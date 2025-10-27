Ft
10. 27.
hétfő
Skribek Alen Ferencváros Dibusz Dénes

„Közünk nem volt a meccshez” – megalázásról, macska-egér játékról beszélt brutálisan őszintén Dibusz a Fradi veresége után

2025. október 27. 05:42

Dibusz Dénes nem kertelt a Ferencváros veresége után, őszintén beszélt a pályán látott problémákról. Az FTC–ZTE után a vendégek egyik legjobbja, Skribek Alen is értékelt.

2025. október 27. 05:42
null
Nagy-Pál Tamás

Nem sokan értették vasárnap este az FTC–ZTE-n a Groupama Arénában, hogy mi is történik pontosan. A tökutolsó Zalaegerszeg teljesen megérdemelten győzte le 2–1-re a hét közben még az Európa-ligában a Red Bull Salzburg vendégeként kiváló teljesítménnyel diadalmaskodó Ferencvárost.

FTC–ZTE
FTC–ZTE: Skribek Alen góllal és gólpasszal zárt. Fotó: ztefc.hu

A ZTE játékosa és stábja viszont pontosan értette, hogy mi történik, például Skribek Alen is, aki csapata egyenlítő gólját szerezte, a győztes találatot pedig ő készítette elő. A találkozó után az újságírók előtt arról beszélt a Mandinernek, hogy a győzelem kulcsa a felszabadult játék volt.

„Teher nélkül játszottunk, hiszen az utolsó helyen álltunk, vagyis sok izgulni valónk nem volt ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban. Mindenki felszabadult volt, azt csináltuk, amit az edzéseken is szoktunk. Az első három-négy fordulóban egyébként így ment a játék, aztán jött egy nagyobb hullámvölgy. Az, hogy most a Groupamában nyertünk, sokkal nagyobb lökést adhat, mintha máshol nyertünk volna.”

Lapunk arról is kérdezte: mit jelent neki a gólja abból a szempontból, hogy 3 évet töltött el a Fradi utánpótlásában.

„Igen, régen játszottam itt. Nyilván kötődöm valamilyen szinten a klubhoz, de azért olyan sok pluszt nem jelentett nekem.”

FTC–ZTE: Dibusz Dénes brutálisan őszinte volt

A Ferencváros részéről Dibusz Dénes állt meg az újságírók előtt – mondjuk a vereségről a csapatkapitány tehetett legkevésbé, ha nem mutat be bravúrokat, még nagyobb is lehetett volna a különbség.

„Hát, ez csalódás volt. Nem gondoltam volna én sem, hogy három napon belül ennyire másik arcát tudja mutatni a csapat. Az elején volt jó néhány lehetőségünk, de könnyelműen hagytuk ki a helyzeteket. Utána pedig végig ott voltak a helyzetek a Zalaegerszeg előtt. Sokszor meg tudtak minket kontrázni, nem lehetett azt mondani, hogy uraltuk a találkozót. Nem mondhatom azt sem, hogy nem volt megérdemelt az egyenlítő góljuk, mert voltak lehetőségeik nekik is. A második félidőben ritkán látható góllal szereztek vezetést, amivel meg is nyerték a meccset. Pedig én azt gondoltam, hogy a szünet után váltani tudunk, szintet lépünk, jobban tudjuk majd kontrollálni a találkozót, és jobban fog kinézni a csapat játéka. Ehelyett még rosszabb lett. 

A Zalaegerszegnek pedig úgy meghozta az önbizalmát a vezető gól, hogy majdhogynem megalázó módon tudták tartani és járatni a labdát, és gyakorlatilag közünk nem volt a találkozóhoz.

Egy-két lehetőség adódott még azért, amikből lehetett volna egyenlíteni, de ők is lezárhatták volna a találkozót.”

A kapus szerint szét voltak csúszva a pályán, ugyanakkor a ZTE sokmozgásos játékára sem találták az ellenszert.

„Nagyon alacsony csapattal léptek pályára, sokat mozogtak, dinamikusak voltak. Ezzel a sokmozgásos játékkal a második félidőben nem igazán tudtunk mit kezdeni. Nem értünk oda, nem tudtuk lekövetni. 

Tényleg kicsit olyan érzés volt, mintha macska-egér játékot játszanának velünk.

Hiányzott, hogy agresszívabbak legyünk, hogy egyszer-egyszer megcsináljunk egy taktika szabálytalanságot. Sok mindent lehetett hiányolni a mai mérkőzésen.”

A Mandiner végül arról kérdezte: mindez vajon a nemzetközi szereplés miatti fáradtság számlájára írható, vagy egy salzburgi mérkőzés után nehéz felpörögni az NB I-es tabella utolsó helyezettje ellen.

„Nem gondolom, hogy nehéz lenne, mert ez a dolgunk, és tudtuk, milyen lehetőség van most a kezünkben. Annak ellenére, hogy nem kezdtük túl jól a bajnokságot, egy győzelemmel az első kört úgy zárhattuk volna, hogy vesztett pontok tekintetében a Paks elé kerülünk. 

Ha ez nem elég motiváció, akkor nem tudom, mi az…

Nem tudom, hogy ez volt-e a probléma, de az biztos, hogy lassan játszottunk, ötlettelenül, ritmus nélkül. Persze ezzel már többször szembesültünk: ha az ellenfél beáll a Groupama Arénában és jól is védekezik, akkor nem tudjuk korán megadni az alaphangot egy góllal. Sajnos ez a mai is ilyen volt, egyszerűen nem tudtunk olyan tempót menni, hogy elég gyorsan és pontosan járassuk a labdát. Nem voltak mozgások, hiányzott az egyéni villanás, amivel gólt, gólokat szerezhettünk volna a találkozó elején.”

A Ferencváros ezzel 5. helyen áll a bajnokság első harmada, vagyis 11 forduló után, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott az éllovas Paksnál.

Nyitókép: fradi.hu

zakar zoltán béla
2025. október 27. 08:22
Nem baj!
chief Bromden
2025. október 27. 07:54
Pár egyéni érdek a csapatérdek fölé nőtt.
Majdmegmondom
2025. október 27. 07:11
Hú bakker, most mi lesz? Kikapott a Fradi... Nagy kaland. Mindenki nyer és kikap. A fradi sem különlegesebb a többinél, legfeljebb jobban ki van tömve. Uncsi, lapozzunk! Az újságírás nagy tudománya annyira alul van, hogy az már mérhetetlen. Nem mindenki fradi drukker, jó lenne azokra is gondolni végre, mielőtt az összes sportágat felfalatjátok ezzel az örökké "elnyomott" fradival...
