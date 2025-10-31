Ft
labdarúgás Kisvárda Nyíregyháza

Brutális jelenet a keleti derbin: azonnal villant a piros a kíméletlen becsúszás után (VIDEÓ)

2025. október 31. 22:49

Pontszerzéssel mutatkozott be a nyírségi kispadon Bódog Tamás.

2025. október 31. 22:49
null

A sereghajtó Nyíregyháza nyolcvan percet emberhátrányban futballozva gól nélküli döntetlent ért el második helyen álló Kisvárda otthonában az NB I-es labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén. A vendégek kispadján ezen a találkozón mutatkozott be Bódog Tamás vezetőedző, rögtön pontszerzéssel.

Még negyedóra sem telt el a mérkőzésből, amikor rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a nyíregyháziak:

a 14. percben Temesvári azonnali piros lapot kapott, mivel csúnyán rácsúszott Novothny lábára.

A játékvezető a VAR-vizsgálat után egyből a zsebéhez nyúlt, Novothny sokáig feküdt a földön, de végül folytatni tudta a játékot.

A Kisvárda ezt követően megközelítőleg nyolcvan százalékban birtokolta a labdát, a vendégek teljesen feladták a támadásépítés lehetőségét. A fordulás után is a hősies védekezésre és a kontrákra rendezkedtek be, ez pedig eredményre vezetett. A 0–0 után a kisvárdaiak a tabella élére ugrottak, a nyírségiek maradtak utolsók.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

