Elképesztő ítéletek borzolják a kedélyeket itthon

Horderejét tekintve viszont a Kisvárda–ETO FC meccsen történtek kiemelkednek a többi közül. A hazaiak bal oldali játékosa, Soltész Dominik ugyanis csúnya szabálytalanságot követett el, nyújtott lábbal szállt bele a győri Csinger Márkba – aki a második félidőre már ki sem jött –, ám

Bogár Gergő játékvezető azután sem adott piros lapot, hogy a kiosztott sárga után a VAR-kocsiban ülő társak az eset visszanézését javasolták számára.

Ha ez nem lenne elég, a belépő után nem sokkal, még az első játékrészben Soltész gólpasszt adott. A kisvárdaiak aztán a 74. percben egyenlítettek, a 89.-ben pedig fordítottak, így végül otthon tartották a három pontot. Nyilván ez a találkozó teljesen másképpen alakul, ha Soltész Dominik kétgólos vendégvezetésnél piros lapot kapott volna.