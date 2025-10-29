Meglepetésedző Nyíregyházán: éppen excsapata ellen debütálhat a Németországból hazacsábított szókimondó tréner

Döntött az MLSZ a „betelefonálós” kiállítás ügyében – Tóth Balázst tiltották el
Kis magyar futballabszurdum.
Magyarországon és külföldön is kipróbált szakembert nevezett ki Szabó István utódjául a sereghajtó Spartacus. Bódog Tamás korábban a DVTK-nál, a Kisvárdánál és a Honvédnál is letette már a névjegyét, most a Nyíregyháza csapatával kellene kiharcolnia a bennmaradást.
Nem Márton Gábor, nem is Pető Tamás, hanem Bódog Tamás: utóbbi veszi át a kedden menesztett Szabó István helyét a Nyíregyháza kispadján. Az NB I-sereghajtó Spartacus szerdán jelentette be a Németországból hazatérő szakembert, aki korábban Jürgen Klopp mellett is dolgozott, a magyar élvonalban pedig a DVTK, a Kisvárda és a Honvéd edzője is volt.
Érdekesség, új csapata élén éppen korábbi kenyéradója, a Kisvárda ellen debütálhat a hét végén – a szomszédvár idén ugyancsak átesett egy edzőváltáson, azóta viszont már a tabella csúcsát ostromolja.
Van pikantériája, hogy a Kisvárda elleni meccsen térek vissza, hiszen dolgoztam ott, nagyszerű embereket ismertem akkor meg. De mostantól a Nyíregyháza sikere az elsődleges, és szeretném, ha már pénteken eredményesek lennénk”
– nyilatkozta a klubhonlapnak Bódog, akinek elődjéhez hasonló bravúrt kellene véghez vinnie ahhoz, hogy ő is benntartsa az élvonalban a 11 forduló után 9 ponttal utolsó nyíregyháziakat.