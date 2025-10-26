FTC–ZTE: nagyon nem megy a Fradinak otthon – a ligautolsó is elvitte a 3 pontot a Groupama Arénából

A 42. percben aztán jött a hazai hidegzuhany: Skribek Alen – aki a Fradiban is nevelkedett utánpótlás játékosként – szépen fordult le a védőt játszó Ötvösről, és 11 méterről Dibusz kapujába gurított, 1–1.

Ha az MLSZ adatbank statisztikáinak hihetünk, ez volt Skribek pályafutásának első gólja a zöld-fehérek ellen.

A szünet után nem sokkal majdnem összejött neki a második is, de tekerését bravúrral védeni tudta Dibusz.