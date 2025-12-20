„Biztos, hogy az ő keze volt benne fentről” – elhunyt édesanyjának ajánlotta dupláját a paksi hős

A dobogós évzárásért hajtó Paks a duplázó Tóth Barna vezetésével gyűrte le 2–1-re a kiesőhelyen álló Nyíregyházát az NB I 18. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén. A paksi csatár mindkét találatát egy elé pattanó labdából szerezte meg remek helyezkedéssel, és ez a mérkőzést követően nyert igazán különleges értelmet. Az augusztus óta először eredményes támadó ugyanis elképesztő lelki erőről tett tanúbizonyságot azzal, hogy vállalta a játékot a hétvégén.

Tóth Barna hatalmas lelkierőről tett tanúbizonyságot (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A lefújást követően az M4 Sport kamerái előtt elárulta, nem véletlenül tekintett az égre a góljai után.