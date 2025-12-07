Ft
ETO FC Kazincbarcikai SC kuttor attila NB I

Sok volt egy hét alatt a három meccs: térden jártak a fáradtságtól az NB I-es játékosok

2025. december 07. 20:15

A Kazincbarcika ezen a héten másodszor is kikapott az ETO-tól az NB I-ben. Kuttor Attila szerint a győri meccsen néhány játékosa már térden járt a fáradtságtól.

2025. december 07. 20:15
null

A labdarúgó NB I 16. fordulójának vasárnapi játéknapján a sereghajtó Kazincbarcika 3–1-es vereséget szenvedett idegenben az ETO FC-től. Kuttor Attila csapatának kilenc nap leforgása alatt ez volt a harmadik mérkőzése (akárcsak a győrieknek), s a szakember elmondása alapján ettől a terheléstől nagyon elfáradtak a játékosai.

Ez volt a harmadik mérkőzésünk a héten, voltak játékosok, akik már térden jártak. Sok mindenben kellene javítani, hogy fel tudjuk venni az NB I-gyel a versenyt, de azért azt látni kell, hogy a Győr más szintet képvisel

– nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt Kuttor, akinek a csapata most már hat meccs óta nyeretlen a bajnokságban.

A Kazincbarcikára idén a Paks elleni hazai és az Újpest elleni idegenbeli mérkőzés vár még; ha mindkettőt megnyeri, akkor sem biztos, hogy bennmaradást érő pozícióban tölti a téli szünetet.

szantofer
•••
2025. december 07. 20:52 Szerkesztve
Há' bakker, ha belegondolok hogy siheder koromban naponta órákat fociztunk kipukkadt gumilabdával a libalegelőn, és vizet is cak akkor ittunk amikor elmentünk a "nyomós kútig" (nem volt közel) csak sajnálni tudom ezeket a szerencsétleneket. Három meccs kilenc nap alatt ennyi pénzért, oszt még el is fáradnak... Hát valóez? Így kicseszni Orbán kedvenceivel.....!?
