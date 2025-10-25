Ft
Paks diósgyőr Bognár György

Dörzsölhetik a tenyerüket Kubatovék: Bognár Györgyék Miskolcon elveszítették a veretlenségüket

2025. október 25. 19:27

Erre nem sokan fogadtak volna: a szezonban korábban még csak egyszer győző DVTK vette el a Paks idei veretlenségét. Ez történt a Diósgyőr–Pakson.

2025. október 25. 19:27
A Puskás Akadémia emberhátrányban elért bravúros pontmentése után az MTK ellen a Diósgyőr–Paks mérkőzéssel folytatódott az NB I 11. fordulója. Bognár György együttese egyetlen csapatként volt veretlen a bajnokságban, így a tabella éléről várta ezt a játéknapot is, míg a DVTK összesen csak egyszer nyert 10 meccs alatt – nem is volt kérdés, hogy a vendégek a találkozó esélyesei. 

Diósgyőr–Paks
Diósgyőr–Paks: Acolatse szerezte a mindent eldönő gólt. Fotó: MTI/Vajda János

Ennek ellenére az 56. percben a hazai csapat szerezte meg a vezetést, nem is érdemtelenül: Saponjics lőtt estében a kapu bal alsó sarkába.

Diósgyőr–Paks: Böde sem segített

Bognár ezután a veterán Böde Dánielt, illetve a Ferencváros ellen gólt szerző Pető Milánt is bevetette, de az sem segített, sőt: a 89. percben egy mesteri kontra végén Acolatse zárta le végleg a mérkőzést.

A végén ugyan Papp Kristóf még szépített, de a Diósgyőr így is 2–1-re nyert, ezzel másodszor győzött a szezonban – először hazai pályán. A Paks a veretlenségének elveszítése ellenére marad a tabella élén – ugyanakkor vesztett pontokban a két mérkőzéssel kevesebbet játszó Ferencváros, ETO FC, Kisvárda trió is jobban áll nála.

NB I, 11. forduló
DVTK–Paks 2–1 (0–0)
Gól: Saponjics (56.), Acolatse (89.) ill., Papp K. (90+2.)

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

