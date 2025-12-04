„Nem tudom, ez az én dicséretem, vagy az ő szégyenük” – Böde Dániel kíméletlen őszinteséggel a fiatalokról

Az mindent elmond, hogy 39 évesen én még játszom. Nem tudom, hogy ez az én dicséretem, vagy a többiek szégyene. Nem akarok csúnya szót használni, de egy fiatal azért játsszon, mert letépi az öregről a mezt, ne azért, mert a klubok pénzt kapnak miatta. Törjön utat magának!”