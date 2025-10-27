Ft
10. 27.
hétfő
zte Kubatov Gábor FTC

Kubatov Gábor nem akart sót szórni a sebbe, mégis feltette a kérdést, ami mindenkit foglalkoztat

2025. október 27. 07:56

A Fradi elnöke szerint több válasz is lehet a ZTE elleni hazai vereségre. Értékelésében az FTC első embere érintette a magyarszabályt, az öltözői hangulatot, valamint az eddig mellőzött játékosok vasárnapi teljesítményét is, de nem kezdett hosszú és bonyolult fejtegetésbe.

2025. október 27. 07:56
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a címvédő FTC hatalmas meglepetésre hazai pályán 2–1-re kikapott a kezdés előtt még utolsó helyen álló Zalaegerszegtől a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén. A lefújás után a Fradi középpályása, Ötvös Bence, csapatkapitánya, Dibusz Dénes és vezetőedzője, Robbie Keane is nagyon kritikusan nyilatkozott a ferencvárosi játékosok teljesítményével kapcsolatban. 

FTC, ZTE, ZACHARIASSEN, Kristoffer
FTC: a szurkolók a csapatba követelik a norvég Kristoffer Zachariassent / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A klub elnöke, Kubatov Gábor sem maradt ki a sorból:

Nem akarok sót szórni a sebbe, mert nyilván fáj az embernek, hogy a tökutolsót nem tudjuk megverni, és ha a tökutolsót nem tudjuk megverni, akkor kit akarunk...!? Nagyon hosszú és bonyolult fejtegetésbe kéne kezdenem: magyarszabály; öltöző; milyen hatással van az öltözőre egy ilyen; azok a játékosok, akik hetekig nem játszottak, most lehetőséget kaptak, milyen teljesítményt nyújtanak...? Nehéz nap lesz!

– fogalmazott közösségi oldalán a politikus-sportvezető a ZTE elleni fiaskó után.

 

FTC–ZTE: a szurkolók is véleményt mondtak

A szurkolóknál érthető módon kiverte a biztosítékot az újabb vereség a magyar bajnokságban, főleg azután, hogy a zöld-fehérek közben veretlenek az Európa-ligában. Sokan 

  • nem értik, miért ilyen kétarcú az együttes, mások 
  • a Salzburgban kiváló teljesítményt nyújtó Kristoffer Zachariassent hiányolják, és vannak olyan drukkerek, akik úgy vélik, 
  • egyszerűen el kell engedni a magyarszabályt, valamint az azzal járó pénzt, többen pedig
  • a védekezésben látják a gyenge NB I-es szereplés okát.

A Ferencvárosi Torna Club legközelebb október 29-én, szerdán a Magyar Kupában lép pályára, amikor is a másodosztályú Békéscsaba látogat az Üllői útra. 

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

csandala
2025. október 27. 08:55
Konklúzió: a ZTE-ről sok mindent lehet mondani, de azt, hogy "tökutolsó", hülyeség!
csandala
2025. október 27. 08:52
Kubatov Úrnak példát kellene vennie arról, hogy működik az a pozíció, amit ő elfoglal, a komoly profi csapatoknál. Gyanítom, hogy messze nem így, ahogy ő gyakorolja, vagy ahol igen, ott hasonló jelenségek vannak, mint a Fradinál, illetve olyan is van, ahol ezt megengedhetik maguknak. A Fradi szerintem nem tartozik ebbe a kategóriába.
csandala
2025. október 27. 08:52
Kubatov Úr nyilatkozatai már jó ideje egy szocializmuskorabeli mecénásra emlékeztetnek, aki mindenbe beleszól és beleüti az orrát, miközben látszik, hogy nincs igazán képben a valós folyamatokról -, és ez nem csak a focit illetően van így, sajnos! A ZTE két meccsnyi ponttal van lemaradva a liga jelenlegi 4. helyezettjétől, az MTK-tól, egyetlen egy ponttal a 8. Diósgyőrtől, ami számos más tényező mellett szintén bizonyítja, a magyar első osztályban talán még soha nem voltak ennyire kiegyenlítettek az erőviszonyok, mint jelenleg - ez elsősorban a fizikális felkészítettségre, valamint a játékosállomány számosságára értendő. Konkrétabban: mikor volt a ZTE mögött egy ilyen erős szponzori háttér, mint jelenleg? Valószínűleg soha.
Interista
2025. október 27. 08:49
Szegény Fradi játékosok, főleg a légiósok, biztos elfáradtak. Havi nettó 40-50 millió forint fizetésért nem járja, hogy minden meccsen oda tegye magát. És van amelyik még ennél is többet kap, fizut.
