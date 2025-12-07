Sok volt egy hét alatt a három meccs: térden jártak a fáradtságtól az NB I-es játékosok

Varga Barnabás megint lepasszolta a büntetőt – a Fradi 26 perc alatt kivégezte a Kisvárdát
Már két pont az előnyük a tabella élén.
A Kazincbarcika ezen a héten másodszor is kikapott az ETO-tól az NB I-ben. Kuttor Attila szerint a győri meccsen néhány játékosa már térden járt a fáradtságtól.
A labdarúgó NB I 16. fordulójának vasárnapi játéknapján a sereghajtó Kazincbarcika 3–1-es vereséget szenvedett idegenben az ETO FC-től. Kuttor Attila csapatának kilenc nap leforgása alatt ez volt a harmadik mérkőzése (akárcsak a győrieknek), s a szakember elmondása alapján ettől a terheléstől nagyon elfáradtak a játékosai.
Ez volt a harmadik mérkőzésünk a héten, voltak játékosok, akik már térden jártak. Sok mindenben kellene javítani, hogy fel tudjuk venni az NB I-gyel a versenyt, de azért azt látni kell, hogy a Győr más szintet képvisel
– nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt Kuttor, akinek a csapata most már hat meccs óta nyeretlen a bajnokságban.
A Kazincbarcikára idén a Paks elleni hazai és az Újpest elleni idegenbeli mérkőzés vár még; ha mindkettőt megnyeri, akkor sem biztos, hogy bennmaradást érő pozícióban tölti a téli szünetet.
