eto Bognár György paks

Bognár György szintet lépett: a paksi edzőtől már az Európai Unió sincs biztonságban (VIDEÓ)

2025. november 01. 20:53

Feldúltan nyilatkozott játékosa kiállítása után.

2025. november 01. 20:53
null

A forduló előtt éllovas Paks sokáig emberhátrányban volt, de így is döntetlent játszott a Győr otthonában a labdarúgó NB I 12. körének szombat délutáni mérkőzésén, ezzel ismét az első helyre ugrott a tabellán.

A vendégek agresszívan letámadták ellenfelüket, amely csak bő tíz perc után szabadult fel a nyomás alól. A folytatásban aztán fokozatosan átvette az irányítást a hazai csapat, de többnyire a mezőnyjáték és a küzdelem jellemezte a mérkőzést, majd egy veszélyes győri helyzet után vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

A szünet után negyedóra telt el, amikor jelentős fordulat következett be: a 60. perc után két VAR-vizsgálat miatt percekig állt a játék, a második ellenőrzés pedig komoly változást hozott az összecsapásba,

a játékvezető ugyanis kiállította Lenzsért, mert úgy ítélte meg, hogy felrúgta a gólhelyzetben kilépő Schönt.

Az emberelőnybe került Győr mindjárt kidolgozott egy veszélyes helyzetet, amelyet Kovácsik bravúrral védett, de a folytatásban nem tudta érvényesíteni a létszámfölényét, így maradt a döntetlen. A Paks tehát ismét első, az ETO a 7. a tabellán.

A találkozó után a vendégek mestere, Bognár György ismét a rá jellemző stílusban adott sajátos nyilatkozatot az M4 Sport stábjának.

Úgy érzem magam, mint az Európai Unióban. Itt már nem magunk döntünk a saját sorsunkról, úgy néz ki. Hát az a kiállítás, én nem tudom...”

– fogalmazott a paksi mester Lenzsér kiállítására reagálva.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

zakar zoltán béla
2025. november 01. 21:38
Bognár jól mondta!!!
zakar zoltán béla
2025. november 01. 21:31
bogdan5-...nek teljesen igaza van! A bírót kellett volna leküldeni a pályáról!
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 01. 21:16
én megnéztem a nyilatkozatot - teljesen korrekt és nem feldúlt nyilatkozat volt amúgy előbb schön rúgott bele lenzsérbe, aki egyensúly vesztés következtében megrúgta schönt jellemző, hogy a bíró először lenzsérnek adott szabadot, majd a var megnézése után kiállította lenzsért a magyar focinál csak a bírók vannak alacsonyabb színvonalon --- ugye nem lehet engedni, hogy a kubatov sc-től elhúzzon a paks --- "hová vezetne ez"
