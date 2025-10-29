Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bódog Tamás Nyíregyháza Spartacus Szabó István Nyíregyháza NB I

Meglepetésedző Nyíregyházán: éppen excsapata ellen debütálhat a Németországból hazacsábított szókimondó tréner

2025. október 29. 17:36

Magyarországon és külföldön is kipróbált szakembert nevezett ki Szabó István utódjául a sereghajtó Spartacus. Bódog Tamás korábban a DVTK-nál, a Kisvárdánál és a Honvédnál is letette már a névjegyét, most a Nyíregyháza csapatával kellene kiharcolnia a bennmaradást.

2025. október 29. 17:36
null

Nem Márton Gábor, nem is Pető Tamás, hanem Bódog Tamás: utóbbi veszi át a kedden menesztett Szabó István helyét a Nyíregyháza kispadján. Az NB I-sereghajtó Spartacus szerdán jelentette be a Németországból hazatérő szakembert, aki korábban Jürgen Klopp mellett is dolgozott, a magyar élvonalban pedig a DVTK, a Kisvárda és a Honvéd edzője is volt. 

Bódog Tamás immár a Nyíregyháza edzője
Bódog Tamás vehemenciáját és szókimondó nyilatkozatait már megismerhettük korábban – mostantól a Nyíregyháza kispadján is hasonlóra számíthatnak (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Bódog Tamás pikáns antréja a Nyíregyháza kispadján

Érdekesség, új csapata élén éppen korábbi kenyéradója, a Kisvárda ellen debütálhat a hét végén – a szomszédvár idén ugyancsak átesett egy edzőváltáson, azóta viszont már a tabella csúcsát ostromolja. 

Van pikantériája, hogy a Kisvárda elleni meccsen térek vissza, hiszen dolgoztam ott, nagyszerű embereket ismertem akkor meg. De mostantól a Nyíregyháza sikere az elsődleges, és szeretném, ha már pénteken eredményesek lennénk”

– nyilatkozta a klubhonlapnak Bódog, akinek elődjéhez hasonló bravúrt kellene véghez vinnie ahhoz, hogy ő is benntartsa az élvonalban a 11 forduló után 9 ponttal utolsó nyíregyháziakat. 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
moliere-0
2025. október 29. 19:21
Azt kell csábítani, akinek amúgy is jól megy dolga. Akinek nincs dolga, azt nem kell csábítani.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!