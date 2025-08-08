Dán labdarúgó tette helyre a magyarokat tiszteletlenséggel vádoló svédeket

Való igaz, hogy a szerb-magyar kettős állampolgárságú középpályás nyújtott lábbal csúszott be a 16-os környékén Mads Thychosennek, ugyanakkor először a labdát érte el – végül a játékvezető sípja is néma maradt.

Az AIK vezetőedzője, Mikkjal Thomassen és a svéd sajtó azonban nem tudott elmenni szó nélkül az eset mellett.

„Nem tetszett ez a szerelés” – mondta a tréner az aftonbladet.se szerint. –

Szerintem nagyon fontos lenne, hogy a játékosok tiszteljék és ne veszélyeztessék egymást. Ha nyújtott lábbal lépsz oda, nagyon komoly sérülést okozhatsz. Véget érhet egy karrier.”

Bolhából csinálnak elefántot – és ezt csöppet sem az elfogultságunk mondatja velünk, hanem a „sértett” fél, Thychosen nyilatkozata, akinek konkrétan idézték is edzője szavait, és megkérdezték tőle, egyetért-e azzal, hogy Krpics nem mutatott felé tiszteletet ezzel a szereléssel.

„A labdát érte el előbb. A stoplikkal aztán hozzámért, de a labda a lényeg.

Nem biztos, hogy én ugyanezt tettem volna, de az európai meccsek a kemény küzdelemről szólnak, úgyhogy részemről ez még rendben van.”

Vagyis a dán labdarúgó alaposan helyretette a svéd újságírókat és saját edzőjét is.

Visszavágó jövő csütörtökön Győrben.

Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Christine Olsson