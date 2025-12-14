„Hülyén hangzik, de ez már kijárt nekem” – itt tart a magyar viking, akire rácsodálkozott a világ

Egy éve tért vissza Paksra, miután megjárta Dél-Koreát és Görögországot. A sérülése megnehezítette vagy megkönnyítette a visszarázkódást a magyar mindennapokba?

Nehéz volt, főleg az elején. Visszajönni Paksra viszont könnyű, hamar befogadtak, már az első nap éreztem, hogy nem lesz itt probléma. Aztán jöttek a sérülések, amelyek végigkísértek a tavaszi szezonomat, ezért elkerülhetetlenné vált a műtét, meg kellett csinálni. Ez volt az első ilyen orvosi beavatkozás az életemben, nem tudtam, hogy mi vár rám. Hosszú és nehéz időszak van mögöttem, amiről már nem is akarok beszélni. Inkább arról, hogy mi van, mi lesz. Szeretnék előretekinteni.

Értem. Akkor mik a tervek?

Újból fel akarom építeni magamat. De az első és legfontosabb, hogy ismét fájdalommentesen tudjak játszani. A következő, hogy visszanyerjem a formámat. Utóbbi csak a meccsekkel fog visszajönni, az edzésekkel nem, ezért várom tehát a felkészülést. Azon a néhány edzőmérkőzésen minél többet szeretnék futballozni.

Az MTK elleni győzelemmel ugyan megtört a jég, de mennyire volt frusztráló kívülről nézni, hogy csapata gödörbe kerül?

Lehet, hogy hülyén hangzik, de ez már kijárt nekem. Eddig mindig elkerültek a sérülések, nem volt semmi bajom, soha nem fájt semmim, most azonban fordult a kocka. Úgy fogom fel, hogy ennek így kellett lenni. Remélem, a pályafutásom utolsó éveiben elkerülnek már az ilyenek.