Brutális jelenet a keleti derbin: azonnal villant a piros a kíméletlen becsúszás után (VIDEÓ)

Még negyedóra sem telt el a mérkőzésből, amikor rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a nyíregyháziak:

a 14. percben Temesvári azonnali piros lapot kapott, mivel csúnyán rácsúszott Novothny lábára.

A játékvezető a VAR-vizsgálat után egyből a zsebéhez nyúlt, Novothny sokáig feküdt a földön, de végül folytatni tudta a játékot.