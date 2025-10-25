Dörzsölhetik a tenyerüket Kubatovék: Bognár Györgyék Miskolcon elveszítették a veretlenségüket

Diósgyőr–Paks: Böde sem segített

Bognár ezután a veterán Böde Dánielt, illetve a Ferencváros ellen gólt szerző Pető Milánt is bevetette, de az sem segített, sőt: a 89. percben egy mesteri kontra végén Acolatse zárta le végleg a mérkőzést.

A végén ugyan Papp Kristóf még szépített, de a Diósgyőr így is 2–1-re nyert, ezzel másodszor győzött a szezonban – először hazai pályán. A Paks a veretlenségének elveszítése ellenére marad a tabella élén – ugyanakkor vesztett pontokban a két mérkőzéssel kevesebbet játszó Ferencváros, ETO FC, Kisvárda trió is jobban áll nála.

NB I, 11. forduló

DVTK–Paks 2–1 (0–0)

Gól: Saponjics (56.), Acolatse (89.) ill., Papp K. (90+2.)

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás