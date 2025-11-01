Bognár György szintet lépett: a paksi edzőtől már az Európai Unió sincs biztonságban (VIDEÓ)

A forduló előtt éllovas Paks sokáig emberhátrányban volt, de így is döntetlent játszott a Győr otthonában a labdarúgó NB I 12. körének szombat délutáni mérkőzésén, ezzel ismét az első helyre ugrott a tabellán.

A vendégek agresszívan letámadták ellenfelüket, amely csak bő tíz perc után szabadult fel a nyomás alól. A folytatásban aztán fokozatosan átvette az irányítást a hazai csapat, de többnyire a mezőnyjáték és a küzdelem jellemezte a mérkőzést, majd egy veszélyes győri helyzet után vonulhattak az öltözőbe a csapatok.