RB Salzburg–FTC: „Nincs szipogás és sírás” – Varga Barnabás szerint az Ausztriába bejutott fradisták leszurkolták az osztrákokat

„Az a negyedóra nagyon jól sikerült a csapatnak, de azon kívül is három kettőig az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Persze kihagytam a tizenegyest egymás után már a második mérkőzésen. A szünetben azt beszéltük, hogy abszolút meccsben vagyunk, a mi akaratunk érvényesül, tehát ugyanígy kell folytatni. A második félidőben akár még több gólt is szerezhettünk volna a háromnál. Aztán megint kaptunk egy gólt, ami nagyon nem jött jól, utána már nyilván meleg volt, de ki tudtuk húzni.”

Szóba került a beszélgetés során az is, hogy többszáz ferencvárosi szurkolót nem engedtek be Ausztriába.