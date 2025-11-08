Az újpesti szurkolók alig hitték el, hogy kilábaltak a gödörből, itt az újabb pofon (VIDEÓ)

DVTK–Újpest: egyórás első félidő, tizenegyes és kiállítás után „edzőmentő” lila siker az alsóházi káoszrangadón
Volt itt minden, mint a búcsúban...
Az ETO FC könnyedén győzött 3–0-ra az Újpest vendégeként az NB I 13. fordulójának első mérkőzésen. Ez történt az Újpest–ETO-n.
Hosszú nyeretlenségi sorozatot zárt le az Újpest azzal, hogy egy héttel ezelőtt 3–1-re nyerni tudott a Diósgyőr vendégeként. 4743 néző látogatott ki ezek után az Újpest–ETO-ra a Szusza Ferenc Stadionba az NB I 13. fordulójában, bízva abban, hogy ezzel új fejezet kezdődött a lila-fehér klub szezonjában. Tévedtek.
Persze az ellenfél nem akárki volt, hanem az évad egyik legjobb magyar csapata, a győri ETO FC. Az első félidő még valamelyest kiegyenlített játékot hozott egészen a 27. percig, amikor Claudiu Bumba visszagurítása után Schön Szabolcs lőtte az újpesti kapuba első gólját a zöld-fehér csapatban.
A második játékrészben aztán már osztálykülönbség volt a két csapat között. Nadir Benbuali először fejjel juttatta a kapuba a labdát Fiola Attila mellől, majd egy Rasakon megpattant lövéssel növelte 3 gólra a különbséget a két csapat között.
Ezután került sor a második 45 perc első kaput eltaláló újpesti lövésére (összességében a másodikra…), majd megkezdődött a szurkolók tüntetése is a már jól ismert, a gyenge játékot kiemelő nem éppen nyomdaképes rigmussal – mármint azok részéről, akik nem indultak el haza.
A hátralévő időben gyakorlatilag csak az volt a kérdés, hogy összejön-e a lila-fehérek történetének legnagyobb hazai veresége hazai pályán az ETO ellen. Riccardo Piscitelli védéseinek köszönhetően ettől végül megmenekült az Újpest, marad a 0–3.
Győzelmükkel a győriek a 4. helyre léptek a tabellán, mindössze 2 pont hátránnyal az éllovas DVSC mögött, míg az Újpest maradt a 8. helyen. A fővárosi gárdának továbbra is egyetlen árva hazai sikere van az idei szezonban – az is még az első fordulóból.
NB I, 13. forduló
Újpest FC–ETO FC 0–3 (0–1)
Gól: Schön (27.), Benbuali (58., 70.)
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka