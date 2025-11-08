Az újpesti szurkolók alig hitték el, hogy kilábaltak a gödörből, itt az újabb pofon (VIDEÓ)

Újpest–ETO: nagyon sima második félidő

A második játékrészben aztán már osztálykülönbség volt a két csapat között. Nadir Benbuali először fejjel juttatta a kapuba a labdát Fiola Attila mellől, majd egy Rasakon megpattant lövéssel növelte 3 gólra a különbséget a két csapat között.

Ezután került sor a második 45 perc első kaput eltaláló újpesti lövésére (összességében a másodikra…), majd megkezdődött a szurkolók tüntetése is a már jól ismert, a gyenge játékot kiemelő nem éppen nyomdaképes rigmussal – mármint azok részéről, akik nem indultak el haza.

A hátralévő időben gyakorlatilag csak az volt a kérdés, hogy összejön-e a lila-fehérek történetének legnagyobb hazai veresége hazai pályán az ETO ellen. Riccardo Piscitelli védéseinek köszönhetően ettől végül megmenekült az Újpest, marad a 0–3.