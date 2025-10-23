RB Salzburg–FTC: Dibusz Dénes szerint az ausztriai körülmények miatt több játékos is görcsölt a pályán

„Valóban elképesztő győzelmet arattunk! Nehéz volt az eleje, de az első félidőben is mi voltunk a jobbak szerintem, csak nem lőttünk gólt. Jól játszottunk, de az utolsó passzok, a beadások nem stimmeltek. De már a szünetben is azt gondoltuk, mi vagyunk a jobb csapat, és ezt aztán be is bizonyítottuk. Még lelkesebben játszottunk, háromszor is betaláltunk egymás után. Utána tartani próbáltuk az eredményt, viszont szépítettek, jött az extra nyomás, de álltuk a sarat.”

A norvég középpályás legutóbb két hónappal ezelőtt volt kezdő a Fradiban, azóta jobbára csak csereként bizonyíthatott – most góllal hálálta meg Robbie Keane-nek, hogy az első perctől ott lehetett a pályán.