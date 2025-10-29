Meglepetésedző Nyíregyházán: éppen excsapata ellen debütálhat a Németországból hazacsábított szókimondó tréner

Nem Márton Gábor, nem is Pető Tamás, hanem Bódog Tamás: utóbbi veszi át a kedden menesztett Szabó István helyét a Nyíregyháza kispadján. Az NB I-sereghajtó Spartacus szerdán jelentette be a Németországból hazatérő szakembert, aki korábban Jürgen Klopp mellett is dolgozott, a magyar élvonalban pedig a DVTK, a Kisvárda és a Honvéd edzője is volt.

Bódog Tamás vehemenciáját és szókimondó nyilatkozatait már megismerhettük korábban – mostantól a Nyíregyháza kispadján is hasonlóra számíthatnak (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Bódog Tamás pikáns antréja a Nyíregyháza kispadján

Érdekesség, új csapata élén éppen korábbi kenyéradója, a Kisvárda ellen debütálhat a hét végén – a szomszédvár idén ugyancsak átesett egy edzőváltáson, azóta viszont már a tabella csúcsát ostromolja.