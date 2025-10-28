Itt az NB I második edzőváltása: ő lehet az utód a sereghajtónál

Kedd délután hivatalossá vált, amit az elmúlt napokban már sejteni lehetett: a bajnoki sereghajtó Nyíregyháza vezetése a válságértekezleten az eddigi vezetőedző, Szabó István menesztése mellett döntött. A tréner sorsa a hétvégi bajnoki kudarccal pecsételődött meg végleg: a Spartacus az NB I 11. fordulójában már a 15. perctől emberhátrányban játszva szenvedett vereséget az újonc Kazincbarcikától, a sokak által edzőbuktató eredménynek titulált vereséggel az utolsó pozícióba csúszott vissza.

Addig-meddig gyűltek a ráncok Szabó István homlokán, mígnem az összes türelem elfogyott vele szemben a Nyíregyháza csapatánál (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)