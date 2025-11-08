Bognár György 17 éves felfedezettje gólt ollózott, a Paks 8 gólos, őrült meccs után állt az NB I élére (VIDEÓ)

A 36. percben aztán Ridwan Popoola válaszolt, lövése a nedves füvön és Windecker Józsefen is megpattanva a hálóban kötött ki.

Aztán ami a második 45 percben történt, azt sokáig fogjuk emlegetni.

Paks–Várda: őrült második félidő

Az 51. percben Silye Erik sarkazása után Szabó János 18 méterről gyönyörű gólt tekert a hosszú felső sarokba – megint vezetett a Paks.