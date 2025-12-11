Lelepleződött a Tisza Párt: Magyar Péterék Magyarországból is „migránssimogatót” csinálnának (VIDEÓ)
2026 nyarától Brüsszel és a Tisza Párt tömegesen telepítené be Magyarországra az illegális bevándorlókat.
A kormány nem hajtja végre a migrációs paktumot, de az áprilisi választás ebből a szempontból is sorsdöntő lesz.
„Fontos döntést hozott meg a héten Brüsszel, amikor kihirdette, hogy a migrációs paktum keretében jövő júliustól melyik tagországnak mennyi bevándorlót kellene befogadnia, vagy ha ezt nem teszi meg, mennyi pénz kellene fizetnie. A Bizottság több kategóriát is meghatározott, vannak olyan tagországok, amelyeknek nem, vagy csak részben kell illegális bevándorlókat átvállalniuk azzal az indokkal, hogy az elmúlt években komoly migrációs nyomásnak voltak kitéve. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy Magyarország is ebbe a kategóriába tartozik, ha már a kontinens belsejében lévő Csehország például igen. Ami azonban összejött a cseheknek, nem jött össze nekünk, Brüsszel megítélése szerint ugyanis Magyarországon nincs migrációs veszély, így vagy átvállalunk más országoktól, vagy fizetünk. Az már csak az egész rendszer elképesztő abszurditását mutatja, hogy
Magyarország azért számít biztonságosnak, mert szigorúan védi a határát, amiért napi egy millió eurós büntetést kap Brüsszeltől.
Vagyis most olyanért kellene fizetnünk, amiért már eleve lehúznak minket a brüsszeli bürokraták. Nem véletlen, hogy a kormány egyből jelezte, hogy továbbra sem ért egyet a migrációs paktummal és nem is hajtja végre annak intézkedéseit. Emiatt persze elkezdődik majd egy hosszú jogi huza-vona, de egy dologban biztosak lehetünk: amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, idehaza nem lesznek áttelepített migránsok.”
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Gelmert Finol