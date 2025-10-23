RB Salzburg–FTC: „Nincs szipogás és sírás” – Varga Barnabás szerint az Ausztriába bejutott fradisták leszurkolták az osztrákokat

RB Salzburg–FTC: „Auf Wiedersehen!” – visszafordított szurkolóiért küzdve nyert Ausztriában a Ferencváros!
Az osztrákok szereztek vezetést, majd jött egy nyolcperces henger a Fradi részéről.
A Ferencváros 3–2-re nyert Ausztriában az Európa-liga 3. fordulójában. Az RB Salzburg–FTC után a büntetőt rontó, de akcióból betaláló Varga Barnabás értékelt.
Varga Barnabás abszolút főszereplője volt a Ferencváros győzelmének az Európa-ligában: az első félidőben kihagyott egy büntetőt, a másodikban pedig akciógólból egyenlített. Az RB Salzburg–FTC (2–3) után az M4 Sport kamerája előtt beszélt arról a 13 percről, amikor három gólt szerezve fordították meg az állást.
Ezt is ajánljuk a témában
Az osztrákok szereztek vezetést, majd jött egy nyolcperces henger a Fradi részéről.
„Az a negyedóra nagyon jól sikerült a csapatnak, de azon kívül is három kettőig az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Persze kihagytam a tizenegyest egymás után már a második mérkőzésen. A szünetben azt beszéltük, hogy abszolút meccsben vagyunk, a mi akaratunk érvényesül, tehát ugyanígy kell folytatni. A második félidőben akár még több gólt is szerezhettünk volna a háromnál. Aztán megint kaptunk egy gólt, ami nagyon nem jött jól, utána már nyilván meleg volt, de ki tudtuk húzni.”
Szóba került a beszélgetés során az is, hogy többszáz ferencvárosi szurkolót nem engedtek be Ausztriába.
Ezt is ajánljuk a témában
Az osztrák lapok szerint ezért nem engedték át a határon a Ferencváros-szurkolókat
Sajnos sokan lemaradtak, próbáltunk értük is küzdeni, ezért is örülünk a győzelemnek. Azt gondolom, ez egy jó válasz volt. Kellettek ehhez azok, akik itt voltak, mert abszolút le tudták szurkolni a salzburgiakat. Nagyon rendben volt, köszönjük nekik!”
A kihagyott tizenegyeséről elmondta, hogy az mindig rossz érzés.
„De igazából csak extrán motivált, azon járt a fejem, hogy mindenképp gólt kell szereznem. Sőt, igazából azon járt a fejem, hogy kettőt kéne szerezni, hogy tudjam kompenzálni a kihagyott tizenegyest, de ma egy is elég volt, a srácok is hozzátettek.”
Végül arról is beszélt, hogy olyan játékosok vállaltak kezdőként főszerepet ezen a mérkőzésen, akik nem szoktak az első perctől pályán lenni, például az egyaránt gólt szerző Kristoffer Zachariassen és Yusuf is.
Ezt is ajánljuk a témában
„A győzelmünk miatt még fájóbb, hogy többszáz fradistától elvették ezt az élményt.”
Egységes a csapat, mindenki hozzá tudja tenni a magáét, nincsen szipogás, sírás, ha valaki esetleg kimarad az adott meccs keretéből vagy nem kezd. A padról beszállók is sokat tudnak dobni a csapaton. A Fradiban játszunk, itt mindenkinek meg kell küzdenie a helyéért.”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt