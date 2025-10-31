NB I: itt tényleg minden megtörténhet – a 12 csapatos rendszer bevezetése óta nem volt erre példa

„A magyar bajnokság mérföldekkel jár a lengyel, a szlovén és a horvát előtt” – Újpesten megtalálták a bűnbakot
„Olyan jól olvassa a játékot, mint egy vak a fényújságot.”
A 12 csapatos élvonalbeli rendszer bevezetése óta egyszer sem alakult még ennyire szorosan a tabella állása a labdarúgó Fizz Ligában: az első és az utolsó között mindössze 11 pont a különbség. Az NB I-ben bármi megtörténhet, illetve mégsem – a Mandiner elemzése 11 fordulót követően.
A múlt hétvégi 11. fordulóval lement az NB I nyitó köre, vagy ha úgy tetszik, a bajnokság egyharmadánál tartunk, ami már adhat kiindulási alapot egy aktuális helyzetelemzéshez – még ha hosszabb távú következtetésekhez nem is feltétlenül. Már csak azért sem, mert ahogy arra a Magyar Labdarúgó-szövetség is büszkén rámutatott, a 12 csapatos élvonalbeli rendszer bevezetése óta egyszer sem alakult még ennyire szorosan a tabella állása: az első és az utolsó között mindössze 11 pont a differencia (de az első hét együttes is öt egységen belül van), ilyen sosem fordult még elő korábban. Ezen túlmenően is ha ránézünk a bajnoki táblára, olyasmi érzésünk lehet, mintha valami véletlen-generátor hányta volna ki magából a ranglistát találomra: ezt az állást aligha tippelte volna meg bárki is előzetesen.
Visszafelé haladva az időben a legutóbbi, 11. játéknap suta tanulsága, hogy az élvonalban csodák csodájára bármi és annak az ellenkezője is simán megtörténhet:
Ez alapján rácsatlakozhatnánk mi is az ironikus újpesti drukkerhangokra, miszerint a magyar első osztály mérföldekkel jár a régió ligái előtt, de inkább nem tennénk – helyette kezdjük is számvetésünket mindjárt az egyik legnagyobb negatív meglepetésnek számító lila-fehérekkel.
A Megyeri úton ugyebár a Mol beszállásával új kánaánt ígérő időszámítás köszöntött be tavaly, a nyáron ennek megfelelően ment is az egymásra licitálás előbb dobogó-, később már egyenesen bajnokesélyes és BL-szereplő együttest vizionálva. Aztán hamar szembejött a valóság, ami egy orkán erejével csaphatta arcon az egyszeri Újpest-szurkolót. Az eddig látottak alapján legalábbis egy egyelőre meghatározhatatlan koncepciójú, a magyar- és a fiatalszabályra büszkén fittyet hányó, javarészt külföldiekből álló gárda képe látszik kirajzolódni a IV. kerületben. Az emlékezetes Magyar Kupa-égés után 11 fordulót követően a bajnokságban is kieső helyen állnak (éppenséggel egy debreceni ötgombócossal a hátuk mögött), s nehéz lenne eldönteni, a csupán két győzelem vagy a mutatott játék a kiábrándítóbb – mindezt a komplett mezőny második legértékesebb keretével! Cserébe a megalázott szurkolótábor menetrendszerűen fenyegeti a játékosokat és az elemekkel egyelőre szélmalomharcot vívó horvát vezetőedzőt, miközben a vezetés példastatuálónak szánt játékosszankciókkal igyekszik hűteni a kedélyeket. Ettől még egy ilyen állománnyal a kieséstől reálisan valószínűleg nem kell tartani a végelszámolásnál, az NB I-szinten nagy fogásoknak számító regionális légiósklasszisok jó eséllyel rutinból megoldják a dolgot. Az egyre elkeseredettebb, hosszú évek óta kiéheztetett újpesti szurkolótábor viszont jobb híján változatlanul a hosszú távú perspektívában bízhat leginkább, hogy a szebb napokat megélt patinás klubjuknál idővel megtérülnek a szabad szemmel is jól látható befektetések.
