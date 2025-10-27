Ft
10. 27.
hétfő
labdarúgás játékvezetők MLSZ NB I

Elképesztő ítéletek borzolják a kedélyeket itthon

2025. október 27. 11:04

Középpontba kerültek a magyar bírók a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójában. A játékvezetők döntései nagy visszhangot váltottak ki több esetben.

2025. október 27. 11:04
null

Igazán eseménydúsra sikeredett a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulója. Volt itt minden: MLSZ-be betelefonáló edző, elveszítette veretlenségét a listavezető Paks, hazai pályán kapott ki az utolsó helyezettől a Ferencváros, hétgólos meccs után került kiesőhelyre az Újpest, de a játéknap mégiscsak a játékvezetők tevékenységéről marad emlékezetes. 

BOGÁR Gergõ, játékvezetők, piros lap, sárga lap, kiállítás, Soltész Dominik, Csinger Márk
Középpontba kerültek a magyar játékvezetők a Fizz Liga 11. fordulójában / Fotó: MTI/ Szigetváry Zsolt

Játékvezetők: Soltész Dominik szabálytalansága sokba került

A nagy visszhangot kiváltó bírói döntések sora a Nyíregyháza–Kazincbarcika bajnokival kezdődött. A hazaiaknál a kezdőcsapatban először helyet kapó Varga Kevin előbb a 4. percben szabálytalankodott sárga lapot érően, majd a 8.-ban durván letalpalta a kazincbarcikai Sós Bencét. Az esetet követően végül a videobíró szólt Bognár Tamás fülére, aki második sárgával ki is állította Vargát. A történet érdekessége, hogy a visszajátszást megtekintve Bognár határozott úgy, hogy azonnali kiállítást nem ér a szabálytalanság, noha az eredeti VAR-javaslat erről szólt. A beavatkozás ugyanakkor e tekintetben szabályosnak minősül.

 

Horderejét tekintve viszont a Kisvárda–ETO FC meccsen történtek kiemelkednek a többi közül. A hazaiak bal oldali játékosa, Soltész Dominik ugyanis csúnya szabálytalanságot követett el, nyújtott lábbal szállt bele a győri Csinger Márkba – aki a második félidőre már ki sem jött –, ám 

Bogár Gergő játékvezető azután sem adott piros lapot, hogy a kiosztott sárga után a VAR-kocsiban ülő társak az eset visszanézését javasolták számára.

Ha ez nem lenne elég, a belépő után nem sokkal, még az első játékrészben Soltész gólpasszt adott. A kisvárdaiak aztán a 74. percben egyenlítettek, a 89.-ben pedig fordítottak, így végül otthon tartották a három pontot. Nyilván ez a találkozó teljesen másképpen alakul, ha Soltész Dominik kétgólos vendégvezetésnél piros lapot kapott volna.

 

A közvetítésért felelős M4 Sport szerint is érdekes jelenetsort követően szerzett vezetést a Ferencvárosi Torna Club a Zalaegerszegi TE ellen az Üllői úton. Még a kommentátor, Hajdú B. István sem tudta eldönteni, mi történik a pályán. A visszajátszások alapján azonban egyértelműen látszik, hogy 

  • a ZTE védője, Várkonyi Bence elfejeli a labdát, 
  • akibe a Fradi támadója, Bamidele Yusuf belerúg, 
  • a labda pedig csak ezután kerül a gólszerző Varga Barnabáshoz. 

A bírói döntés végül nem bizonyult végzetesnek, mert az FTC nagy meglepetésre elveszítette az összecsapást. 

 

Már a 6. percben kiállították a Puskás Akadémia védőjét, Markgráf Ákost az MTK ellen, miután szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő Molnár Ádinnal szemben. A videobíró hosszú másodperceken át vizsgálta a pályán hozott ítéletet, amit végül helybenhagyott, így a felcsútiak 20 éves védője indulhatott az öltözőbe. A visszajátszások alapján úgy tűnt, mintha Markgráf véletlenül rálépne Molnár sarkára, majd egy visszahúzó mozdulat során eltalálja a karját. A szurkolók szerint az eset nem ért piros lapot, és azt is nehezen lehet megállapítani, hogy a PAFC hátvédje volt-e az utolsó ember.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

