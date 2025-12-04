„Nem tudom, ez az én dicséretem, vagy az ő szégyenük” – Böde Dániel kíméletlen őszinteséggel a fiatalokról

„Ennél kontraproduktívabb megerőszakolása a fiataloknak nincs” – kőkeményen beleszállt az MLSZ-be a szókimondó klubvezető
Dilettáns szabályok, hozzá nem értő alkotók, itthoni társadalmi és genetikai problémák.
A Paks örökifjú csatára nincs túl jó véleménnyel a mostani generációról és az MLSZ mesterséges szabályozásáról. Böde Dániel szerint mindennél többet elmond, hogy 39 évesen ő még tényező lehet az NB I-ben.
Saját TikTok-csatornáján faggatták Böde Dánielt a jelenlegi hazai állapotokról, úgy a bajnokság, mint a fiatal játékosok terén. Az örökifjú paksi támadó a tőle megszokott őszinteséggel mondta el véleményét az ifjabb generációról, valamint az MLSZ magyar és- fiatalszabályáról. Mint ismert, az idei szezontól bevezetett, nagy vitákat kiváltó ösztönzőintézkedés lényege, hogy az NB I-es klubok akkor kapnak pluszpénzt, ha bajnokinként legalább öt magyar szerepel egyszerre a csapatban, ebből minimum egy 21 éven aluli játékos.
Ezt is ajánljuk a témában
Dilettáns szabályok, hozzá nem értő alkotók, itthoni társadalmi és genetikai problémák.
A maholnap 40 éves, de az előző idényben még így is gólkirály Böde – akinek a mostani kiírásban is van már három gólja és egy gólpassza – finoman szólva sincs elragadtatva a mostani generáció motivációszintjétől, és attól sem, hogy ebből is kifolyólag felülről, mesterségesen próbálják őket helyzetbe hozni, s lenyomni a csapatok torkán a fiatal magyar játékperceket.
Az mindent elmond, hogy 39 évesen én még játszom. Nem tudom, hogy ez az én dicséretem, vagy a többiek szégyene. Nem akarok csúnya szót használni, de egy fiatal azért játsszon, mert letépi az öregről a mezt, ne azért, mert a klubok pénzt kapnak miatta. Törjön utat magának!”
– szögezte le a maga egyszerűségében a szöget rendre fején találó Böde Dániel, akivel ezúttal is nehéz lenne vitatkozni.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb őszinte pillanat a közönségkedvenc támadótól.
(Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás)