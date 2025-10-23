Ft
dibusz dénes Kristoffer Zachariassen FTC

RB Salzburg–FTC: Dibusz Dénes szerint az ausztriai körülmények miatt több játékos is görcsölt a pályán

2025. október 23. 21:38

Kristoffer Zachariassen és Dibusz Dénes is értékelt a Ferencváros ausztriai győzelme után az Európa-ligában. RB Salzburg–FTC: így látták a főszereplők.

2025. október 23. 21:38
null

Remek mérkőzésen 3–2-es győzelmet aratott Ausztriában a Ferencváros az Európa-liga főtábláján. A RB Salzburg–FTC után a második magyar gól szerzője, Kristoffer Zachariassen nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt. 

RB Salzburg–FTC
RB Salzburg–FTC: Zachariassen szerezte meg a vezetést / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„Valóban elképesztő győzelmet arattunk! Nehéz volt az eleje, de az első félidőben is mi voltunk a jobbak szerintem, csak nem lőttünk gólt. Jól játszottunk, de az utolsó passzok, a beadások nem stimmeltek. De már a szünetben is azt gondoltuk, mi vagyunk a jobb csapat, és ezt aztán be is bizonyítottuk. Még lelkesebben játszottunk, háromszor is betaláltunk egymás után. Utána tartani próbáltuk az eredményt, viszont szépítettek, jött az extra nyomás, de álltuk a sarat.”

A norvég középpályás legutóbb két hónappal ezelőtt volt kezdő a Fradiban, azóta jobbára csak csereként bizonyíthatott – most góllal hálálta meg Robbie Keane-nek, hogy az első perctől ott lehetett a pályán.

Az ember minden mérkőzésen kezdeni szeretne. Valóban régen voltam már a kezdőben, de keményen dolgoztam minden edzésen. Jó volt újra ott lenni az elejétől, és betalálni, örülök, hogy hatással voltam a csapatra és az eredményre is.”

RB Salzburg–FTC: Dibusz Dénes vallomása

A magyar bajnok kapusa, csapatkapitánya, Dibusz Dénes is úgy érezte, hogy már az első félidőben is jól játszott a Ferencváros – erről a Fradi Zónában beszélt.

„Már akkor is rendben voltunk azt leszámítva, hogy kaptunk egy elég nehezen elképzelhető gólt: három-négy ember között tudott utat találni a kapuba a labda. De összességében nekünk is ott voltak a lehetőségeink, Varga Barninak volt egy elhibázott büntetője. Kiegyenlített játékrész volt, mindkét csapat tudott veszélyeztetni. Úgyis jöttünk ki a második félidőre, hogy teljes mértékben benne van az egyenlítés vagy a fordítás. Nyilván nagyon jókor jött az egyenlítő gól, utána pedig gyorsan tudtuk rárúgni a másodikat és a harmadikat, ami más mérkőzést indított el. Sajnos még izgalmas lett, hiszen egy gyors ellentámadásból feljöttek egy gólra, de azért viszonylag jól tudtuk menedzselni a végét.

A körülmények nehezítették a játékosok dolgát, többen is görcsöltek, érezhetően megfogta őket ez a mélyebb pálya. Óriási munkát kellett beletenni, mert hát a Salzburg egy nagyon intenzív csapat, tudtuk, hogy erre lesz szükség.”

Végül az is szóba került, hogy a Ferencváros szurkolóinak különvonatát nem engedték be Ausztriába, így több százan maradtak le a meccsről.

Ritka az ilyen idegenbeli mérkőzés, hogy a szurkolók és a csapat is meg akarta mutatni, mennyire egységesek tudunk lenni. Így persze még fájóbb, hogy sokszáz fradistától elvették ezt az élményt. Bízom benne, hogy a többiek szurkolása és a csapat küzdése valamelyest kárpótolta őket.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

billysparks
2025. október 23. 22:01
A két csapat között volt 3-4 gól különbség. Szerencséje volt az alpoki románoknak, hogy csapnivaló a Fradi helyzetkihasználása.
SzaboGeza
2025. október 23. 21:56
A határzárért ennyi jár!!!!! Hogy de milyen faszán elpicsáztunk benneteket!!!:)))
jetilovag
2025. október 23. 21:50
beszopták a labancok!.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
angie1
2025. október 23. 21:49
Gratulálok a Fradinak! Méltó választ adtak! Isten nem ver bottal! Megkapták a rohadék sógorok!
