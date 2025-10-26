FTC–ZTE: nagyon nem megy a Fradinak otthon – a ligautolsó is elvitte a 3 pontot a Groupama Arénából

RB Salzburg–FTC: „Nincs szipogás és sírás” – Varga Barnabás szerint az Ausztriába bejutott fradisták leszurkolták az osztrákokat
A kihagyott büntetőjét két góllal szerette volna „megbosszulni”.
Bár Varga Barnabás megszerezte a vezetést az első félidőben, Skribek Alen még a szünet előtt egalizált, majd a második játékrészben Jose Calderon is betalált, így a Zalaegerszeg óriási meglepetésre 2–1-re győzni tudott a Groupama Arénában. Az FTC–ZTE legfontosabb történései.
FTC–ZTE – a meccs, ami a papírforma alapján országos egyes. A Ferencváros, bár kezdte már jobban is az NB I-et, az Európa-ligában szállítja a sikereket, miközben a Zalaegerszeg egyetlen győzelmet tudott felmutatni az idei szezonban, és így tökutolsó volt a tabellán. Robbie Keane kezdője még úgyis brutálisnak erősnek tűnt, hogy a salzburgi meccshez hasonlóan sérülés miatt a keretből is kimaradt Tóth Alex. Bekerült viszont Gruber Zsombor, akinek bár van már 6 gólja a szezonban, utoljára egy hónappal ezelőtt, Győrben volt kezdő az ETO vendégeként, azóta csak perceket kapott csereként – ha egyáltalán, mert a Genk és a Red Bull Salzburg elleni meccseken végig a kispadon ült.
Ezt is ajánljuk a témában
A kihagyott büntetőjét két góllal szerette volna „megbosszulni”.
Már az 1. percben meg is szerezhette volna a vezetést Varga Barnabás a hazai csapatnak, miután elcsípett egy hazaadást, majd Gundel-Takács Bence kapust is kicselezte, de végül nem passzolt, így odalett a helyzet. Meglepetésre azonnal válaszolt a túloldalon Skribek Alen, remek tekerését Dibusz Dénesnek bravúrral kellett hárítania. Hatalmas fölénybe került a folytatásban a Fradi, viszont nem tudta kihasználni a lehetőségeit, miközben a zalaegerszegi kontrák egyre veszélyesebbé váltak. Érdekes adat, hogy miközben egyértelműen Vargáék uralták az első fél órát, a vendégek ez idő alatt háromszor találták el a kaput, míg a hazaiak csak egyszer.
A 34. percben aztán góllá érett az FTC mezőnyfölénye: Ötvös Bence beadása után Yusuf még Várkonyi Bencét rúgta telibe a labda helyett (a VAR nem kifogásolta az esetet), de aztán Varga elé került a labda, aki 7 méterről nem is hibázott, 1–0. Ez volt a csatár 16. gólja a szezonban (a 19. meccsén), a 8. az NB I- ben.
A 42. percben aztán jött a hazai hidegzuhany: Skribek Alen – aki a Fradiban is nevelkedett utánpótlás játékosként – szépen fordult le a védőt játszó Ötvösről, és 11 méterről Dibusz kapujába gurított, 1–1.
Ha az MLSZ adatbank statisztikáinak hihetünk, ez volt Skribek pályafutásának első gólja a zöld-fehérek ellen.
A szünet után nem sokkal majdnem összejött neki a második is, de tekerését bravúrral védeni tudta Dibusz.
Az 55. percben viszont már tehetetlen volt: Skribek passza után José Calderon két védőt is elfektetett, majd a hosszúba gurított, 1–2.
Sokan nem fogadtak volna rá, de ezzel ki is alakult a végeredmény: a ZTE óriási meglepetésre teljesen megérdemelten nyert a Groupama Arénában (hatalmas füttyszó közepette ért véget a mérkőzés), és ezzel elmozdult a kieső helyekről – az Újpest kárára, a lila-fehérek ugyanis visszacsúsztak a 11. helyre a tabellán. A Ferencváros pedig immáron egy hónapja nem tudott nyerni az NB I-ben, ráadásul a Puskás Akadémia elleni vereség után másodszor kapott ki hazai pályán a szezonban – Robbie Keane csapata a bajnokságban augusztus eleje óta nem nyert az Üllői úton.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy óra alatt öt gólt kapott az Újpest.
NB I, 11. forduló
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE 1–2 (1–1)
Gól: Varga B. (34.) ill., Skribek (42.), Calderon (55.)
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt