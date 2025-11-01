Bognár György szintet lépett: a paksi edzőtől már az Európai Unió sincs biztonságban (VIDEÓ)

Brutális jelenet a keleti derbin: azonnal villant a piros a kíméletlen becsúszás után (VIDEÓ)
Pontszerzéssel mutatkozott be a nyírségi kispadon Bódog Tamás.
Feldúltan nyilatkozott játékosa kiállítása után.
A forduló előtt éllovas Paks sokáig emberhátrányban volt, de így is döntetlent játszott a Győr otthonában a labdarúgó NB I 12. körének szombat délutáni mérkőzésén, ezzel ismét az első helyre ugrott a tabellán.
A vendégek agresszívan letámadták ellenfelüket, amely csak bő tíz perc után szabadult fel a nyomás alól. A folytatásban aztán fokozatosan átvette az irányítást a hazai csapat, de többnyire a mezőnyjáték és a küzdelem jellemezte a mérkőzést, majd egy veszélyes győri helyzet után vonulhattak az öltözőbe a csapatok.
A szünet után negyedóra telt el, amikor jelentős fordulat következett be: a 60. perc után két VAR-vizsgálat miatt percekig állt a játék, a második ellenőrzés pedig komoly változást hozott az összecsapásba,
a játékvezető ugyanis kiállította Lenzsért, mert úgy ítélte meg, hogy felrúgta a gólhelyzetben kilépő Schönt.
Az emberelőnybe került Győr mindjárt kidolgozott egy veszélyes helyzetet, amelyet Kovácsik bravúrral védett, de a folytatásban nem tudta érvényesíteni a létszámfölényét, így maradt a döntetlen. A Paks tehát ismét első, az ETO a 7. a tabellán.
A találkozó után a vendégek mestere, Bognár György ismét a rá jellemző stílusban adott sajátos nyilatkozatot az M4 Sport stábjának.
Úgy érzem magam, mint az Európai Unióban. Itt már nem magunk döntünk a saját sorsunkról, úgy néz ki. Hát az a kiállítás, én nem tudom...”
– fogalmazott a paksi mester Lenzsér kiállítására reagálva.
