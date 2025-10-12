Ft
10. 12.
vasárnap
győr győri Tisza Párt óbaloldali Tisza Világ Magyar Péter Pintér Bence

Adatszivárgási botrány Győrben: tiszásodna a baloldali városvezetés, kiszivárogtak az adataik a Tisza-appból

2025. október 12. 19:07

Pintér Bence szerint a Tisza-adóról azért nem kell beszélni, mert az „a kormánypropaganda slágertémája”, de a Tiszába tartó legközelebbi kollégái számára is kellemetlen lehet az ügy.

2025. október 12. 19:07
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Nem várt hullámokat vet az ukrán PettersonApps által fejlesztett Tisza Világ alkalmazás és az abból történő tömeges személyesadat-szivárgás a magyar ellenzékben.

Mint a Kisalföld megírta: azon mintegy harmincezer magyar között, akiknek személyes adatai kiszivárogtak az ukrán katonai hátterű alkalmazásból, ott van az óbaloldali pártok támogatásával hatalomra került győri polgármester, Pintér Bence két legszorosabb szövetségese is.

Kósa Roland győri alpolgármester és Tóth Péter, a polgármester kabinetvezetőjének neve és lakcíme is szerepel a Tisza alkalmazásából kiszivárgott adatbázisban.

A városvezetők egyelőre nem reagáltak a Győr-Moson-Sopron vármegyei napilap kérdéseire az üggyel kapcsolatban.

Kollégánk, Bokor Gábor kérdésére Kósa alpolgármester szeptember végén tagadta, hogy belépett volna a Tisza Pártba, ugyanakkor a Tisza Világ alkalmazásba a Tisza Párt aktív támogatói regisztráltak, az ő adataik kerültek később a világhálón nyilvánosságra. Így aztán biztosnak tűnik, hogy tiszásodni igyekszik a győri baloldali városvezetés, amelyet Magyar Péter győri látogatásai alkalmával eleddig látványosan került,

helyette egy kevésbé ismert helyi politikussal, Balla Jenővel fotózkodott, míg a polgármester a Magyar Szocialista Párt és a Lehet Más a Politika helyi embereit emelte pozícióba, március 15-ére pedig Gurmai Zitát, az MSZP Nőtagozatának elnökét hívta koszorúzni.

A győri városvezetés közeledése a Tiszához azért is pikáns ügy, mert Pintér Bence polgármester nemrég „a kormánypropaganda slágertémájának” és „semminek” nevezte a Tisza Párt adóemelési tervét,

azt pedig, hogy a dr. Fekete Dávid vezette helyi Fidesz-frakció behozta az ügyet a magas audis fizetések miatt az egykulcsos, 15 százalékos jövedelemadó által különösen kedvezményezett lakosságot képviselő győri közgyűlésbe, úgy minősítette: a fideszesek „valódi kérdések helyett inkább valótlanokkal foglalkoznak, helyi érdekképviselet helyett árnyékboxolnak”.

Úgy tűnik azonban, hogy a Tisza-adó megtárgyalása elől más okból menekül a baloldali városvezető: a Tisza számára különösen kellemetlen ügy megtárgyalása akadályozná az óbaloldalról indult Pintérék közeledését a Tiszához, melyet legközelebbi munkatársai már meg is kezdtek.

Nyitókép: Képernyőfotó

ThunderDan
2025. október 12. 19:31
Ez mennyire szánalmas... helyi politikusok, akik suttyomban (!) poloska-aktivistáskodnak... A selejt selejtjének a selejtje...
Válasz erre
2
0
Sróf
2025. október 12. 19:16
Még emlékszem, Pintér Bence milyen lelkes fideszpárti volt mandineres sajtómunkásként. Ha vérrokonság nincs is, a lelki rokonság tagadhatatlan Magyar Péterrel.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. október 12. 19:15
tragédia ez a Pintér, olyan , mint a korábbi esztergomi polgármesternő vagy még annál is ostobább és konfrontatívabb
Válasz erre
4
0
