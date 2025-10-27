„Közünk nem volt a meccshez” – megalázásról, macska-egér játékról beszélt brutálisan őszintén Dibusz a Fradi veresége után

FTC–ZTE: nagyon nem megy a Fradinak otthon – a ligautolsó is elvitte a 3 pontot a Groupama Arénából
A Zalegerszeg 2–1-re tudott győzni Skribek Alen vezetésével a Groupama Arénában.
Dibusz Dénes nem kertelt a Ferencváros veresége után, őszintén beszélt a pályán látott problémákról. Az FTC–ZTE után a vendégek egyik legjobbja, Skribek Alen is értékelt.
Nem sokan értették vasárnap este az FTC–ZTE-n a Groupama Arénában, hogy mi is történik pontosan. A tökutolsó Zalaegerszeg teljesen megérdemelten győzte le 2–1-re a hét közben még az Európa-ligában a Red Bull Salzburg vendégeként kiváló teljesítménnyel diadalmaskodó Ferencvárost.
A ZTE játékosa és stábja viszont pontosan értette, hogy mi történik, például Skribek Alen is, aki csapata egyenlítő gólját szerezte, a győztes találatot pedig ő készítette elő. A találkozó után az újságírók előtt arról beszélt a Mandinernek, hogy a győzelem kulcsa a felszabadult játék volt.
„Teher nélkül játszottunk, hiszen az utolsó helyen álltunk, vagyis sok izgulni valónk nem volt ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban. Mindenki felszabadult volt, azt csináltuk, amit az edzéseken is szoktunk. Az első három-négy fordulóban egyébként így ment a játék, aztán jött egy nagyobb hullámvölgy. Az, hogy most a Groupamában nyertünk, sokkal nagyobb lökést adhat, mintha máshol nyertünk volna.”
Lapunk arról is kérdezte: mit jelent neki a gólja abból a szempontból, hogy 3 évet töltött el a Fradi utánpótlásában.
„Igen, régen játszottam itt. Nyilván kötődöm valamilyen szinten a klubhoz, de azért olyan sok pluszt nem jelentett nekem.”
A Ferencváros részéről Dibusz Dénes állt meg az újságírók előtt – mondjuk a vereségről a csapatkapitány tehetett legkevésbé, ha nem mutat be bravúrokat, még nagyobb is lehetett volna a különbség.
„Hát, ez csalódás volt. Nem gondoltam volna én sem, hogy három napon belül ennyire másik arcát tudja mutatni a csapat. Az elején volt jó néhány lehetőségünk, de könnyelműen hagytuk ki a helyzeteket. Utána pedig végig ott voltak a helyzetek a Zalaegerszeg előtt. Sokszor meg tudtak minket kontrázni, nem lehetett azt mondani, hogy uraltuk a találkozót. Nem mondhatom azt sem, hogy nem volt megérdemelt az egyenlítő góljuk, mert voltak lehetőségeik nekik is. A második félidőben ritkán látható góllal szereztek vezetést, amivel meg is nyerték a meccset. Pedig én azt gondoltam, hogy a szünet után váltani tudunk, szintet lépünk, jobban tudjuk majd kontrollálni a találkozót, és jobban fog kinézni a csapat játéka. Ehelyett még rosszabb lett.
A Zalaegerszegnek pedig úgy meghozta az önbizalmát a vezető gól, hogy majdhogynem megalázó módon tudták tartani és járatni a labdát, és gyakorlatilag közünk nem volt a találkozóhoz.
Egy-két lehetőség adódott még azért, amikből lehetett volna egyenlíteni, de ők is lezárhatták volna a találkozót.”
A kapus szerint szét voltak csúszva a pályán, ugyanakkor a ZTE sokmozgásos játékára sem találták az ellenszert.
„Nagyon alacsony csapattal léptek pályára, sokat mozogtak, dinamikusak voltak. Ezzel a sokmozgásos játékkal a második félidőben nem igazán tudtunk mit kezdeni. Nem értünk oda, nem tudtuk lekövetni.
Tényleg kicsit olyan érzés volt, mintha macska-egér játékot játszanának velünk.
Hiányzott, hogy agresszívabbak legyünk, hogy egyszer-egyszer megcsináljunk egy taktika szabálytalanságot. Sok mindent lehetett hiányolni a mai mérkőzésen.”
A Mandiner végül arról kérdezte: mindez vajon a nemzetközi szereplés miatti fáradtság számlájára írható, vagy egy salzburgi mérkőzés után nehéz felpörögni az NB I-es tabella utolsó helyezettje ellen.
„Nem gondolom, hogy nehéz lenne, mert ez a dolgunk, és tudtuk, milyen lehetőség van most a kezünkben. Annak ellenére, hogy nem kezdtük túl jól a bajnokságot, egy győzelemmel az első kört úgy zárhattuk volna, hogy vesztett pontok tekintetében a Paks elé kerülünk.
Ha ez nem elég motiváció, akkor nem tudom, mi az…
Nem tudom, hogy ez volt-e a probléma, de az biztos, hogy lassan játszottunk, ötlettelenül, ritmus nélkül. Persze ezzel már többször szembesültünk: ha az ellenfél beáll a Groupama Arénában és jól is védekezik, akkor nem tudjuk korán megadni az alaphangot egy góllal. Sajnos ez a mai is ilyen volt, egyszerűen nem tudtunk olyan tempót menni, hogy elég gyorsan és pontosan járassuk a labdát. Nem voltak mozgások, hiányzott az egyéni villanás, amivel gólt, gólokat szerezhettünk volna a találkozó elején.”
A Ferencváros ezzel 5. helyen áll a bajnokság első harmada, vagyis 11 forduló után, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott az éllovas Paksnál.
