Bognár György 17 éves felfedezettje gólt ollózott, a Paks 8 gólos, őrült meccs után állt az NB I élére (VIDEÓ)

Bognár György szintet lépett: a paksi edzőtől már az Európai Unió sincs biztonságban (VIDEÓ)
Feldúltan nyilatkozott játékosa kiállítása után.
A Paks őrült, nyolcgólos mérkőzésen 5–3-ra nyert a Kisvárda ellen az NB I 13. fordulójának rangadóján. Paks–Várda: ez történt a rangadón.
Paks–Kisvárda: nem sokan fogadtak volna arra a szezon előtt, hogy ez a párosítás lesz az NB I 13. fordulójának legnagyobb rangadója, pedig így alakult. Az persze nem meglepetés, hogy Bognár György csapata a tabella második helyén állt a forduló előtt, az már inkább, hogy a már edzőváltáson is áteső újonc gárda Révész Attila sportigazgató/vezetőedző irányításával a harmadikon, vesztett pontokat tekintve az elsőn. Paks–Várda: ez történt a rangadón.
Úgyhogy komoly rangadó várt szombat este a csapatokra Pakson, és sikerült is egy nem mindennapi mérkőzést összehozniuk. Pedig az elején nem sok minden utalt arra, hogy gólzápor lesz, mezőnymunkával kezdődött a meccs, majd a 23. percben Hahn János egy közeli lövéssel szerezte meg a hazaiaknak a vezetést.
A 36. percben aztán Ridwan Popoola válaszolt, lövése a nedves füvön és Windecker Józsefen is megpattanva a hálóban kötött ki.
Aztán ami a második 45 percben történt, azt sokáig fogjuk emlegetni.
Az 51. percben Silye Erik sarkazása után Szabó János 18 méterről gyönyörű gólt tekert a hosszú felső sarokba – megint vezetett a Paks.
Az 57. percben Hahn is 18-ról tüzelt, igaz, ő középről, labdája a bal felső sarokban kötött ki, 3–1!
És éppen egy perc telt el a találat után, amikor Böde Dániel szintén távoli lökete egy védőn megpattanva szintén a kisvárdai kapuban landolt, 6 perc alatt három paksi góllal 4–1 – de messze volt még a vége.
Négy perccel később Bíró Bence négy méterről lőtt a bal alsóba, majd a 77. percben 10 méterről is ő talált be – 4–3, újra nyílt lett a mérkőzés!
És hátra volt még a nem is akármilyen slusszpoén: a 84. percben egy szöglet után a csereként beálló 17 éves tehetség, Galambos János gólt ollózott(!) a jobb alsó sarokba! Ez volt pályafutása első NB I-es gólja, igen látványosra sikeredett.
Újabb fordulat már nem volt az őrült mérkőzésben, így a Paks 5–3-ra nyert, és az élre állt a tabellán, míg a Kisvárda a harmadik helyről várja a folytatást.
NB I, 13. forduló
Paks FC–Kisvárda FC 5–3 (1–1)
Gól: Hahn (24., 58.), Szabó J. (53.), Böde (59.), Galambos (84.) ill., Popoola (37.), Bíró B. (62., 77.)
