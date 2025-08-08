Dán labdarúgó tette helyre a magyarokat tiszteletlenséggel vádoló svédeket

Remekül helytállt Stockholmban, messze nem reménytelen az ETO helyzete a Kl-visszavágó előtt!
Vitális Milán nagyon fontos gólt szerzett.
Miközben a svéd sajtó és az AIK vezetőedzője szerint a győri Miljan Krpics tiszteletlenül viselkedett Mads Thychosennel szemben, addig a dán játékos szerint egy ilyen belépő belefér a nemzetközi porondon.
Már beszámoltunk arról, hogy az ETO FC remekül helyt állt Svédországban a Konferencia-liga selejtezőjének 3. fordulójában, hiszen a gyorsan bekapott két gól után remek játékot mutatva Vitális Milán találatával egygólosra csökkentette a hátrányát, így teljesen nyílt maradt a párharc a jövő heti, győri visszavágó előtt.
Mint szintén megírtuk, a svéd sajtóban nem is igen értik, mi történt a meccsen, és a kétgólos előny után miért nem darálta be magyar ellenfelét a stockholmi csapat. Ezen kívül még egy téma tartja lázban igazán a svéd sportsajtót: a győri Miljan Krpics egyik szerelése.
Való igaz, hogy a szerb-magyar kettős állampolgárságú középpályás nyújtott lábbal csúszott be a 16-os környékén Mads Thychosennek, ugyanakkor először a labdát érte el – végül a játékvezető sípja is néma maradt.
Az AIK vezetőedzője, Mikkjal Thomassen és a svéd sajtó azonban nem tudott elmenni szó nélkül az eset mellett.
„Nem tetszett ez a szerelés” – mondta a tréner az aftonbladet.se szerint. –
Szerintem nagyon fontos lenne, hogy a játékosok tiszteljék és ne veszélyeztessék egymást. Ha nyújtott lábbal lépsz oda, nagyon komoly sérülést okozhatsz. Véget érhet egy karrier.”
Bolhából csinálnak elefántot – és ezt csöppet sem az elfogultságunk mondatja velünk, hanem a „sértett” fél, Thychosen nyilatkozata, akinek konkrétan idézték is edzője szavait, és megkérdezték tőle, egyetért-e azzal, hogy Krpics nem mutatott felé tiszteletet ezzel a szereléssel.
„A labdát érte el előbb. A stoplikkal aztán hozzámért, de a labda a lényeg.
Nem biztos, hogy én ugyanezt tettem volna, de az európai meccsek a kemény küzdelemről szólnak, úgyhogy részemről ez még rendben van.”
Vagyis a dán labdarúgó alaposan helyretette a svéd újságírókat és saját edzőjét is.
Visszavágó jövő csütörtökön Győrben.
