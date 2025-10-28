Itt az NB I második edzőváltása: ő lehet az utód a sereghajtónál

Elképesztő ítéletek borzolják a kedélyeket itthon
Eddig tartott a türelem Szabó Istvánnal szemben. Az előző idényben még a Nyíregyháza megmentőjeként ünnepelt szakember helyét Márton Gábor veheti át a Szparinál.
Kedd délután hivatalossá vált, amit az elmúlt napokban már sejteni lehetett: a bajnoki sereghajtó Nyíregyháza vezetése a válságértekezleten az eddigi vezetőedző, Szabó István menesztése mellett döntött. A tréner sorsa a hétvégi bajnoki kudarccal pecsételődött meg végleg: a Spartacus az NB I 11. fordulójában már a 15. perctől emberhátrányban játszva szenvedett vereséget az újonc Kazincbarcikától, a sokak által edzőbuktató eredménynek titulált vereséggel az utolsó pozícióba csúszott vissza.
Érdekesség, Szabó a tavasszal még a szabolcsiak megmentőjének bizonyult, miután érkezését követően bravúrral benntartotta a gárdát az élvonalban: irányításával egyértelműen felfelé indult el a csapat, még az idei első néhány forduló után is nagy volt az optimizmus a klub háza táján.
A Szpari viszont
azóta csak a Zalaegerszeget tudta legyőzni négy bajnoki vereség és két döntetlen mellett, ráadásul a Magyar Kupából is kiesett a másodosztályú Békéscsabával szemben.
Szabó mérlege idén a Fizz Ligában 11 meccsből két győzelem, három döntetlen és hat vereség, ezzel a szurkolók és a klub irányából is elfogyott a levegő körülötte.
A Nyíregyháza a menesztésről szóló szűkszavú közleményét azzal zárja, hogy az új vezetőedző személyéről megkezdődtek az egyeztetések, nevek említése nélkül. A sportági hírek szerint a legnagyobb eséllyel Márton Gábor és Pető Tamás közül kerülhet ki az utód, információink szerint is előbbi lehet a befutó.
Ez volt az NB I-es idény második edzőváltása: korábban a Kisvárda küldte el Gerliczki Mátét, a helyére ideiglenesen Révész Attila sportigazgató ült le.
Ez végül annyira bejött, hogy a megtáltosodó újonc azóta három győzelemmel már a tabella élét ostromolja, a hétvégén vesztett pontok tekintetében meg is előzte a listavezető Paksot – ennek következtében Révész kijelentette, az előzetes tervekkel ellentétben akár a szezon végéig maradhat a csapat élén.
