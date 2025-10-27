Kubatov Gábor nem akart sót szórni a sebbe, mégis feltette a kérdést, ami mindenkit foglalkoztat

FTC–ZTE: Nem akarok ilyen csapatot! – Robbie Keane a Mandinernek a Fradi veresége után
„Keresnem kell olyan játékosokat, akik a bajnokságban is hajlandóak teljesíteni.”
A Fradi elnöke szerint több válasz is lehet a ZTE elleni hazai vereségre. Értékelésében az FTC első embere érintette a magyarszabályt, az öltözői hangulatot, valamint az eddig mellőzött játékosok vasárnapi teljesítményét is, de nem kezdett hosszú és bonyolult fejtegetésbe.
Ahogyan arról beszámoltunk, a címvédő FTC hatalmas meglepetésre hazai pályán 2–1-re kikapott a kezdés előtt még utolsó helyen álló Zalaegerszegtől a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén. A lefújás után a Fradi középpályása, Ötvös Bence, csapatkapitánya, Dibusz Dénes és vezetőedzője, Robbie Keane is nagyon kritikusan nyilatkozott a ferencvárosi játékosok teljesítményével kapcsolatban.
A klub elnöke, Kubatov Gábor sem maradt ki a sorból:
Nem akarok sót szórni a sebbe, mert nyilván fáj az embernek, hogy a tökutolsót nem tudjuk megverni, és ha a tökutolsót nem tudjuk megverni, akkor kit akarunk...!? Nagyon hosszú és bonyolult fejtegetésbe kéne kezdenem: magyarszabály; öltöző; milyen hatással van az öltözőre egy ilyen; azok a játékosok, akik hetekig nem játszottak, most lehetőséget kaptak, milyen teljesítményt nyújtanak...? Nehéz nap lesz!
– fogalmazott közösségi oldalán a politikus-sportvezető a ZTE elleni fiaskó után.
A szurkolóknál érthető módon kiverte a biztosítékot az újabb vereség a magyar bajnokságban, főleg azután, hogy a zöld-fehérek közben veretlenek az Európa-ligában. Sokan
A Ferencvárosi Torna Club legközelebb október 29-én, szerdán a Magyar Kupában lép pályára, amikor is a másodosztályú Békéscsaba látogat az Üllői útra.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi