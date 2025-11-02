DVTK–Újpest: egyórás első félidő, tizenegyes és kiállítás után „edzőmentő” lila siker az alsóházi káoszrangadón

Kulcsfontosságú vendégsikerrel zárult a vasárnapi DVTK–Újpest alsóházi összecsapás. Ritka kaotikus első játékrészt láthatott a miskolci publikum, volt minden, mint a búcsúban. Jobban kezdett a DVTK, a Riccardo Piscitelli sérülése miatt tétmeccsen május óta először védő Banai Dávidnak ziccert is kellett hárítania. Aztán hosszas videózás következett egy tizenhatoson belüli újpesti kezezés miatt, Csonka Bence végül befújta a büntetőt, ám Elton Acolatse gyengén elvégzett tizenegyesét is védte Banai. Hiába: egy újabb videózást követően egy minimális bemozdulása miatt megismételtette a rúgást a játékvezető, ezt már nem hibázta el diósgyőriek holland gólgyárosa.

A megismételt tizenegyest már nem tudta megfogni a vendégek egyik hőse, Banai Dávid a vasárnapi DVTK–Újpest meccsen (Fotó: MTI/Vajda János)

A hazai gól ébresztőt fújt a csalódásra kieső helyen álló újpestieknek, akik valószínűleg edzőjük, Damir Krznar állásáért is játszottak vasárnap. A félidő végére hat percen belül fordítottak is a diósgyőri kapus, Karlo Sentic közreműködésével. A horvát portás előbb szörnyen jött ki egy szögletre, Horváth Krisztofer fejese Bokros Szilárdról ment be végül, majd az újpesti középpályás ezt követően is főszereplőnek bizonyult: a 42. minutumban egy újabb lövése becsorgott Sentic kezei alatt (már 1–2), aztán viszont szövegelésért megkapta szezonbeli ötödik sárgáját, amivel eltilttatta magát a következő bajnokira. A reklamáció oka az volt, hogy