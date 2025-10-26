FTC–ZTE: Nem akarok ilyen csapatot! – Robbie Keane a Mandinernek a Fradi veresége után

FTC–ZTE: nagyon nem megy a Fradinak otthon – a ligautolsó is elvitte a 3 pontot a Groupama Arénából
A Zalegerszeg 2–1-re tudott győzni Skribek Alen vezetésével a Groupama Arénában.
A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a Mandiner kérdésére feldúltan válaszolt csapata veresége után. Így értékeltek a vezetőedzők az FTC–ZTE után.
Ezt is ajánljuk a témában
A Zalegerszeg 2–1-re tudott győzni Skribek Alen vezetésével a Groupama Arénában.
„Nagyon sok meccsen játszottunk már hasonlóan jól, mégsem tudtunk nyerni – például legutóbb is így volt a Puskás Akadémia ellen, nem érdemeltünk vereséget. Ma a jó játék mellé végre jött a siker is. Ugyanígy fogunk játszani a folytatásban is, csak most már önbizalmunk is lesz a Ferencváros legyőzésének köszönhetően. Ezen az úton kell tovább haladnunk.”
A Ferencváros trénere, Robbie Keane nagyon dühös volt a 2–1-es vereség után – és ezt nem is rejtette véka alá. A Mandiner kérdezte először a sajtóeseményen, méghozzá arról: miért nem sikerül a csapatának ugyanazt a teljesítményt nyújtani a bajnokságban, mint az Európa-ligában.
„Ma egy játékos sem érdemelte meg, hogy a pályán legyen ilyen teljesítménnyel” – válaszolta kollégánknak az ír szakember. – „Semmi futás, semmi presszing.
Ez elfogadhatatlan az én csapatomban! Nem akarok olyan csapatot, amelyik csak az Európa-ligában remekel, ott jó csapatok ellen játszik, itthon pedig nem teljesít. Ha ez a helyzet, akkor keresek olyan játékosokat, akik hajlandóak a bajnokságban ugyanúgy teljesíteni, mint az El-ben.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nem fogta vissza magát a vereség után.
Azt is elmondta: ha tehette volna, a szünetben az összes játékosát lecserélte volna.
„Aki az én csapatomban játszik, attól elvárom, hogy üldözze az ellenfelet, presszingelje, mutassa meg, hogy megérdemli ennek a meznek a viselését.”
Nyitókép: fradi.hu