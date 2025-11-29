Ft
Paks zte Bognár György Zalaegerszeg NB I

„A sérültek nem jelentenek mentséget erre a teljesítményre” – Bognár György nem kertelt az újabb paksi kudarc után

2025. november 29. 16:34

Az utolsó pillanatban örülhettek a zalaegerszegiek szombat délután, megérdemelten. A Paks egyre mélyülő gödörben.

null

Hiába a vendégkapus Kovácsik Ádám bravúrjai, a gyengén futballozó Paks végül nem tudta kihúzni 0–0-al Zalaegerszegen szombat kora délután: a végig sokkal gólveszélyesebben játszó ZTE a 93. percben egy pontrúgást követően megérdemelten vitte be a döntő találatot a lefejelt labdát bevágó Szendrei Norbert révén. A nemrég még listavezető, sérülésektől is tizedelt Paks rossz formája így továbbra is kitart, elmúlt hét bajnokijából csak egyet nyert meg három vereség mellett, s legutóbb sem tudott pontot szerezni. 

ZTE-Paks
A Zalaegerszeg megérdemelten tartotta otthon a három pontot a gyengén futballozó Paks ellen (Fotó: ZTE)

Edzője szerint sem érdemelt győzelmet a Paks

A zalaegerszegiek ezzel szemben előző négy bajnokijukon 9 pontot szerezve kapaszkodnak felfelé – érdekesség, a csapatkapitány Szendrei a kései győztes gólját követően az M4 Sportnak azt jelölte meg a formajavulás egyik fő okaként, hogy 

a külföldi játékosok egyre jobban beszélnek angolul, így a csapategység is egyre jobb. 

A gyenge forma ellenére továbbra is a második helyen álló paksiak mestere, Bognár György viszont ezúttal sem kertelt: kerek-perec kijelentette, hogy csapata a szombati játék alapján nem érdemelt semmit. 

Egész mérkőzésen gyengén játszottunk, az egyéni teljesítmények megint nagyon gyengék voltak, tiszta helyzetünk nem is volt a meccsen. Bízunk benne, hogy a sérültjeink minél előbb felépülnek, de ez nem mentség arra, hogy minőségileg mennyire rosszak vagyunk”

– szögezte le a nemrég még Orbán Viktor miniszterelnökkel a magyar futball problémáit megfejteni próbáló edző. 

(Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás)

 

