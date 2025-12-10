Lelepleződött a Tisza Párt: Magyar Péterék Magyarországból is „migránssimogatót” csinálnának (VIDEÓ)

Ettől a falnak megy Von der Leyen: Magyarországgal példálózva küldött dermesztő üzenetet Musk Brüsszel bürokratáinak
„Nevezzük az EU-t annak, ami valójában: bűnszervezetnek.”
2026 nyarától Brüsszel és a Tisza Párt tömegesen telepítené be Magyarországra az illegális bevándorlókat.
Brüsszel tömegesen be akarja telepíteni az illegális migránsokat Magyarországra, és Brüsszelnek ezt a döntését támogatja a Tisza Párt, támogatják Magyar Péterék – mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.
Deutsch Tamás azt mondta, a Belügyi Tanács döntése azt jelenti, hogy Magyarországnak kötelező lenne illegális bevándorlókat befogadni és ha erre hazánk nemet mond, még nagyobb büntetést kell fizetni.
A brüsszeli bürokrácia döntése támadást jelent Magyarország, a magyar emberek biztonsága ellen
– jelentette ki a fideszes politikus.
Kijelentette: mindez azt jelenti, hogy a 2026 tavaszi választást követően megalakuló kormányon múlik, hogy Brüsszel tömegesen be tud-e telepíteni illegális migránsokat Magyarországra, vagy pedig Magyarország kormánya továbbra is ellenáll a brüsszeli diktátumoknak, és megőrzi Magyarországot bevándorlómentes országnak.
Deutsch Tamás szerint „Nyugat-Európa-szerte látjuk, hogy mik a következményei a migránssimogató politikának. És azt is látjuk, hogy a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes mellszélességgel támogatják a katasztrofális migrációs paktumot, teljes mellszélességgel kiállnak az illegális migránsok tömegei számára meghívólevelet jelentő migrációs paktum mellett, az Európai Parlamentben minden olyan előterjesztést megszavaztak, ami a migrációs paktum gyorsított bevezetését szolgálta”.
Úgy folytatta: Magyar Péter már korábban elszólta magát, amellett állt ki, hogy a magyarországi szabályozást hozzá kell igazítani az illegális bevándorlók magyarországi bejövetelét lehetővé tevő migrációs paktumhoz. Magyar Péter személyesen az illegális migránsok Magyarországra való bejövetelét lehetővé tévő migrációs paktum mellett áll – mondta.
Hozzátette: Dávid Dóra tiszás európai parlamenti képviselő egyenesen arról beszél, hogy meg kell változtatni Magyarországon a közgondolkodást, és minden illegális bevándorlót be kellene fogadni, a Tisza Párt külügyi szakértője pedig arról szól, hogy az illegális migrációval kapcsolatos téma kényes, erről a Tisza Pártnak most nem kellene beszélnie, de természetesen a választásokat követően ki kell egyezni Brüsszellel, le kell bontani a határkerítést, és el kell fogadni azt a brüsszeli diktátumot, hogy Magyarországra tömegesen betelepíthessenek illegális migránsokat.
Deutsch Tamás kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnök és a nemzeti kormány 2015, a tömeges illegális migrációs áradat kezdete óta következetesen ellenáll Brüsszel nyomásának, és egyetlen illegális migránst sem engedtek be Magyarországra. Sőt, a kormány kezdeményezésére 2016-ban a magyar polgárok népszavazáson dönthettek az illegális bevándorlók betelepítési kvótája ellen. A népszavazáson a magyar polgárok több mint 98 százaléka nemet mondott a migránskvótára – idézte fel.
„Nemet mondtunk a kötelező betelepítési kvótára.
Mi, jóakaratú magyarok kezdetektől nemet mondunk az illegális migrációra. Mi, magyarok kezdetektől ellenállunk az illegális migránsáradatnak”
– emelte ki az EP-képviselő.
Hangsúlyozta: a nemzeti kormány kezdetektől ellenáll a brüsszeli nyomásnak. Ameddig Magyarországon nemzeti kormány lesz, addig Magyarország megmarad magyar országnak, és hazánkban egyetlen egy illegális bevándorló sem lesz – hangoztatta a kormánypárti politikus, hozzátéve: „szóval bármiben is mesterkedik Brüsszel, bármiben is mesterkednek a tiszás politikusok, Magyarországra nem fognak egyetlen egy illegális migránst sem betelepíteni. Magyarországra nem érkezik egyetlen egy illegális migráns sem, se délről, se nyugatról”.
