„Közünk nem volt a meccshez” – megalázásról, macska-egér játékról beszélt brutálisan őszintén Dibusz a Fradi veresége után

„Teher nélkül játszottunk, hiszen az utolsó helyen álltunk, vagyis sok izgulni valónk nem volt ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban. Mindenki felszabadult volt, azt csináltuk, amit az edzéseken is szoktunk. Az első három-négy fordulóban egyébként így ment a játék, aztán jött egy nagyobb hullámvölgy. Az, hogy most a Groupamában nyertünk, sokkal nagyobb lökést adhat, mintha máshol nyertünk volna.”

Lapunk arról is kérdezte: mit jelent neki a gólja abból a szempontból, hogy 3 évet töltött el a Fradi utánpótlásában.

„Igen, régen játszottam itt. Nyilván kötődöm valamilyen szinten a klubhoz, de azért olyan sok pluszt nem jelentett nekem.”

FTC–ZTE: Dibusz Dénes brutálisan őszinte volt

A Ferencváros részéről Dibusz Dénes állt meg az újságírók előtt – mondjuk a vereségről a csapatkapitány tehetett legkevésbé, ha nem mutat be bravúrokat, még nagyobb is lehetett volna a különbség.