A Újpest a bajnokság egyharmadánál csak azt a Nyíregyházát előzi meg, amely az idénynek ennél sokkal optimistábban vághatott neki. A Szparinál a relatíve kis költségvetést ügyes igazolásokkal ellensúlyozták, és úgy tűnt, a legutóbb megmentőnek bizonyuló Szabó István személyében az ideális csapatkovács is megvan a feladathoz. Nem így lett: egy-két fellángolást leszámítva elöl és hátul is a liga egyik legsebezhetőbb csapata a szabolcsiaké, s miután legutóbb még az újonc Kazincbarcikától is kikaptak otthon (a nagy reményekkel szerződtetett Varga Kevin 14. perces kiállítását követően), immár sereghajtóként menesztették Szabót. A helyére Németországból hazahozott Bódog Tamásnak olyasmi bravúrral kellene benntartania a Spartacust, mint tette azt néhány éve a szomszédvár Diósgyőrrel hasonló helyzetben. Az eddig látottak alapján nem lesz egyszerű dolga, de talán nem is lehetetlen a küldetés: ez a Nyíregyháza messze nem tűnik annyira reménytelennek, mint például a tavalyi Kecskemét.
Zalaegerszegen a nyári történések és a semmiből felbukkanó homályos hátterű külföldi tulajdonoscsoport már előrevetítette, hogy ez az évad se lesz egy fáklyás menet – mint ahogy egyelőre nem is lett az. A ZTE jelenleg két összekuporgatott győzelemmel áll a vonal fölött az Újpestnél eggyel jobb gólkülönbségének köszönhetően, az a két siker viszont emlékezetes: a Barcikát egy ötössel tömték ki, míg a legutóbbi fordulóban a Fradit verték idegenben tökéletesen váratlanul. A zalaiak támadójátéka egyébként ígéretes, és van is benne fantázia – még az MLSZ is kiemeli a bátor labdakihozatalokat és a látványos kombinációikat –, elsősorban a védelmet kellene összekapnia a kiváló pedigréjű Nuno Campos vezetőedzőnek, és akkor idén talán nem a bennmaradásért kellene küzdenie az együttesnek.
Az idény első harmadának egyik legnagyobb meglepetése, hogy az előre lesajnált Kazincbarcika két pozícióval a kiesőhelyek felett felett van (igaz, így is a közvetlen veszélyzónában). Az abszolút NB I-újoncot előzetesen mindenki betonbiztos kiesőnek várta, amire tulajdonképpen minden ok meg is volt: a már az NB II-ből is csodával határos módon feljutó borsodi kiscsapattól a nyáron jóformán az összes sikerkovács távozott – legyen az játékos, stáb, sportigazgató –, ráadásul a „hazai” meccseiket is idegenben, 80 kilométerre száműzve kell teljesíteniük. A jó érzékkel reaktivált Kuttor Attila azonban ismét bizonyítja, hogy nem ismer lehetetlent, és elképesztő érzéke van a csapatgyúráshoz gyakorlatilag a nulláról, innen-onnan összeszedegetett játékosokból is. Ez egyelőre az épphogy-bennmaradáshoz elég, ami már önmagában bravúrnak mondható – ha a szezon végén is így lesz, az már inkább a csodakategória.
A szomszédvár Diósgyőrben nincs új a nap alatt: noha a fogadkozások itt is mindig megvannak – már csak a szurkolói nyomás miatt is –, az egyik legjobb infrastruktúrájú regionális multisportklubnál a minimumcél évről évre egy praktikusan a kieséstől nem fenyegetett, stabil középcsapat bebiztosítása. Ezen felül minden más extra: ha ez sikerül, szüret, ha nem, akkor általában kiesés a vége – az ország egyik legkitartóbb drukkerhada, a sokat megélt miskolci fanatikusok úgyis mindig kimennek, ha esik, ha fúj, ha jó az együttes, ha rossz. Hogy idén éppen melyik irányba billen majd a mérleg, a bajnokság harmadánál nagyjából megjósolhatatlan: a tavalyi szappanopera után a „Radenkovics 2.0 projekt” egyelőre teljesen kiszámíthatatlan játékot és eredményeket produkál. A döntetlenhalmozó gárda simán tud kapni egy félidő alatt egy négyest az MTK-tól, hogy aztán ugyanennyit lőjön az ősi rivális Nyíregyházának, a második győzelméért pedig a listavezető Paksot verje – mindez jelenleg a 8. helyre elég, egyetlen pontra a kiesőzónától.
