11. 27.
csütörtök
böde dániel paks nyaralás

„Lecsúszik egy-egy italka” – Böde Dániel elárulta, ki az a labdarúgó, akivel biztosan nem nyaralna együtt (VIDEÓ)

2025. november 27. 14:34

Újabb őszinte pillanat a közönségkedvenc támadótól.

2025. november 27. 14:34
null

Megkapta a kérdést az örökifjú gólkirály, Böde Dániel, hogy melyik csapattársával nem menne nyaralni. A TikTokra feltöltött videó megörökíti, ahogy a közönségkedvenc paksi labdarúgó némi gondolkodás után őszintén megindokolta a döntését.

Galambos Janikával nem mennék, mert ő nem iszik alkoholt. Nyaralásnál azért le-lecsúszik egy-egy italka!”

– mosolygott a mindig egyenes csatár, utalva ezzel ifjú kollégája életkorára.

@bodedj13 Te kivel nem mennél nyaralni és miért? 😄 #bodedani #magyar #futball #paks ♬ eredeti hang - Böde Dániel

Galambos János egyébként a paksiak saját nevelésű korosztályos válogatott támadója, aki 17 éves kora ellenére már gólszerzőként is tündökölt az NB I-ben: a kisvárdaiak ellen káprázatos ollózással vette be a kaput. Bognár György legújabb gyémántja örömében kis híján kiszaladt a világból a gól után.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

