Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 09.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 09.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bognár György Paksi FC Kisvárda FC

Bognár György 17 éves felfedezettje gólt ollózott, a Paks 8 gólos, őrült meccs után állt az NB I élére (VIDEÓ)

2025. november 08. 21:32

A Paks őrült, nyolcgólos mérkőzésen 5–3-ra nyert a Kisvárda ellen az NB I 13. fordulójának rangadóján. Paks–Várda: ez történt a rangadón.

2025. november 08. 21:32
null

Paks–Kisvárda: nem sokan fogadtak volna arra a szezon előtt, hogy ez a párosítás lesz az NB I 13. fordulójának legnagyobb rangadója, pedig így alakult. Az persze nem meglepetés, hogy Bognár György csapata a tabella második helyén állt a forduló előtt, az már inkább, hogy a már edzőváltáson is áteső újonc gárda Révész Attila sportigazgató/vezetőedző irányításával a harmadikon, vesztett pontokat tekintve az elsőn. Paks–Várda: ez történt a rangadón.

Paks–Várda
Paks–Várda: Papp Kristófék 5 gólig meg sem álltak. Fotó: Paksi FC

Ezt is ajánljuk a témában

Úgyhogy komoly rangadó várt szombat este a csapatokra Pakson, és sikerült is egy nem mindennapi mérkőzést összehozniuk. Pedig az elején nem sok minden utalt arra, hogy gólzápor lesz, mezőnymunkával kezdődött a meccs, majd a 23. percben Hahn János egy közeli lövéssel szerezte meg a hazaiaknak a vezetést.

A 36. percben aztán Ridwan Popoola válaszolt, lövése a nedves füvön és Windecker Józsefen is megpattanva a hálóban kötött ki.

Aztán ami a második 45 percben történt, azt sokáig fogjuk emlegetni.

Paks–Várda: őrült második félidő

Az 51. percben Silye Erik sarkazása után Szabó János 18 méterről gyönyörű gólt tekert a hosszú felső sarokba – megint vezetett a Paks.

Az 57. percben Hahn is 18-ról tüzelt, igaz, ő középről, labdája a bal felső sarokban kötött ki, 3–1! 

És éppen egy perc telt el a találat után, amikor Böde Dániel szintén távoli lökete egy védőn megpattanva szintén a kisvárdai kapuban landolt, 6 perc alatt három paksi góllal 4–1 – de messze volt még a vége.

Négy perccel később Bíró Bence négy méterről lőtt a bal alsóba, majd a 77. percben 10 méterről is ő talált be – 4–3, újra nyílt lett a mérkőzés!

És hátra volt még a nem is akármilyen slusszpoén: a 84. percben egy szöglet után a csereként beálló 17 éves tehetség, Galambos János gólt ollózott(!) a jobb alsó sarokba! Ez volt pályafutása első NB I-es gólja, igen látványosra sikeredett.

Újabb fordulat már nem volt az őrült mérkőzésben, így a Paks 5–3-ra nyert, és az élre állt a tabellán, míg a Kisvárda a harmadik helyről várja a folytatást.

NB I, 13. forduló
Paks FC–Kisvárda FC 5–3 (1–1)
Gól: Hahn (24., 58.), Szabó J. (53.), Böde (59.), Galambos (84.) ill., Popoola (37.), Bíró B. (62., 77.)

Nyitókép: Paksi FC

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. november 08. 21:34
Egy valódi magyar csapat. Hajrá Paks, MTK, Kecskemét!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!