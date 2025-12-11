Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Magyarország migrációs paktum

Itthon és Brüsszelben is meg kell vívni a migrációs csatát

2025. december 11. 09:37

A kormány nem hajtja végre a migrációs paktumot, de az áprilisi választás ebből a szempontból is sorsdöntő lesz.

2025. december 11. 09:37
null
Kaszab Zoltán
Vasárnap

„Fontos döntést hozott meg a héten Brüsszel, amikor kihirdette, hogy a migrációs paktum keretében jövő júliustól melyik tagországnak mennyi bevándorlót kellene befogadnia, vagy ha ezt nem teszi meg, mennyi pénz kellene fizetnie. A Bizottság több kategóriát is meghatározott, vannak olyan tagországok, amelyeknek nem, vagy csak részben kell illegális bevándorlókat átvállalniuk azzal az indokkal, hogy az elmúlt években komoly migrációs nyomásnak voltak kitéve. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy Magyarország is ebbe a kategóriába tartozik, ha már a kontinens belsejében lévő Csehország például igen. Ami azonban összejött a cseheknek, nem jött össze nekünk, Brüsszel megítélése szerint ugyanis Magyarországon nincs migrációs veszély, így vagy átvállalunk más országoktól, vagy fizetünk. Az már csak az egész rendszer elképesztő abszurditását mutatja, hogy

Magyarország azért számít biztonságosnak, mert szigorúan védi a határát, amiért napi egy millió eurós büntetést kap Brüsszeltől.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Vagyis most olyanért kellene fizetnünk, amiért már eleve lehúznak minket a brüsszeli bürokraták. Nem véletlen, hogy a kormány egyből jelezte, hogy továbbra sem ért egyet a migrációs paktummal és nem is hajtja végre annak intézkedéseit. Emiatt persze elkezdődik majd egy hosszú jogi huza-vona, de egy dologban biztosak lehetünk: amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, idehaza nem lesznek áttelepített migránsok.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Gelmert Finol

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 11. 12:27
Magyarorszagon nepszavazas volt a migrans ugyben es a magyarok dontotek ! a bruszeli jogallam miert nem tartja tiszteletbe a magyar nepakaratot ?
Válasz erre
1
0
londonbaby
2025. december 11. 11:22
helyes vívjuk meg a migráns csatát.. kezdeném, hogy szerezzünk be a határmentén 20 méteremként egy kartács ágyút..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!