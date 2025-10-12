Adatszivárgási botrány Győrben: tiszásodna a baloldali városvezetés, kiszivárogtak az adataik a Tisza-appból

Nem várt hullámokat vet az ukrán PettersonApps által fejlesztett Tisza Világ alkalmazás és az abból történő tömeges személyesadat-szivárgás a magyar ellenzékben.

Mint a Kisalföld megírta: azon mintegy harmincezer magyar között, akiknek személyes adatai kiszivárogtak az ukrán katonai hátterű alkalmazásból, ott van az óbaloldali pártok támogatásával hatalomra került győri polgármester, Pintér Bence két legszorosabb szövetségese is.

Kósa Roland győri alpolgármester és Tóth Péter, a polgármester kabinetvezetőjének neve és lakcíme is szerepel a Tisza alkalmazásából kiszivárgott adatbázisban.

A városvezetők egyelőre nem reagáltak a Győr-Moson-Sopron vármegyei napilap kérdéseire az üggyel kapcsolatban.