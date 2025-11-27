„Lecsúszik egy-egy italka” – Böde Dániel elárulta, ki az a labdarúgó, akivel biztosan nem nyaralna együtt (VIDEÓ)

Megkapta a kérdést az örökifjú gólkirály, Böde Dániel, hogy melyik csapattársával nem menne nyaralni. A TikTokra feltöltött videó megörökíti, ahogy a közönségkedvenc paksi labdarúgó némi gondolkodás után őszintén megindokolta a döntését.

Galambos Janikával nem mennék, mert ő nem iszik alkoholt. Nyaralásnál azért le-lecsúszik egy-egy italka!”

– mosolygott a mindig egyenes csatár, utalva ezzel ifjú kollégája életkorára.