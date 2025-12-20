„Biztos, hogy az ő keze volt benne fentről” – elhunyt édesanyjának ajánlotta dupláját a paksi hős

„Azon törtem a fejem, hogyan tudnék összekaparni egy árva NB I-es meccset” – a paksi hős a Mandinernek
Megállíthatatlan a legutóbb mesternégyessel sokkoló csatár, már a gólkirályi címért is bejelentkezett.
Vannak dolgok, amik túlmutatnak a sporton. A Paks az édesanyját a hét elején elveszítő Tóth Barna két góljával győzte le a Nyíregyházát.
A dobogós évzárásért hajtó Paks a duplázó Tóth Barna vezetésével gyűrte le 2–1-re a kiesőhelyen álló Nyíregyházát az NB I 18. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén. A paksi csatár mindkét találatát egy elé pattanó labdából szerezte meg remek helyezkedéssel, és ez a mérkőzést követően nyert igazán különleges értelmet. Az augusztus óta először eredményes támadó ugyanis elképesztő lelki erőről tett tanúbizonyságot azzal, hogy vállalta a játékot a hétvégén.
A lefújást követően az M4 Sport kamerái előtt elárulta, nem véletlenül tekintett az égre a góljai után.
A hét elején vesztettem el édesanyámat egy hosszú betegség után, nagyon nehéz félév van mögöttünk… Biztos vagyok benne, hogy odafentről az ő keze volt benne ebben a két labdában, ami elém pattant. Innen is üzenem, hogy szeretem és nagyon hiányzik!”
– mondta könnyek között sportemberi nagyságát bizonyítva a második helyre felugró paksiak hőse.
Ezt is ajánljuk a témában
Megállíthatatlan a legutóbb mesternégyessel sokkoló csatár, már a gólkirályi címért is bejelentkezett.
(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)