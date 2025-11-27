„Lecsúszik egy-egy italka” – Böde Dániel elárulta, ki az a labdarúgó, akivel biztosan nem nyaralna együtt (VIDEÓ)

Bognár György 17 éves felfedezettje gólt ollózott, a Paks 8 gólos, őrült meccs után állt az NB I élére (VIDEÓ)
Egy perc alatt két gól, hat perc alatt három – volt itt minden a Kisvárda ellen.
Újabb őszinte pillanat a közönségkedvenc támadótól.
Megkapta a kérdést az örökifjú gólkirály, Böde Dániel, hogy melyik csapattársával nem menne nyaralni. A TikTokra feltöltött videó megörökíti, ahogy a közönségkedvenc paksi labdarúgó némi gondolkodás után őszintén megindokolta a döntését.
Galambos Janikával nem mennék, mert ő nem iszik alkoholt. Nyaralásnál azért le-lecsúszik egy-egy italka!”
– mosolygott a mindig egyenes csatár, utalva ezzel ifjú kollégája életkorára.
Galambos János egyébként a paksiak saját nevelésű korosztályos válogatott támadója, aki 17 éves kora ellenére már gólszerzőként is tündökölt az NB I-ben: a kisvárdaiak ellen káprázatos ollózással vette be a kaput. Bognár György legújabb gyémántja örömében kis híján kiszaladt a világból a gól után.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás