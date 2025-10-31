NB I: itt tényleg minden megtörténhet – a 12 csapatos rendszer bevezetése óta nem volt erre példa

Dobogósok: két meglepetéscsapat meg a Paks

A dobogó alsó két fokán az évad két egyértelmű keleti meglepetéscsapata, a DVSC és a Kisvárda tanyázik jelenleg. A debreceniek a tavalyi nagy menekülés után úgy belejöttek, hogy idén meg sem álltak a harmadik helyig, amire nem sokan számítottak. Főleg úgy nem, hogy a nyáron még a „globális multisporthálózatot építő” új szupertulajdonosról időközben kiderült, hogy annyira nem szuper, konkrétan inkább átverte a hajdúságiakat, akiknél így a fizetések is akadoztak, s jelenleg is nagy erőkkel próbálnak befektetőt és többségi tulajdonost toborozni (ha minden jól megy, nemsokára sikerrel járhatnak). A kispadra érkezett precíz és intelligens spanyol, Sergio Navarro mindenesetre máris letette a névjegyét Magyarországon is, a hazai magra épülő állomány pedig egyelőre az egyik legnagyobb felülteljesítést produkálja a mezőnyben a kezei alatt. Hogy ez meddig fenntartható, jó kérdés, de ezt a Lokit látva nagyon nehéz elképzelni, hogy idén hátrafelé kelljen pillantgatniuk.

A Kisvárda második helye ugyanakkor már-már a szürreális kategória. Hogy

újoncként ostromolják a tabella csúcsát, eleve meghökkentő, emellett jó eséllyel párját ritkító fegyvertényt tudhatnak magukénak azzal, hogy mindezt –3-as gólkülönbséggel teszik – úgy, hogy a vesztett pontok tekintetében momentán ligaelsők!

Ehhez még vegyük hozzá, hogy az egyesületnél nemrég még válságtanácskozást tartottak az idény első edzőmenesztésével, aminek következtében megint a sportigazgató-mindenes Révész Attila ugrott be tüzet oltani (maguk a játékosok kérésére), ami aztán olyan jól sikerült, hogy az ideiglenesnek szánt megoldás könnyen véglegessé válhat… Az NB I-szinten szerény költségvetésű kisvárdaiak a lassan járj, tovább érsz elvet szem előtt tartva, illetve „az egygólos győzelem ugyanannyit ér, mint az ötgólos” ars poetica mentén lépdelnek előre – nagy matematikai megfejtések nem kellenek ahhoz, hogy megjósoljuk, ez a minta hosszútávon nem fenntartható, de arra tökéletes, hogy jól szervezett kiscsapatként fityiszt (vagy inkább) tükröt mutassanak a tehetős nagykutyáknak.