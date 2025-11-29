„A sérültek nem jelentenek mentséget erre a teljesítményre” – Bognár György nem kertelt az újabb paksi kudarc után

Hiába a vendégkapus Kovácsik Ádám bravúrjai, a gyengén futballozó Paks végül nem tudta kihúzni 0–0-al Zalaegerszegen szombat kora délután: a végig sokkal gólveszélyesebben játszó ZTE a 93. percben egy pontrúgást követően megérdemelten vitte be a döntő találatot a lefejelt labdát bevágó Szendrei Norbert révén. A nemrég még listavezető, sérülésektől is tizedelt Paks rossz formája így továbbra is kitart, elmúlt hét bajnokijából csak egyet nyert meg három vereség mellett, s legutóbb sem tudott pontot szerezni.

A Zalaegerszeg megérdemelten tartotta otthon a három pontot a gyengén futballozó Paks ellen (Fotó: ZTE)

Edzője szerint sem érdemelt győzelmet a Paks

A zalaegerszegiek ezzel szemben előző négy bajnokijukon 9 pontot szerezve kapaszkodnak felfelé – érdekesség, a csapatkapitány Szendrei a kései győztes gólját követően az M4 Sportnak azt jelölte meg a formajavulás egyik fő okaként, hogy