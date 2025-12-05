Besörözött a magyar válogatott játékos – Böde Dánielre fontos feladat vár

Ezúttal nem a pályán volt jelenése Ádám Martinnak, a Paksi FC 27-szeres magyar válogatott labdarúgójának. Az augusztusi térdműtétje után a 31 éves támadó bejelentéssel készült, és bár kiderült, hogy mikor (előreláthatólag januárban) állhat ismét Bognár György vezetőedző rendelkezésére, a budapesti sajtótájékoztatót teljesen más okból kifolyólag hívták össze.

A magyar válogatott Ádám Martin a sörével, a Hungarian Vikinggel

Rácsodálkozott a világ a magyar válogatott csatárára

Ádám a lábadozása alatt ugyanis egy egészen új, számára ismeretlen projektbe vágott bele: aktívan részt vett egy hazai sör megalkotásában, az első ötlettől a kóstolókon át a végső ízprofilig. A végeredmény a láger-típusú Hungarian Viking, amely egyszerre utal a csatár karakterére, a „magyar viking”-imázsra és az előállításáért felelős Horizont Brewing kalandor, mégis megbízható sörről alkotott felfogására.