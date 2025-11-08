Ft
Schön Szabolcs ETO FC Újpest

Az újpesti szurkolók alig hitték el, hogy kilábaltak a gödörből, itt az újabb pofon (VIDEÓ)

2025. november 08. 14:50

Az ETO FC könnyedén győzött 3–0-ra az Újpest vendégeként az NB I 13. fordulójának első mérkőzésen. Ez történt az Újpest–ETO-n.

2025. november 08. 14:50
Hosszú nyeretlenségi sorozatot zárt le az Újpest azzal, hogy egy héttel ezelőtt 3–1-re nyerni tudott a Diósgyőr vendégeként. 4743 néző látogatott ki ezek után az Újpest–ETO-ra a Szusza Ferenc Stadionba az NB I 13. fordulójában, bízva abban, hogy ezzel új fejezet kezdődött a lila-fehér klub szezonjában. Tévedtek.

Újpest–ETO
Újpest–ETO: Schön Szabolcs első győri gólja után pacsizik Bánáti Kevinnel. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Persze az ellenfél nem akárki volt, hanem az évad egyik legjobb magyar csapata, a győri ETO FC. Az első félidő még valamelyest kiegyenlített játékot hozott egészen a 27. percig, amikor Claudiu Bumba visszagurítása után Schön Szabolcs lőtte az újpesti kapuba első gólját a zöld-fehér csapatban.

Újpest–ETO: nagyon sima második félidő

A második játékrészben aztán már osztálykülönbség volt a két csapat között. Nadir Benbuali először fejjel juttatta a kapuba a labdát Fiola Attila mellől, majd egy Rasakon megpattant lövéssel növelte 3 gólra a különbséget a két csapat között.

Ezután került sor a második 45 perc első kaput eltaláló újpesti lövésére (összességében a másodikra…), majd megkezdődött a szurkolók tüntetése is a már jól ismert, a gyenge játékot kiemelő nem éppen nyomdaképes rigmussal – mármint azok részéről, akik nem indultak el haza.

A hátralévő időben gyakorlatilag csak az volt a kérdés, hogy összejön-e a lila-fehérek történetének legnagyobb hazai veresége hazai pályán az ETO ellen. Riccardo Piscitelli védéseinek köszönhetően ettől végül megmenekült az Újpest, marad a 0–3.

Győzelmükkel a győriek a 4. helyre léptek a tabellán, mindössze 2 pont hátránnyal az éllovas DVSC mögött, míg az Újpest maradt a 8. helyen. A fővárosi gárdának továbbra is egyetlen árva hazai sikere van az idei szezonban – az is még az első fordulóból.

NB I, 13. forduló
Újpest FC–ETO FC 0–3 (0–1)
Gól: Schön (27.), Benbuali (58., 70.)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

nemecsek-3
2025. november 08. 17:53
Nem szoktam focit nézni pont ilyenekért, de mit is vártunk? Azt hallottam, hogy probléma van náluk, most két perc után teljesen világossá vált mi a gond. Liláéknál sokadrangú kérdés, hogy kikből áll a csapat, hogy tudnak-e, hogy mennyi pénzt motivál stb. A lényeg, hogy ezek nem szeretnek és nem akarnak focizni. Csak rá kell nézni az arcukra tekintetükre a mozgásukra. Hótt unalom és a motiváltság teljes hiánya. Alig várják, hogy meglegyen a 90 perc mehessenek a kasszához aztán hurrá buli. Ha a finanszírozók erre kíváncsiak fizessék, csak ne kelljen úgy tenni mintha focit látnánk. Az Újpest szurkolóinak mondanám, hogy maradjanak otthon. Azzal ők is és mindenki aki focit szeret nézni jobban jár
survivor
2025. november 08. 17:24
Fazekas , Bene, Dunai II. Zámbó......😱😱😱😱😱
Dunhill67
2025. november 08. 15:37
a "NERMOL" lilákoknak így sem megy?....pedig mennyit sipákoltak a fradira...ebből is "látszik",hogy pénz focizik....ja,nem....jelzem,kettő magyar volt a kezdőben
indaniso
2025. november 08. 15:32
Sajnos a Diósgyőr nagyon elcseszte. Gólokkal kellett volna vezetniük az első félidőben.
