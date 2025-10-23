Ft
10. 24.
péntek
salzburg Varga Barnabás Ferencváros

RB Salzburg–FTC: „Nincs szipogás és sírás” – Varga Barnabás szerint az Ausztriába bejutott fradisták leszurkolták az osztrákokat

2025. október 23. 22:47

A Ferencváros 3–2-re nyert Ausztriában az Európa-liga 3. fordulójában. Az RB Salzburg–FTC után a büntetőt rontó, de akcióból betaláló Varga Barnabás értékelt.

2025. október 23. 22:47
null

Varga Barnabás abszolút főszereplője volt a Ferencváros győzelmének az Európa-ligában: az első félidőben kihagyott egy büntetőt, a másodikban pedig akciógólból egyenlített. Az RB Salzburg–FTC (2–3) után az M4 Sport kamerája előtt beszélt arról a 13 percről, amikor három gólt szerezve fordították meg az állást.

RB Salzburg–FTC
RB Salzburg–FTC: Varga Barnabás itt még büntetőt hibázott. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„Az a negyedóra nagyon jól sikerült a csapatnak, de azon kívül is három kettőig az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Persze kihagytam a tizenegyest egymás után már a második mérkőzésen. A szünetben azt beszéltük, hogy abszolút meccsben vagyunk, a mi akaratunk érvényesül, tehát ugyanígy kell folytatni. A második félidőben akár még több gólt is szerezhettünk volna a háromnál. Aztán megint kaptunk egy gólt, ami nagyon nem jött jól, utána már nyilván meleg volt, de ki tudtuk húzni.”

Szóba került a beszélgetés során az is, hogy többszáz ferencvárosi szurkolót nem engedtek be Ausztriába.

Sajnos sokan lemaradtak, próbáltunk értük is küzdeni, ezért is örülünk a győzelemnek. Azt gondolom, ez egy jó válasz volt. Kellettek ehhez azok, akik itt voltak, mert abszolút le tudták szurkolni a salzburgiakat. Nagyon rendben volt, köszönjük nekik!”

RB Salzburg–FTC: duplázni akart a 11-es után

A kihagyott tizenegyeséről elmondta, hogy az mindig rossz érzés.

„De igazából csak extrán motivált, azon járt a fejem, hogy mindenképp gólt kell szereznem. Sőt, igazából azon járt a fejem, hogy kettőt kéne szerezni, hogy tudjam kompenzálni a kihagyott tizenegyest, de ma egy is elég volt, a srácok is hozzátettek.”

Végül arról is beszélt, hogy olyan játékosok vállaltak kezdőként főszerepet ezen a mérkőzésen, akik nem szoktak az első perctől pályán lenni, például az egyaránt gólt szerző Kristoffer Zachariassen és Yusuf is.

Egységes a csapat, mindenki hozzá tudja tenni a magáét, nincsen szipogás, sírás, ha valaki esetleg kimarad az adott meccs keretéből vagy nem kezd. A padról beszállók is sokat tudnak dobni a csapaton. A Fradiban játszunk, itt mindenkinek meg kell küzdenie a helyéért.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Toma78
•••
2025. október 23. 23:14 Szerkesztve
Te nyomorult agyhalott tiszás csótány! Legalább arra figyelnél, hogy a szánalmas vergődésedet hova rakod beeee. van egy jó hírem nyomorult akár, hogy vergődsz a mocskos fajtád ma kapott két kurva nagy pofont. Át egyiket Budapesten napközben. Aztán labanc testvéreiteknél a másikat Salzburg-Fradi 2-3! Hiába a vergődés a bukás már belétekvan kódolva szóval pakolni azt a szivárványos börcit aztán risza a labancok felé hátha még beengednek nyomorult!🖕
Válasz erre
4
0
belbuda
2025. október 23. 23:04
A lemaradt nagy nevek…Kuki,Kiki,Gigi,Zoltán Erika,Tót Gabi,Putyinger Laci, A Szamóca nagyon érdekesen viselkedett Bástya elvtárs mögött…szerintem gyagyás már szegény,hiba volt oda ültetni…😉
Válasz erre
0
2
Takagi
2025. október 23. 22:51
Ezt így kell csinálni.
Válasz erre
5
0
