Brutális jelenet a keleti derbin: azonnal villant a piros a kíméletlen becsúszás után (VIDEÓ)

Meglepetésedző Nyíregyházán: éppen excsapata ellen debütálhat a Németországból hazacsábított szókimondó tréner
Figyelem, szókimondó nyilatkozatok várhatók!
Pontszerzéssel mutatkozott be a nyírségi kispadon Bódog Tamás.
A sereghajtó Nyíregyháza nyolcvan percet emberhátrányban futballozva gól nélküli döntetlent ért el második helyen álló Kisvárda otthonában az NB I-es labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén. A vendégek kispadján ezen a találkozón mutatkozott be Bódog Tamás vezetőedző, rögtön pontszerzéssel.
Ezt is ajánljuk a témában
Figyelem, szókimondó nyilatkozatok várhatók!
Még negyedóra sem telt el a mérkőzésből, amikor rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a nyíregyháziak:
a 14. percben Temesvári azonnali piros lapot kapott, mivel csúnyán rácsúszott Novothny lábára.
A játékvezető a VAR-vizsgálat után egyből a zsebéhez nyúlt, Novothny sokáig feküdt a földön, de végül folytatni tudta a játékot.
A Kisvárda ezt követően megközelítőleg nyolcvan százalékban birtokolta a labdát, a vendégek teljesen feladták a támadásépítés lehetőségét. A fordulás után is a hősies védekezésre és a kontrákra rendezkedtek be, ez pedig eredményre vezetett. A 0–0 után a kisvárdaiak a tabella élére ugrottak, a nyírségiek maradtak utolsók.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt