Elképesztő ítéletek borzolják a kedélyeket itthon

Kubatov Gábor nem akart sót szórni a sebbe, mégis feltette a kérdést, ami mindenkit foglalkoztat
„Nyilván fáj az embernek.”
Középpontba kerültek a magyar bírók a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójában. A játékvezetők döntései nagy visszhangot váltottak ki több esetben.
Igazán eseménydúsra sikeredett a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulója. Volt itt minden: MLSZ-be betelefonáló edző, elveszítette veretlenségét a listavezető Paks, hazai pályán kapott ki az utolsó helyezettől a Ferencváros, hétgólos meccs után került kiesőhelyre az Újpest, de a játéknap mégiscsak a játékvezetők tevékenységéről marad emlékezetes.
A nagy visszhangot kiváltó bírói döntések sora a Nyíregyháza–Kazincbarcika bajnokival kezdődött. A hazaiaknál a kezdőcsapatban először helyet kapó Varga Kevin előbb a 4. percben szabálytalankodott sárga lapot érően, majd a 8.-ban durván letalpalta a kazincbarcikai Sós Bencét. Az esetet követően végül a videobíró szólt Bognár Tamás fülére, aki második sárgával ki is állította Vargát. A történet érdekessége, hogy a visszajátszást megtekintve Bognár határozott úgy, hogy azonnali kiállítást nem ér a szabálytalanság, noha az eredeti VAR-javaslat erről szólt. A beavatkozás ugyanakkor e tekintetben szabályosnak minősül.
Horderejét tekintve viszont a Kisvárda–ETO FC meccsen történtek kiemelkednek a többi közül. A hazaiak bal oldali játékosa, Soltész Dominik ugyanis csúnya szabálytalanságot követett el, nyújtott lábbal szállt bele a győri Csinger Márkba – aki a második félidőre már ki sem jött –, ám
Bogár Gergő játékvezető azután sem adott piros lapot, hogy a kiosztott sárga után a VAR-kocsiban ülő társak az eset visszanézését javasolták számára.
Ha ez nem lenne elég, a belépő után nem sokkal, még az első játékrészben Soltész gólpasszt adott. A kisvárdaiak aztán a 74. percben egyenlítettek, a 89.-ben pedig fordítottak, így végül otthon tartották a három pontot. Nyilván ez a találkozó teljesen másképpen alakul, ha Soltész Dominik kétgólos vendégvezetésnél piros lapot kapott volna.
A közvetítésért felelős M4 Sport szerint is érdekes jelenetsort követően szerzett vezetést a Ferencvárosi Torna Club a Zalaegerszegi TE ellen az Üllői úton. Még a kommentátor, Hajdú B. István sem tudta eldönteni, mi történik a pályán. A visszajátszások alapján azonban egyértelműen látszik, hogy
A bírói döntés végül nem bizonyult végzetesnek, mert az FTC nagy meglepetésre elveszítette az összecsapást.
Már a 6. percben kiállították a Puskás Akadémia védőjét, Markgráf Ákost az MTK ellen, miután szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő Molnár Ádinnal szemben. A videobíró hosszú másodperceken át vizsgálta a pályán hozott ítéletet, amit végül helybenhagyott, így a felcsútiak 20 éves védője indulhatott az öltözőbe. A visszajátszások alapján úgy tűnt, mintha Markgráf véletlenül rálépne Molnár sarkára, majd egy visszahúzó mozdulat során eltalálja a karját. A szurkolók szerint az eset nem ért piros lapot, és azt is nehezen lehet megállapítani, hogy a PAFC hátvédje volt-e az utolsó ember.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt