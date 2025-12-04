Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Paks böde dániel MLSZ NB I

„Nem tudom, ez az én dicséretem, vagy az ő szégyenük” – Böde Dániel kíméletlen őszinteséggel a fiatalokról

2025. december 04. 11:39

A Paks örökifjú csatára nincs túl jó véleménnyel a mostani generációról és az MLSZ mesterséges szabályozásáról. Böde Dániel szerint mindennél többet elmond, hogy 39 évesen ő még tényező lehet az NB I-ben.

2025. december 04. 11:39
null

Saját TikTok-csatornáján faggatták Böde Dánielt a jelenlegi hazai állapotokról, úgy a bajnokság, mint a fiatal játékosok terén. Az örökifjú paksi támadó a tőle megszokott őszinteséggel mondta el véleményét az ifjabb generációról, valamint az MLSZ magyar és- fiatalszabályáról. Mint ismert, az idei szezontól bevezetett, nagy vitákat kiváltó ösztönzőintézkedés lényege, hogy az NB I-es klubok akkor kapnak pluszpénzt, ha bajnokinként legalább öt magyar szerepel egyszerre a csapatban, ebből minimum egy 21 éven aluli játékos.

BÖDE Dániel
Böde Dániel szerint mindent elmond, hogy 39 évesen még neki kell labdazsonglőrködnie az NB I-ben (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ezt is ajánljuk a témában

Böde szerint nem a pénz miatt kellene erőltetni a fiatalokat

A maholnap 40 éves, de az előző idényben még így is gólkirály Böde – akinek a mostani kiírásban is van már három gólja és egy gólpassza – finoman szólva sincs elragadtatva a mostani generáció motivációszintjétől, és attól sem, hogy ebből is kifolyólag felülről, mesterségesen próbálják őket helyzetbe hozni, s lenyomni a csapatok torkán a fiatal magyar játékperceket. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Az mindent elmond, hogy 39 évesen én még játszom. Nem tudom, hogy ez az én dicséretem, vagy a többiek szégyene. Nem akarok csúnya szót használni, de egy fiatal azért játsszon, mert letépi az öregről a mezt, ne azért, mert a klubok pénzt kapnak miatta. Törjön utat magának!”

– szögezte le a maga egyszerűségében a szöget rendre fején találó Böde Dániel, akivel ezúttal is nehéz lenne vitatkozni. 

@bodedj13 Focizgatunk… ⚽️ #fiatalokhelyzete #magyarszabaly #mlsz #paks ♬ eredeti hang - Böde Dániel

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás)

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2025. december 04. 14:09
Ez a pénzégető akadémiák szégyene.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. december 04. 13:29
Illés igaz.
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2025. december 04. 13:26
Az valóban borzasztó, ha Bödét állítja a média példaképnek. Sosem volt jó játékos. Azért, mert a Fradiban játszott, egy legendát építenek köré! Aki ennyi idősen valóban jó volt, az Illés Béla, de ugye ő nem volt a Fradiban...
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!