssimogató politikának. És azt is látjuk, hogy a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes mellszélességgel támogatják a katasztrofális migrációs paktumot, teljes mellszélességgel kiállnak az illegális migránsok tömegei számára meghívólevelet jelentő migrációs paktum mellett, az Európai Parlamentben minden olyan előterjesztést megszavaztak, ami a migrációs paktum gyorsított bevezetését szolgálta”.

Úgy folytatta: Magyar Péter már korábban elszólta magát, amellett állt ki, hogy a magyarországi szabályozást hozzá kell igazítani az illegális bevándorlók magyarországi bejövetelét lehetővé tevő migrációs paktumhoz. Magyar Péter személyesen az illegális migránsok Magyarországra való bejövetelét lehetővé tévő migrációs paktum mellett áll – mondta.

Hozzátette: Dávid Dóra tiszás európai parlamenti képviselő egyenesen arról beszél, hogy meg kell változtatni Magyarországon a közgondolkodást, és minden illegális bevándorlót be kellene fogadni, a Tisza Párt külügyi szakértője pedig arról szól, hogy az illegális migrációval kapcsolatos téma kényes, erről a Tisza Pártnak most nem kellene beszélnie, de természetesen a választásokat követően ki kell egyezni Brüsszellel, le kell bontani a határkerítést, és el kell fogadni azt a brüsszeli diktátumot, hogy Magyarországra tömegesen betelepíthessenek illegális migránsokat.