RB Salzburg–FTC: Dibusz Dénes szerint az ausztriai körülmények miatt több játékos is görcsölt a pályán

RB Salzburg–FTC: „Auf Wiedersehen!” – visszafordított szurkolóiért küzdve nyert Ausztriában a Ferencváros!
Az osztrákok szereztek vezetést, majd jött egy nyolcperces henger a Fradi részéről.
Kristoffer Zachariassen és Dibusz Dénes is értékelt a Ferencváros ausztriai győzelme után az Európa-ligában. RB Salzburg–FTC: így látták a főszereplők.
Remek mérkőzésen 3–2-es győzelmet aratott Ausztriában a Ferencváros az Európa-liga főtábláján. A RB Salzburg–FTC után a második magyar gól szerzője, Kristoffer Zachariassen nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Az osztrákok szereztek vezetést, majd jött egy nyolcperces henger a Fradi részéről.
„Valóban elképesztő győzelmet arattunk! Nehéz volt az eleje, de az első félidőben is mi voltunk a jobbak szerintem, csak nem lőttünk gólt. Jól játszottunk, de az utolsó passzok, a beadások nem stimmeltek. De már a szünetben is azt gondoltuk, mi vagyunk a jobb csapat, és ezt aztán be is bizonyítottuk. Még lelkesebben játszottunk, háromszor is betaláltunk egymás után. Utána tartani próbáltuk az eredményt, viszont szépítettek, jött az extra nyomás, de álltuk a sarat.”
A norvég középpályás legutóbb két hónappal ezelőtt volt kezdő a Fradiban, azóta jobbára csak csereként bizonyíthatott – most góllal hálálta meg Robbie Keane-nek, hogy az első perctől ott lehetett a pályán.
Az ember minden mérkőzésen kezdeni szeretne. Valóban régen voltam már a kezdőben, de keményen dolgoztam minden edzésen. Jó volt újra ott lenni az elejétől, és betalálni, örülök, hogy hatással voltam a csapatra és az eredményre is.”
A magyar bajnok kapusa, csapatkapitánya, Dibusz Dénes is úgy érezte, hogy már az első félidőben is jól játszott a Ferencváros – erről a Fradi Zónában beszélt.
„Már akkor is rendben voltunk azt leszámítva, hogy kaptunk egy elég nehezen elképzelhető gólt: három-négy ember között tudott utat találni a kapuba a labda. De összességében nekünk is ott voltak a lehetőségeink, Varga Barninak volt egy elhibázott büntetője. Kiegyenlített játékrész volt, mindkét csapat tudott veszélyeztetni. Úgyis jöttünk ki a második félidőre, hogy teljes mértékben benne van az egyenlítés vagy a fordítás. Nyilván nagyon jókor jött az egyenlítő gól, utána pedig gyorsan tudtuk rárúgni a másodikat és a harmadikat, ami más mérkőzést indított el. Sajnos még izgalmas lett, hiszen egy gyors ellentámadásból feljöttek egy gólra, de azért viszonylag jól tudtuk menedzselni a végét.
A körülmények nehezítették a játékosok dolgát, többen is görcsöltek, érezhetően megfogta őket ez a mélyebb pálya. Óriási munkát kellett beletenni, mert hát a Salzburg egy nagyon intenzív csapat, tudtuk, hogy erre lesz szükség.”
Végül az is szóba került, hogy a Ferencváros szurkolóinak különvonatát nem engedték be Ausztriába, így több százan maradtak le a meccsről.
Ezt is ajánljuk a témában
Az osztrák lapok szerint ezért nem engedték át a határon a Ferencváros-szurkolókat
Ritka az ilyen idegenbeli mérkőzés, hogy a szurkolók és a csapat is meg akarta mutatni, mennyire egységesek tudunk lenni. Így persze még fájóbb, hogy sokszáz fradistától elvették ezt az élményt. Bízom benne, hogy a többiek szurkolása és a csapat küzdése valamelyest kárpótolta őket.”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt