edzőváltás Nyíregyháza Spartacus Football Club Szabó István Márton Gábor Nyíregyháza NB I

Itt az NB I második edzőváltása: ő lehet az utód a sereghajtónál

2025. október 28. 21:08

Eddig tartott a türelem Szabó Istvánnal szemben. Az előző idényben még a Nyíregyháza megmentőjeként ünnepelt szakember helyét Márton Gábor veheti át a Szparinál.

2025. október 28. 21:08
null

Kedd délután hivatalossá vált, amit az elmúlt napokban már sejteni lehetett: a bajnoki sereghajtó Nyíregyháza vezetése a válságértekezleten az eddigi vezetőedző, Szabó István menesztése mellett döntött. A tréner sorsa a hétvégi bajnoki kudarccal pecsételődött meg végleg: a Spartacus az NB I 11. fordulójában már a 15. perctől emberhátrányban játszva szenvedett vereséget az újonc Kazincbarcikától, a sokak által edzőbuktató eredménynek titulált vereséggel az utolsó pozícióba csúszott vissza. 

Szabó István már nem a Nyíregyháza edzője
Addig-meddig gyűltek a ráncok Szabó István homlokán, mígnem az összes türelem elfogyott vele szemben a Nyíregyháza csapatánál (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Hurráoptimizmus után mélyrepülés a Nyíregyháza csapatánál

Érdekesség, Szabó a tavasszal még a szabolcsiak megmentőjének bizonyult, miután érkezését követően bravúrral benntartotta a gárdát az élvonalban: irányításával egyértelműen felfelé indult el a csapat, még az idei első néhány forduló után is nagy volt az optimizmus a klub háza táján. 

A Szpari viszont 

azóta csak a Zalaegerszeget tudta legyőzni négy bajnoki vereség és két döntetlen mellett, ráadásul a Magyar Kupából is kiesett a másodosztályú Békéscsabával szemben.

 Szabó mérlege idén a Fizz Ligában 11 meccsből két győzelem, három döntetlen és hat vereség, ezzel a szurkolók és a klub irányából is elfogyott a levegő körülötte.

A Nyíregyháza a menesztésről szóló szűkszavú közleményét azzal zárja, hogy az új vezetőedző személyéről megkezdődtek az egyeztetések, nevek említése nélkül. A sportági hírek szerint a legnagyobb eséllyel Márton Gábor és Pető Tamás közül kerülhet ki az utód, információink szerint is előbbi lehet a befutó.

Ez volt az NB I-es idény második edzőváltása: korábban a Kisvárda küldte el Gerliczki Mátét, a helyére ideiglenesen Révész Attila sportigazgató ült le. 

Ez végül annyira bejött, hogy a megtáltosodó újonc azóta három győzelemmel már a tabella élét ostromolja, a hétvégén vesztett pontok tekintetében meg is előzte a listavezető Paksot – ennek következtében Révész kijelentette, az előzetes tervekkel ellentétben akár a szezon végéig maradhat a csapat élén. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

