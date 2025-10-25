Dörzsölhetik a tenyerüket Kubatovék: Bognár Györgyék Miskolcon elveszítették a veretlenségüket

Alig 20 percen múlt a csoda, de így sincs miért szégyenkezni Felcsúton (VIDEÓ)
Nem mindennapi történet.
Erre nem sokan fogadtak volna: a szezonban korábban még csak egyszer győző DVTK vette el a Paks idei veretlenségét. Ez történt a Diósgyőr–Pakson.
A Puskás Akadémia emberhátrányban elért bravúros pontmentése után az MTK ellen a Diósgyőr–Paks mérkőzéssel folytatódott az NB I 11. fordulója. Bognár György együttese egyetlen csapatként volt veretlen a bajnokságban, így a tabella éléről várta ezt a játéknapot is, míg a DVTK összesen csak egyszer nyert 10 meccs alatt – nem is volt kérdés, hogy a vendégek a találkozó esélyesei.
Ennek ellenére az 56. percben a hazai csapat szerezte meg a vezetést, nem is érdemtelenül: Saponjics lőtt estében a kapu bal alsó sarkába.
Bognár ezután a veterán Böde Dánielt, illetve a Ferencváros ellen gólt szerző Pető Milánt is bevetette, de az sem segített, sőt: a 89. percben egy mesteri kontra végén Acolatse zárta le végleg a mérkőzést.
A végén ugyan Papp Kristóf még szépített, de a Diósgyőr így is 2–1-re nyert, ezzel másodszor győzött a szezonban – először hazai pályán. A Paks a veretlenségének elveszítése ellenére marad a tabella élén – ugyanakkor vesztett pontokban a két mérkőzéssel kevesebbet játszó Ferencváros, ETO FC, Kisvárda trió is jobban áll nála.
NB I, 11. forduló
DVTK–Paks 2–1 (0–0)
Gól: Saponjics (56.), Acolatse (89.) ill., Papp K. (90+2.)
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás