DVTK–Újpest: egyórás első félidő, tizenegyes és kiállítás után „edzőmentő” lila siker az alsóházi káoszrangadón

NB I: itt tényleg minden megtörténhet – a 12 csapatos rendszer bevezetése óta nem volt erre példa
Történelmi idény eddig.
Volt minden vasárnap Miskolcon, mint a búcsúban. A DVTK–Újpest mérkőzést végül egy félidőt emberhátrányban játszva is megnyerték a fordulónak még kiesőhelyen nekivágó fővárosiak, akik érdekes jelenetek után még növelni is tudták előnyüket tíz emberrel.
Kulcsfontosságú vendégsikerrel zárult a vasárnapi DVTK–Újpest alsóházi összecsapás. Ritka kaotikus első játékrészt láthatott a miskolci publikum, volt minden, mint a búcsúban. Jobban kezdett a DVTK, a Riccardo Piscitelli sérülése miatt tétmeccsen május óta először védő Banai Dávidnak ziccert is kellett hárítania. Aztán hosszas videózás következett egy tizenhatoson belüli újpesti kezezés miatt, Csonka Bence végül befújta a büntetőt, ám Elton Acolatse gyengén elvégzett tizenegyesét is védte Banai. Hiába: egy újabb videózást követően egy minimális bemozdulása miatt megismételtette a rúgást a játékvezető, ezt már nem hibázta el diósgyőriek holland gólgyárosa.
A hazai gól ébresztőt fújt a csalódásra kieső helyen álló újpestieknek, akik valószínűleg edzőjük, Damir Krznar állásáért is játszottak vasárnap. A félidő végére hat percen belül fordítottak is a diósgyőri kapus, Karlo Sentic közreműködésével. A horvát portás előbb szörnyen jött ki egy szögletre, Horváth Krisztofer fejese Bokros Szilárdról ment be végül, majd az újpesti középpályás ezt követően is főszereplőnek bizonyult: a 42. minutumban egy újabb lövése becsorgott Sentic kezei alatt (már 1–2), aztán viszont szövegelésért megkapta szezonbeli ötödik sárgáját, amivel eltilttatta magát a következő bajnokira. A reklamáció oka az volt, hogy
a játékrész hajrájában a DVTK-nak befújtak egy második büntetőt is, ám egy újabb maratoni videózás után megállapítást nyert, hogy Bese Barnabás szabálytalansága még éppen a büntetőterületen kívül történt – így a tizenegyest visszavonták, helyette viszont kiállították a gólhelyzetben szabálytalankodó védőt...
Ezt is ajánljuk a témában
Történelmi idény eddig.
Innentől kisebb újpesti túlélőshow vette kezdetét Banai is a kapufa vezetésével. Az emberhátrányba kerülő lila-fehéreket már a rengeteg játékmegszakítás és videózás miatt majd' egyórásra nyúlt első félidő végén is megmentette egyszer a felsőléc, majd ugyanezt megtette a fordulás után Gera Dániel rakétájánál is. Futószalagon érkeztek a diósgyőri helyzetek, de a befejezéseknél minden alkalommal hibádzott valami – vagy valaki, például az utolsó tíz perchez közeledve az a
Yohan Croizet, aki olyan flegmán szórakozott el egy ígéretes létszámfölényes lerohanást, mintha csak szívességet akart volna tenni korábbi csapatának.
A rengeteg kihagyott helyzet a 83. percben bosszulta meg magát, amikor az újpestiek emberhátrányban is növelni tudták a különbséget.
Aljosa Matko a félpályáról indulva bántóan simán futotta le a csereként beálló, sokkal frissebb Komlósi Bencét, aki rossz beadása után előzékenyen végigkísérte ziccerig és gólig a szlovén gólvágót – utóbbi hetedik találatával immár vezeti az NB I góllövőlistáját Varga Barnabással holtversenyben.
Az érdemi kérdések ezzel eldőltek, az UTE egy félidőt tíz emberrel sikeresen kivédekezve, előnyét még növelve is aratott hősies, jó eséllyel „edzőmentő” győzelmet, elkerülve a kiesőzónából és megelőzve tessék-lássék módon futballozó riválisát.
(Nyitókép: MTI/Vajda János)