12. 05.
péntek
magyar válogatott böde dániel Paksi FC sör Ádám Martin

Besörözött a magyar válogatott játékos – Böde Dánielre fontos feladat vár

2025. december 05. 19:56

Ádám Martin új projektbe vágott bele: aktívan részt vett egy hazai sör megalkotásában. A Hungarian Vikinget a Paks magyar válogatott labdarúgójáról mintázták.

2025. december 05. 19:56
null
Nagy Péter

Ezúttal nem a pályán volt jelenése Ádám Martinnak, a Paksi FC 27-szeres magyar válogatott labdarúgójának. Az augusztusi térdműtétje után a 31 éves támadó bejelentéssel készült, és bár kiderült, hogy mikor (előreláthatólag januárban) állhat ismét Bognár György vezetőedző rendelkezésére, a budapesti sajtótájékoztatót teljesen más okból kifolyólag hívták össze.  

magyar válogatott, sör, Ádám Martin, Hungarian Viking, Böde Dániel, Pakis FC
A magyar válogatott Ádám Martin a sörével, a Hungarian Vikinggel

Rácsodálkozott a világ a magyar válogatott csatárára 

Ádám a lábadozása alatt ugyanis egy egészen új, számára ismeretlen projektbe vágott bele: aktívan részt vett egy hazai sör megalkotásában, az első ötlettől a kóstolókon át a végső ízprofilig. A végeredmény a láger-típusú Hungarian Viking, amely egyszerre utal a csatár karakterére, a „magyar viking”-imázsra és az előállításáért felelős Horizont Brewing kalandor, mégis megbízható sörről alkotott felfogására.

„Kár lenne tagadni: ha van sportoló, akinek jól áll, hogy egy sör arca legyen, az valószínűleg én vagyok – fogalmazott a paksi focista. – A rehabilitációs időszak sok mindenről szólt, de őszintén: jót tett, hogy a kényszerpihenő, majd a száraz, monoton edzések mellett volt valami, ami lefoglalt. Ez a projekt pont jókor talált meg, ráadásul az összhang is gyorsan kialakult. Elég csak a szakállas brigádra gondolni, akikkel együtt dolgoztunk – viszonylag hamar összeállt a csapat. Fontos hangsúlyozni, hogy minőségi termékről van szó, ennek megfelelő árazással. 

Nem az alkoholfogyasztást szeretnénk népszerűsíteni, de egy sör belefér, és néha bizony még egy élsportolónak is jólesik. Ha valaki mértékkel fogyaszt, és megteheti, akkor pedig igyon igazán jó minőséget.”

A résztvevők hangsúlyozták, a Hungarian Viking nem egy egyszeri poén, hanem egy márkaépítési történet kezdete. A sör korlátozott mennyiségben, de országos lefedettséggel jelenik meg a Horizont webshopjában, valamint kiemelt partnereknél, sportbárokban és válogatott vendéglátóhelyeken. 

„Nem egy úgynevezett celebsört akartunk, hanem valódi kollaborációt – közölte Ottó Gábor, a Horizont Brewing ügyvezető igazgatója. – Martin nem csak a címkén jelenik meg: 

  • velünk volt a főzdében, 
  • kóstolt, 
  • ötletelt, 
  • visszajelzett. 

A Hungarian Viking olyan sör, amire ránézel, megkóstolod, és érzed benne azt a karaktert, amivel ő maga is rendelkezik, mind a pályán, mind azon kívül.

Böde Dániel egy karakán csávó”

A Mandiner kérdésére válaszolva Ádám Martin elmondta, a 2024-es Európa-bajnokságon a világ rácsodálkozott a testalkatára. 

Az Eb ideje alatt felkaptak egy kicsit. Meglepődtek az emberek, mert nem láttak még ekkora embert játszani. Volt utána egy-két viccesre sikeredett interjú, de az akkori felhajtás hatását ma már nem érzem. Ez vagyok én, sosem tagadom meg önmagamat, nem csinálok nagy ügyet abból, hogy mit nyilatkozzak. Mindig az igazat mondom, nem kamuzok, tőlem azt hallják, ami történt. Megváltozni már nem fogok, ez a jövőben is így lesz, az biztos.”

Hozzátette: csapattársai előtt eddig sikerült titokban tartani, hogy mire készül, de az MTK elleni bajnoki után megkóstoltatja velük a Hungarian Vikinget. „Remélem, nyernek, és a meccs után tudnak inni a sörből. 

Böde Daninank is viszek belőle, ő biztosan elmondja majd a véleményét, hiszen egy karakán csávó, csakúgy, mint én.”

A Paks–MTK Budapest NB I-es mérkőzést szombaton 17 órakor rendezik.

 Fotók: Mandiner