Ha az Újpestre azt mondtuk, az évad egyik nagy csalódása, a Puskás Akadémia eddig a másik. A bajnoki ezüstérmes felcsútiak komoly erősítéseket eszközöltek a nyáron, a gólkirályjelölt Lukács Dániel után még a válogatott kapus Szappanos Pétert is ellicitálták a paksiak orra elől, ehhez képest 11 forduló után ötvenszázalékos mérleggel, negatív gólkülönbséggel csak a tabella 7. helyén állnak. Mondjuk, ők legalább a magyar fiatalok terén élen járnak (ha már egyszer akadémia a nevük…): még ha a szabályokkal nincsenek is tisztában olykor, az igyekezet önmagában is becsülendő. Minekutána tényleg nagyon kicsik a különbségek a csapatok és a pontszámok között, simán lehet, hogy hosszabb távon elkapják a fonalat, és megint odaérnek az európai kupahelyre, de egyelőre szenvednek, és az „ikszes” meccsek sem az ő javukra billennek el.
Ahhoz képest, hogy az ETO tavaly mennyire kiegyensúlyozott játékot hozott a bajnokság második felében, s hogy idén milyen bravúros menetelést mutatott be a Konferencia-ligában, a mostani kiírásban annyira hullámzó lett a teljesítménye. Meglepő, hogy olykor mekkora kilengések tapasztalhatók: az elején a döntetlenekkel szenvedtek, aztán megindultak fölfelé, az MTK-nak már egy hetest is szórtak, a legutóbbi négy bajnokijukból viszont megint csak egyet tudtak megnyerni. Legutóbb Kisvárdán egy nyert meccset engedtek ki a kezükből 2–0-ról, végül pontot sem szereztek (az ilyenek még sokba kerülhetnek a végelszámolásnál). Ettől függetlenül továbbra is a győrieknek van az egyik legstabilabb, legösszeszokottabb csapatuk: gólerősek és hátul sincsenek nagy gondok, miközben Borbély Balázs kiváló munkát végez – ráadásul ő is bátran nyúl a hazai fiatalokhoz. Összességében kellemetlen meglepetés lenne, ha nem lennének harcban a nemzetközi kupaszereplésért, és ezt az idevágó statisztikák is alátámasztják: ha egyszer kiszakad a gólzsák…
Az NB I-ből minden téren kimagasló Ferencvárost sem az ötödik helyen képzelte el az ember a rajt előtt, ám Robbie Keane együttese amilyen ígéretes dolgokat tud produkálni az európai porondon, annyira érthetetleneket a hazain. Noha Zacher Gábor doki szakvéleménye nem feltétlenül a futballszakmai kérdésekben a legrelevánsabb, de ettől még meglehetősen találóan fogalmazta meg éppen a minap, hogy
ennek a Fradinak, ezzel a kerettel körülbelül úgy kéne uralnia az NB I-et, ahogy a Bayern München teszi a Bundesligával.
Ehhez képest 4 győzelem mellett 4 vereség és 2 döntetlen a mérlegük a címvédő zöld-fehéreknek a bajnokságban, ami látványos szenvedés, a legutóbbi, sereghajtó ZTE ellen elszenvedett hazai vereségre pedig tényleg nehéz mit (nem) mondani. Érdekesség egyébként, noha az idény elején és a BL-selejtezős szakaszban még úgy tűnt, az FTC-nek a védelme lehet a gyenge pontja, a bajnokságban messze a legkevesebb gólt kapja; a megszokott, a riválisokat felőrlő sokpasszos játékuk és a várható gólszámuk pedig arra enged következtetni, csak idő kérdése, mikorra tudják érdemben érvényesíteni játékerejüket. Az ugyanakkor nagy kérdés, a Fradi meddig jut az Európa-ligában (egyedüliként állva maradt magyar klubként remélhetőleg minél tovább), s hogy ez a kettős terhelés mennyire nyomja rá a bélyegét a hazai szereplésre – abban viszont ismét konszenzus lehet, hogy a bajnokságot legfeljebb ők veszíthetik el. Ja, és még egy dolog: noha a klub a magyar- és a fiatalszabály miatt nyíltan és testületileg indított egészpályás letámadást az MLSZ ellen, azért nem rossz látni, hogy a „nemzet csapatának” két legeredményesebbje végre valóban két magyar játékos, Varga Barnabás és az ifjú Gruber Zsombor…
Hogy az egyik legtöbb magyar fiatalt idén is az MTK foglalkoztatja, abban semmi meglepő nincs, évek óta hozzászokhattunk, a pillanatnyi 4. helye viszont nem mondható papírformának. Igaz, tavaly is az ötödik helyen végeztek, és az idény végére fáradtak el; érdekes lesz megnézni, idén ki tudják-e tolni a jó teljesítményt. A rendkívül tehetséges fiatal edző, a Horváth Dávid által irányított csaknem színmagyar (egy-két rutinos légióssal kiegészített) projekt jelenleg az egyik legizgalmasabb és legszimpatikusabb a hazai mezőnyben, üde színfolt, és a pályán elért eredmények mellett ráadásul egy újabb sikersztorit is elkönyvelhettek az egyenesen a lengyel élvonalba értékesített, a felnőttválogatottba is meghívott Molnár Rajmund személyében.
A dobogó alsó két fokán az évad két egyértelmű keleti meglepetéscsapata, a DVSC és a Kisvárda tanyázik jelenleg. A debreceniek a tavalyi nagy menekülés után úgy belejöttek, hogy idén meg sem álltak a harmadik helyig, amire nem sokan számítottak. Főleg úgy nem, hogy a nyáron még a „globális multisporthálózatot építő” új szupertulajdonosról időközben kiderült, hogy annyira nem szuper, konkrétan inkább átverte a hajdúságiakat, akiknél így a fizetések is akadoztak, s jelenleg is nagy erőkkel próbálnak befektetőt és többségi tulajdonost toborozni (ha minden jól megy, nemsokára sikerrel járhatnak). A kispadra érkezett precíz és intelligens spanyol, Sergio Navarro mindenesetre máris letette a névjegyét Magyarországon is, a hazai magra épülő állomány pedig egyelőre az egyik legnagyobb felülteljesítést produkálja a mezőnyben a kezei alatt. Hogy ez meddig fenntartható, jó kérdés, de ezt a Lokit látva nagyon nehéz elképzelni, hogy idén hátrafelé kelljen pillantgatniuk.
A Kisvárda második helye ugyanakkor már-már a szürreális kategória. Hogy
újoncként ostromolják a tabella csúcsát, eleve meghökkentő, emellett jó eséllyel párját ritkító fegyvertényt tudhatnak magukénak azzal, hogy mindezt –3-as gólkülönbséggel teszik – úgy, hogy a vesztett pontok tekintetében momentán ligaelsők!
Ehhez még vegyük hozzá, hogy az egyesületnél nemrég még válságtanácskozást tartottak az idény első edzőmenesztésével, aminek következtében megint a sportigazgató-mindenes Révész Attila ugrott be tüzet oltani (maguk a játékosok kérésére), ami aztán olyan jól sikerült, hogy az ideiglenesnek szánt megoldás könnyen véglegessé válhat… Az NB I-szinten szerény költségvetésű kisvárdaiak a lassan járj, tovább érsz elvet szem előtt tartva, illetve „az egygólos győzelem ugyanannyit ér, mint az ötgólos” ars poetica mentén lépdelnek előre – nagy matematikai megfejtések nem kellenek ahhoz, hogy megjósoljuk, ez a minta hosszútávon nem fenntartható, de arra tökéletes, hogy jól szervezett kiscsapatként fityiszt (vagy inkább) tükröt mutassanak a tehetős nagykutyáknak.
Valami ehhez hasonlót csinál a Paks is évek óta, csak már nagyban. Bognár György kupagyőztes és bajnoki bronzérmes magyargárdája a mezőny egyik legőszintébb, legdirektebb támadófutballjával igyekszik idén is letarolni a ligát, egyelőre sikerrel: a váratlan diósgyőri vereség ellenére a bajnokság egyharmadánál vezeti a tabellát, nem meglepő módon a legtöbb lőtt góllal. Lehet, hogy a tolnaiak kulcsembereket veszítettek a nyáron, de ez idáig nem érződik rajtuk, legfeljebb talán Szappanos Péter hiánya. A paksiak már unásig elismételgették az elmúlt években, hogy náluk nem kimondott cél a bajnoki cím, de azért nyilván nem dőlnének a kardjukba, ha egyszer a bolygók együttállásával végre kijönne nekik a lépés a legvégén is. Ehhez valószínűleg a mostaninál is kitartóbb csetlés-botlás szükségeltetne a Fraditól, aminek az esélye csekély, de a lényegen nem is változtat: a színmagyar Paks idén is abszolút dobogóesélyes.
